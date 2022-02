English French

STMicroelectronics publie son formulaire 20-F pour l’année 2021

Genève, le 25 février 2022 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, a publié son formulaire 20-F (rapport annuel établi selon les règles américaines) pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et l’a déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) aux Etats-Unis. Le formulaire 20-F établi selon les normes U.S. GAAP et les états financiers audités y compris l’annexe de la Société sont disponibles sur les sites internet www.st.com et www.sec.gov.

Des versions imprimées du rapport sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès des Relations Investisseurs de ST au 00 41 22 929 5920 ou à l’adresse investors.st.com.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 48 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G. ST s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

