Groupe Casino : Résultats Annuels 2021

RESULTATS ANNUELS 2021

CHIFFRE D’AFFAIRES DU

QUATRIEME TRIMESTRE 2021

Vendredi 25 février 2022

RESULTATS 2021

Repositionnement du Groupe sur les formats porteurs

dans l’ensemble des géographies

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie qui a affecté les géographies et formats du Groupe de manière différenciée selon les périodes.

Sur un an :

Le chiffre d’affaires Groupe s’inscrit à 30, 5 Md€ à -0,8% 1 , incluant une évolution de -5,4% en France Retail liée à l’effet de la crise sanitaire sur la région parisienne et les zones touristiques, un chiffre stable sur Cdiscount, et une hausse de +2,7% au Latam

à -0,8% , incluant une évolution de -5,4% en France Retail liée à l’effet de la crise sanitaire sur la région parisienne et les zones touristiques, un chiffre stable sur Cdiscount, et une hausse de +2,7% au Latam L’EBITDA s’établit à 2 527 M€ incluant 1 281 M€2 sur les enseignes de distribution en France3 (-1,7% vs 2020), 106 M€ pour Cdiscount (-18% par rapport à une année 2020 exceptionnelle), et 1 035 M€ au Latam hors crédits fiscaux (+9% à change constant)

Sur deux ans, par rapport à la période pré-covid, le Groupe enregistre les effets positifs de l’ensemble de ses plans de transformation :

En France, sur les en sei gnes de distribution , la marge d’EBITDA progresse de +83 bps grâce aux plans d’efficience (EBITDA stable malgré la baisse du chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire)

grâce aux plans d’efficience (EBITDA stable malgré la baisse du chiffre d’affaires liée à la crise sanitaire) Sur Cdiscount, profonde transformation du modèle vers un mix relutif sur la marge (marketplace , marketing digital et B2B) avec un EBITDA en amélioration de +54%

vers un mix relutif sur la marge avec un EBITDA en amélioration de +54% Au Latam, progression du chiffre d’affaires de +15% et de l’EBITDA de +29%4





Le Groupe est désormais bien positionné sur toutes ses géographies :

En France , repositionnement sur les formats adaptés aux nouvelles tendances de consommation (premium, proximité et e-commerce)

aux nouvelles tendances de consommation (premium, proximité et e-commerce) En Amérique latine, après deux opérations structurantes (spin-off d’Assai, cession de 70 hypermarchés de GPA à Assai), le Groupe dispose d’actifs prêts à accélérer sur leurs marchés

La dette nette du Groupe s’établit à 5,9 Mds€ (contre 4,6 Mds€ en 2020 et 5,7 Mds en 2019).

En France, l’exécution du plan de cession a ralenti du fait de la pandémie. 400 M€ de cessions ont été sécurisées depuis janvier 2021 dont l’essentiel sera encaissé en 2022.

Dans ce contexte, en lien avec les éléments transitoires notamment liés au repositionnement opéré en France, la dette nette France Retail5 évolue de 3,7 Mds€ en 2020 à 4,4 Mds€ en 2021.

Le Groupe vise désormais l’achèvement de son plan de cession de 4,5 Mds€ (dont 1,3 Md€ restant à réaliser) d’ici fin 2023.

Afin de prioriser le désendettement, le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 2022 de ne pas verser de dividende en 2022 au titre de l’exercice 2021.

En France

France Retail

La crise sanitaire 2020-2021 a particulièrement touché les géographies clés du Groupe telles que Paris et le sud-est de la France (baisse du trafic et des flux touristiques, restrictions d’accès). Le chiffre d’affaires des enseignes de distribution3 s’établit à 14,1 Md€, avec des ventes comparables en amélioration séquentielle trimestre après trimestre à -3,0% au T4 (+1,3 pt vs T3) et -1,6% sur les 4 dernières semaines6 (+1,4 pt vs T4). Le volume d’affaires Franprix-Proximité progresse de +2,5% au T4 et +5,1% en février6 tiré par l’expansion en franchise.

Chiffre d’affaires comparable Volume d’affaires T3 2021 T4 2021 4S au 20/026 T3 2021 T4 2021 4S au 20/022 Monoprix -4,1% -2,8% -3,4% Franprix -2,5% -0,2% -1,0% Supermarchés -2,7% -3,3% -2,2% Proximité +5,0% +5,0% +10% Franprix -3,6% -2,0% -1,8% Franprix et proximité +2,1% +2,5% +5,1% Proximité -1,3% -0,7% +5,9% Hypermarchés -8,5% -4,7% -1,5% FRANCE RETAIL -4,3% -3,0% -1,6%

Dans ce contexte, le Groupe s’est profondément transformé et a finalisé son recentrage sur les formats les plus porteurs (premium, proximité, e-commerce) qui représentent désormais 76% des ventes (+16 pts vs 2018). L’expansion s’est accélérée sur les formats en croissance : (i) les magasins de proximité (plus de 730 ouvertures depuis janvier 2021) et (ii) l’e-commerce en hausse de +15% (vs +6% pour le marché 7 ), dont +48% sur la livraison à domicile (vs 25% pour le marché 1 ).

et a finalisé (premium, proximité, e-commerce) qui représentent désormais (+16 pts vs 2018). L’expansion s’est accélérée sur les (i) les (plus de 730 ouvertures depuis janvier 2021) et (ii) en hausse de +15% (vs +6% pour le marché ), dont +48% sur la livraison à domicile (vs 25% pour le marché ). Le Groupe a poursuivi sa stratégie d’innovation omnicanale : N ouveaux services pour les clients : abonnements (210 000 fin 2021 soit x2 sur un an), parcours client digitalisé, promotions personnalisées, bornes de recharge Tesla ; Déploiement de solutions technologiques best-in-class d’intelligence artificielle en magasins et en logistique (partenariats avec Google Cloud, Amazon Web Service, Belive.ai) ; Renforcement des partenariats avec des acteurs majeurs de l’e-commerce (Ocado, Amazon, Gorillas).





: Les plans d’économies réalisés durant cette période ont permis de faire baisser la base de coût et de faire progresser à nouveau, de manière pérenne, la rentabilité des enseignes. La marge d’EBITDA des enseignes de distribution progresse ainsi de +83 bp s sur 2 ans (+31 bps sur un an) pour atteindre 9,1% , avec une marge de ROC de 3,4% . Cette restructuration s’est accompagnée de charges exceptionnelles, qui ont pesé transitoirement sur la génération de cash-flows.

réalisés durant cette période ont permis de faire et de faire progresser à nouveau, de manière pérenne, la rentabilité des enseignes. des enseignes de distribution progresse ainsi de sur 2 ans (+31 bps sur un an) pour atteindre , avec une . Cette restructuration s’est accompagnée de charges exceptionnelles, qui ont pesé transitoirement sur la génération de cash-flows. Enfin le Groupe a signé un accord stratégique avec Intermarché : (i) création de la centrale d’achat AUXO, 2 e acteur du marché avec une part de marché de 24% , (ii) création d’Infinity Advertising, JV monétisant la donnée (17 millions de profils).

: (i) création de la AUXO, 2 acteur du marché avec une , (ii) création d’Infinity Advertising, JV monétisant la donnée (17 millions de profils). Dans le contexte actuel de normalisation de la situation sanitaire, l’achèvement des plans de transformation, et la poursuite de l’expansion sur les formats de proximité et l’e-commerce permettent de viser un retour à la croissance en 2022 sur des formats rentables et générateurs de cash-flows.

Cdiscount

Le modèle de Cdiscount s’est complètement transformé en 2 ans passant d’un modèle fondé sur les ventes directes à un modèle fondé sur la marketplace, le marketing digital et le B2B , avec une baisse des ventes directes. Cdiscount affiche une amélioration de tous les indicateurs sur 2 ans après une année 2020 exceptionnelle : +22% de GMV marketplace (stable sur un an), +75% sur le marketing digita l (+32% sur un an), x3,5 de GMV B2B (+30% sur un an), +8 pts de NPS (+6 pts sur un an), +20% d’abonnés CDAV (+9% sur un an). De son côté Octopia enregistre déjà 12 contrats majeurs (dont Rakuten) et sera désormais proposé aux clients d’Ocado.

en 2 ans passant d’un modèle fondé sur les ventes directes à un , avec une baisse des ventes directes. Cdiscount affiche une après une année 2020 exceptionnelle : (stable sur un an), l (+32% sur un an), (+30% sur un an), (+6 pts sur un an), (+9% sur un an). De son côté et sera désormais proposé aux clients d’Ocado. Cdiscount poursuivra en 2022 son plan stratégique priorisant la marketplace, le marketing digital et l’accélération des services B2B (Octopia, C-Logistics).



Plan de cession





L’exécution du plan de cession initié en 2018, qui totalise 3,2 Mds€ à ce jour, a ralenti durant la crise sanitaire. 4 0 0 M€ de cessions ont été sécurisées en 2021 et début 2022, dont 2 91 M€ encaissées à ce jour (48 M€ en 2021 et 243 M€ début 2022). Du fait du ralentissement des cessions en 2021 et d’éléments transitoires liés à la transformation du Groupe, la dette nette (hors IFRS 5) France Retail évolue de

3,7 Mds€ en 2020 à 4,4 Mds€ en 2021 (hors GreenYellow).

initié en 2018, qui totalise 3,2 Mds€ à ce jour, a ralenti durant la crise sanitaire. en 2021 et début 2022, dont (48 M€ en 2021 et 243 M€ début 2022). Du fait du ralentissement des cessions en 2021 et d’éléments transitoires liés à la transformation du Groupe, la dette nette (hors IFRS 5) France Retail évolue de 3,7 Mds€ en 2020 à 4,4 Mds€ en 2021 (hors GreenYellow). Au vu des perspectives actuelles et des options disponibles, le Groupe est confiant dans sa capacité à finaliser le plan de cession de 4,5 Mds€ en France au plus tard fin 2023.

En Amérique latine

En Amérique latine, les géographies du Groupe ont été fortement touchées par la pandémie. Les enseignes du groupe ont dû s’adapter à cette situation. Les opérations structurantes réalisées (spin-off d’Assaí, cessions des hypermarchés Extra de GPA à Assaí) permettent au Groupe de disposer désormais d’actifs adaptés et prêts à accélérer sur leurs marchés respectifs : Assa í , sur le Cash & Carry au Brésil : croissance de +17% 8 et ouverture de 28 magasins sur l’année (parc de 212 magasins). L’enseigne vise 50 ouvertures d’ici 2024 en sus de la conversion des 70 hypermarchés Extra cédés par GPA à Assa í , pour atteindre 100 Mds R$ de ventes brutes d’ici 2024 ; GPA, leader sur les formats porteurs (premium, proximité et e-commerce) dans les régions les plus porteuses (São Paulo) ; Grupo É xito, leader en Colombie et en Uruguay : accélération des ventes de +21% 2 au T4 (vs +7,5% sur l’année) ; l ’omnicanal représente 12% des ventes en Colombie (x2,4 vs 2019).





les géographies du Groupe ont été fortement touchées par la pandémie. Les enseignes du groupe ont dû s’adapter à cette situation. Les réalisées (spin-off d’Assaí, cessions des hypermarchés Extra de GPA à Assaí) permettent au Groupe de disposer désormais sur leurs marchés respectifs

Chiffres clés 2021

à change constant En M€ 2019 2020 2021 Var 1 an Var 2 ans Chiffre d’affaires Groupe

dont France Retail

dont Enseignes de distribution9

dont Vindémia (cédé en juin 2020)

dont Cdiscount

Volume d’affaires

dont Marketplace

dont ventes directes

dont Latam 34 645

16 322

15 494

828

1 966

3 899

1 245

1 991

16 358 31 912

15 219

14 813

406

2 037

4 204

1 514

1 934

14 656 30 549

14 071

14 071

0

2 031

4 206

1 518

1 840

14 448 -0,8%10

-5,4%2

-5,4%2

-

-0,3%

+0,0%

+0,2%

-4,9%

+2,7%2 +6,9%2

-2,6%2

-2,6%2

-

+3,3%

+7,9%

+22%

-7,6%

+15%2 EBITDA Groupe11

dont France Retail

dont Enseignes de distribution

marge (%)

dont Cdiscount

marge (%)

dont Latam (hors crédits fiscaux)

marge (%) 2 640

1 467

1 282

8,3%

69

3,5%

1 104

6,8% 2 738

1 447

1 304

8,8%

129

6,4%

1 023

7,0% 2 527

1 358

1 281

9,1%

106

5,2%

1 035

7,2% -4,7%

-6,1%

-1,7%

+31 bps

-18%

-114 bps

+8,7%

+19 bps +12%

-7,4%

-0,0%

+83 bps

+54%

+171 bps

+29%

+42 bps ROC Groupe3

dont France Retail

dont Enseignes de distribution

marge (%)

dont Cdiscount

marge (%)

dont Latam (hors crédits fiscaux)

marge (%) 1 321

689

510

3,3%

4

0,2%

628

3,8% 1 422

621

488

3,3%

53

2,6%

610

4,2% 1 193

535

484

3,4%

18

0,9%

612

4,2% -12%

-14%

-0,8%

+14 bps

-65%

-168 bps

+7,9%

+8 bps +9,7%

-22%

-5,0%

+15 bps

+369%

+71 bps

+34%

+40 bps

Leader Price, dont la cession a été finalisée le 30 novembre 2020, est présenté en activité abandonnée en 2020 et 2021.

Les comptes 2020 ont été retraités suite à l’application rétrospective de la décision de l’IFRS IC relative aux modalités d’étalement de la dette liée à certains avantages postérieurs à l’emploi.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 24 février 2022 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2021. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

RESULTATS ANNUELS 2021

-

En M€ 2020 2021 Variation Chiffre d’affaires 31 912 30 549 +0,1% (organique) EBITDA 2 738 2 527 -4,7% à change constant ROC 1 422 1 193 -12% à change constant dont Crédits fiscaux au Brésil 139 28 (-1,5% hors crédits fiscaux et

promotion immobilière)



dont Promotion immobilière en France 63 13 Résultat net normalisé, part du Groupe

(activités poursuivies) 266 94 Résultat net, part du Groupe

(activités poursuivies) (374) (275) principalement dépréciations au Latam liées à la cession des hypermarchés Extra et charges exceptionnelles liées à la finalisation des plans de transformation en France Résultat net, part du Groupe

(activités abandonnées) (516) (254) pertes opérationnelles de Leader Price

jusqu’au transfert des magasins Résultat net, part du Groupe

(ensemble consolidé) (890) (530)

En 2021, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 30,5 Mds€, soit une hausse de +0,1% en organique12 et un recul de -4,3% au total après prise en compte notamment des effets de change et d’hyperinflation de

-3,4%, d’un effet périmètre de -1,2% et d’un effet essence de +0,7%.

Sur le périmètre France Retail, le chiffre d’affaires est en recul de -5,4% en comparable. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s’établit à -4,8%.

Le E-commerce (Cdiscount) affiche un volume d’affaires (« GMV ») de 4,2 Mds€13, en hausse de +8% sur deux ans et stable par rapport à une année 2020 exceptionnelle en raison du contexte sanitaire, avec un accroissement de la part de la marketplace (+6,7 pts vs 2019) à 45,2%2.

Les ventes en Amérique latine sont en progression de +6,4% en organique1, principalement soutenues par la très bonne performance du Cash & Carry (Assaí) en croissance de +17%2 en organique.

L’EBITDA Groupe s’établit à 2 527 M€, soit une variation de -7,7% après impact du change et de -4,7% à taux de change constant.

L’EBITDA France (y compris Cdiscount) s’élève à 1 464 M€, dont 1 358 M€ sur le périmètre France Retail et 106 M€ pour Cdiscount. L’EBITDA des enseignes de distribution (France Retail hors GreenYellow, Vindémia et promotion immobilière) est stable sur 2 ans (-1,7% vs 2020), à 1 281 M€, reflétant une progression de +83 bps de la marge (+31 bps vs 2020) en raison des plans d’efficience. L’EBITDA de la promotion immobilière s’élève à 14 M€ et celui de GreenYellow à 63 M€14. La marge d’EBITDA France (y compris Cdiscount) ressort à 9,1%, stable sur un an.

L’EBITDA de l’Amérique latine enregistre une variation hors crédits fiscaux et effet change de +9% sur un an et +29% sur deux ans. Y compris crédits fiscaux15 (28 M€ en 2021 et 139 M€ en 2020), l’EBITDA s’élève à 1 063 M€ contre 1 161 M€ en 2020.

Le ROC Groupe s’établit à 1 193 M€ (1 166 M€ hors crédits fiscaux4) soit une variation de -16,1% après impact du change et de -12,5% à taux de change constant (-5,2% hors crédits fiscaux).

En France (y compris Cdiscount), le ROC s’élève à 554 M€, dont 535 M€ sur le périmètre France Retail et

18 M€ pour Cdiscount. Le ROC des enseignes de distribution (France Retail hors GreenYellow, Vindémia et promotion immobilière) est quasiment stable (-0,8%) à 484 M€, reflétant une progression de +14 bps de la marge à 3,4%. Le ROC de la promotion immobilière s’élève à 13 M€, et celui de GreenYellow à 39 M€ incluant une hausse des amortissements en lien avec le modèle de détention d’actifs. Le ROC France (y compris Cdiscount) reflète une marge de 3,4%.

En Amérique latine, le ROC enregistre une variation hors crédits fiscaux et effet change de +8% sur un an et +34% sur 2 ans. Y compris crédits fiscaux (28 M€ en 2021 et 139 M€ en 2020), le ROC s’établit à

640 M€ contre 748 M€ en 2020. Le ROC a été tiré par (i) la forte amélioration du ROC d’Assaí, en ligne avec la croissance de l’activité, et (ii) l’excellente performance d’Éxito avec une reprise de la croissance et de la promotion immobilière, mais impacté par les hypermarchés chez GPA Brésil (destockages avant cessions).

Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés16

Le Résultat financier normalisé de la période est de -813 M€ (-500 M€ hors intérêts sur passifs

de loyers) contre -681 M€ en 2020 (-360 M€ hors intérêts sur passifs de loyers). En France, le résultat financier hors charges d’intérêts sur passifs de loyers est impacté par une hausse des charges financières en raison d’une charge ponctuelle de 38 M€, majoritairement non-cash, liée au refinancement du Term Loan B au premier trimestre 2021. Le résultat financier E-commerce (Cdiscount) est quasiment stable par rapport à 2020. En Amérique latine, les charges financières sont en hausse en raison d’un niveau moins élevé de crédits fiscaux en 2021 (effet de -81 M€ en résultat financier).

Le Résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s’élève à 94 M€ contre 266 M€

en 2020 en lien avec la baisse du ROC (dont -111 M€ de crédits fiscaux en Amérique latine, -50 M€ de promotion immobilière en France, et -48 M€ d’effet change) et la hausse des charges financières normalisées.

Le BNPA normalisé dilué17 est de 0,54 € contre 2,15 € en 2020.

Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -656 M€ (-799 M€ en 2020) et incluent

-264 M€ de coûts non cash. En France (y compris Cdiscount), leur montant s’élève à -356 M€ (-696 M€ en 2020) dont -207 M€ de coûts cash hors plan de cession et GreenYellow (-231 M€ en 2020), -48 M€ de coûts GreenYellow (principalement non cash), et -101 M€ de coûts autres (-451 M€ en 2020) en raison principalement de moindres dépréciations d’actifs. En Amérique latine leur montant s’élève à -300 M€

(-103 M€ en 2020) en raison de dépréciations et de coûts liés à la cession d’hypermarchés de GPA à Assaí.



Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe

Le Résultat Net des activités poursuivies, Part du Groupe s’établit à -275 M€ (contre -374 M€ en 2020), en raison de dépréciations au Latam liées à la cession des hypermarchés Extra et de charges exceptionnelles liées à la finalisation des plans de transformation en France. Il s’améliore de +99 M€ sur un an, traduisant une baisse des dépréciations comptables.

Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -254 M€ en 2021 contre -516 M€ en 2020 traduisant les pertes opérationnelles de Leader Price jusqu’au transfert des magasins.

Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, Part du Groupe s’établit à -530 M€ contre -890 M€ en 2020.

Situation financière au 31 décembre 2021

-

La Dette financière nette du Groupe hors IFRS 5 ressort à 5,9 Mds€ contre 4,6 Mds€ au 31 décembre 2020. Sur le périmètre France Retail hors GreenYellow, l’évolution de la dette financière nette de 3,7 Mds€ fin 2020 à 4,4 Mds€ fin 2021 est liée principalement à des facteurs transitoires18 : (i) l’effet temporaire de l’activité de fin d’année (-40 M€ sur le BFR) et le stockage stratégique (-90 M€ sur le BFR), (ii) les pertes opérationnelles et BFR de Leader Price dont les derniers magasins ont été transférés à Aldi en septembre 2021 (-0,4 Mds€), et (iii) des charges exceptionnelles liées à la transformation du Groupe. Sur GreenYellow, le passage d’une position de cash nette de 122 M€ en 2020 à une dette nette de 34 M€ en 2021 est lié à l’augmentation des investissements suite à l’évolution vers un modèle d’infrastructure (détention d’actifs) financée par ses ressources propres. En Amérique latine, la dette nette d’Assaí augmente de 664 M€ à 864 M€ en raison de l’acquisition de 70 hypermarchés Extra.

Au 31 décembre 2021, la liquidité du Groupe en France (y compris Cdiscount) est de 2,6 Mds€, dont

562 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,1 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées disponibles à tout moment. Le Groupe dispose par ailleurs de 339 M€ sur le compte séquestre non-sécurisé et 145 M€ sur le compte séquestre sécurisé.

Informations financières relatives aux covenants

-

Au 31 décembre 2021, les covenants du RCF sont respectés. Le ratio Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers est de 2,7x19, inférieur au plafond de 3,5x, soit une marge de manœuvre de 178 M€ sur l’EBITDA. Le ratio EBITDA après loyers / coûts financiers nets est de 2,7x, supérieur au seuil de 2,5x, soit une marge de manœuvre de 55 M€ sur l’EBITDA. La marge est de c.150 M€ hors charge financière ponctuelle de 38 M€ liée au refinancement du Term Loan B au T1 2021.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale 2022 de ne pas verser de dividende en 2022 au titre de l’exercice 2021.



FAITS MARQUANTS

-

Enseignes de distribution - France

L’EBITDA des enseignes de distribution20 reste quasi-stable (-1,7%) dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires comparable de -5,4%. La marge d’EBITDA progresse ainsi de +31 bps sur l’année (de 8,8% à 9,1%), et de +83 bps sur 2 ans, en raison de plans d’efficience. Le ROC recule de -0,8%, faisant apparaître une marge en progression de +14 bps.





Recentrage sur les segments porteurs

Les formats porteurs (supermarchés et premium, proximité, Cdiscount) représentent désormais 76% du chiffre d’affaires en 2021, contre 43% en moyenne pour le marché 21 , en progression de +16 pts depuis 2018 ;

, en progression de +16 pts depuis 2018 ; Le Groupe a poursuivi l’ expansion du parc de magasins de proximité avec 730 ouvertures depuis janvier 2021 en zones urbaines (Franprix, Naturalia, Monop’), péri-urbaines et rurales (Spar, Vival…). Ces ouvertures se font principalement sur un modèle de développement en franchise, à faible intensité capitalistique, et dans toutes les géographies avec des formats adaptés à chaque zone de chalandise ;

en zones urbaines (Franprix, Naturalia, Monop’), péri-urbaines et rurales (Spar, Vival…). Ces ouvertures se font principalement sur un modèle de développement en franchise, à faible intensité capitalistique, et dans toutes les géographies avec des formats adaptés à chaque zone de chalandise ; Les hypermarchés (c. 20% du chiffre d’affaires) sont localisés pour moitié en Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes et région bordelaise.

E-commerce alimentaire

Le chiffre d’affaires de la livraison à domicile est en croissance de + 48 % sur l’année, au-delà du marché (+25% 22 ) avec un fort leadership en Ile-de-France 23 ;

est en croissance de sur l’année, (+25% ) avec un ; En 2021, le Groupe a renforcé ses partenariats avec des leaders européens ou mondiaux de l’e-commerce: Partenariat avec Ocado 2017 : signature du partenariat 2020 : mise en service de l’entrepôt automatisé O’logistique de Fleury-Merogis 2022 : partenariat autour du développement des s ervices d’ Ocado en France



Partenariat Amazon 2018 : Monoprix dans Amazon Prime à Paris (livraison en 2h) 2019 : lockers Amazon en magasins 2020 : extension d’Amazon Prime (Lyon, Bordeaux…) 2021 : Monoprix devient l’unique partenaire d’Amazon sur les courses livrées à domicile avec l’arrêt de son activité en propre ; click & collect depuis les enseignes Casino (85 magasins à date sur une cible de 180), lockers dans plus de 800 magasins

Partenariat Gorillas 2021 : signature du partenariat 2022 : approvisionnement des dark stores Gorillas par Monoprix



En tenant compte du Drive, l’E-commerce alimentaire total est en croissance de +15% sur l’année (vs +6% pour le marché3).

Digitalisation et expérience client

Le Groupe compte 639 magasins équipés de solutions autonomes fin 2021 (vs 533 fin 2020) facilitant les ouvertures le soir et le week-end. 63% des paiements en Hypermarchés Géant et en Supermarchés Casino sont désormais réalisés par smartphone ou caisse automatique (vs respectivement 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l’application CasinoMax représentent 26% des ventes en hypermarchés et supermarchés à fin 2021 (vs 22% fin 2020) ;

fin 2021 (vs 533 fin 2020) facilitant les ouvertures le soir et le week-end. (vs respectivement 61% et 48% fin 2020). Les porteurs de l’application représentent 26% des ventes en hypermarchés et supermarchés à fin 2021 (vs 22% fin 2020) ; Les nombreuses innovations des enseignes apportent une expérience client unique par le développement d’une offre affinitaire, et des innovations commerciales (interface commerciale sur WhatsApp diffusion de live shoppings, visualisation de produits en réalité virtuelle, présence sur le Metaverse).

Renforcement structurel de la d y namique commerciale

Le partenariat aux achats avec Intermarché (Auxo), lancé en septembre 2021, permet au Groupe d’améliorer ses conditions d’achat. Le partenariat avec Intermarché sera étendu aux achats non marchands à partir d’avril 2022 ;

(Auxo), lancé en septembre 2021, permet au Groupe d’améliorer ses conditions d’achat. Le partenariat avec Intermarché sera étendu aux achats non marchands à partir d’avril 2022 ; Le Groupe a renforcé les marqueurs sur lesquels il est précurseur . Les espaces non alimentaires ont été réduits au profit d’espaces alimentaires ou d’espaces spécialisés non alimentaires : Santé au Quotidien (Monoprix), mobilité douce (Monoprix, Franprix, Géant), corners non-alimentaires avec des spécialistes (textile, bijouterie, jouets, etc.) ;

. Les au profit d’espaces alimentaires ou d’espaces spécialisés non alimentaires : Santé au Quotidien (Monoprix), mobilité douce (Monoprix, Franprix, Géant), corners non-alimentaires avec des spécialistes (textile, bijouterie, jouets, etc.) ; Le Groupe compte plus de 210 000 abonnés Casino ou Monoprix au 31 décembre 2021, soit un doublement du nombre d’abonnés sur un an. Après un abonnement lancé en 2019 par les enseignes Casino (Casino Max Extra), Monoprix a lancé cette année le premier abonnement véritablement omnicanal en France (Monopflix), avec des remises identiques en ligne et en magasins. Les abonnements renforcent la fidélisation des clients et permet une compétitivité prix significative des enseignes après remise de 10%. Les abonnés des enseignes Géant et Supermarchés Casino dépensent en moyenne quatre fois plus que les non-abonnés.

Cdiscount : poursuite de la stratégie à long terme

Cdiscount a poursuivi l’évolution de son modèle vers mix d’activités plus rentables (hausse de la marketplace, du marketing digital et du B2B, baisse des ventes directes) avec un effet favorable sur la marge.

Cdiscount enregistre une solide performance en 2021, avec un GMV de 4,2 Mds€, en croissance de +8% sur deux ans et stable par rapport à une année 2020 exceptionnelle.

La marketplace continue de croître avec un GMV de 1,5 Md€, en hausse de +22% sur deux ans (stable sur un an), représentant une quote-part du GMV en progression +6,7 pts sur deux ans (+1,3 pt sur un an). Les revenus marketplace s’élèvent à 193 M€, en croissance de +29% sur deux ans (+5% sur un an).

Les revenus du marketing digital enregistrent une hausse de +75% sur deux ans (+32% sur un an), soutenus par la plateforme de marketing digital CARS (Cdiscount Ads Retail Solution) permettant aux vendeurs et fournisseurs de promouvoir leurs produits et leurs marques sur une plateforme propriétaire en self-service.

L’enseigne compte de plus en plus de clients fidèles et actifs avec une base de 10 millions de clients actifs, en augmentation de +8% sur deux ans. Le programme de fidélité Cdiscount à Volonté rassemble désormais plus de 2,5 millions de clients (+20% sur deux ans, +9% sur un an), qui bénéficient de 2,8 millions de références disponibles en livraison express. La satisfaction client a atteint un niveau record avec un NPS de 53, en progression de +8,4 pts sur deux ans (+5,7 pts sur un an).

Les activités B2B ont accéléré leur développement en 2021, avec un GMV de 114 M€ en croissance de +30% sur un an (x3,5 sur deux ans), dont +26% pour l’écosystème de technologies et services marketplace Octopia (x3,3 sur deux ans) dont l’offre de marketplace clef en main compte désormais 12 contrats majeurs (dont Rakuten) dans 7 pays différents.

Par ailleurs, les offres de logistique C-logistics et C Chez Vous opèrent désormais au profit de 20 clients

Enfin, Octopia et Ocado ont conclu un accord afin de proposer la marketplace Octopia aux clients d’Ocado.

GreenYellow : forte dynamique de l’activité en 2021

L’activité photovoltaïque poursuit sa progression avec une base installée ou en construction de 740 MW à fin 2021, en hausse de +31% par rapport à fin 2020, un pipeline avancé24 de 816 MW, en forte progression de +44%, et un pipeline d’opportunités additionnelles25 de 3,7 GW.

Concernant l’efficacité énergétique, GreenYellow affiche 985 GWh de projets déployés ou en cours de construction à fin 2021, en hausse de +16% sur un an, avec un pipeline avancé1 de 317 GWh, en croissance de +26%, et un pipeline d’opportunités additionnelles2 de 918 GWh.

GreenYellow enregistre un EBITDA de 80 M€26 en 2021, en ligne avec ses objectifs, en progression de +30% sur un an.

En 2021, GreenYellow a poursuivi son expansion géographique et conclu des partenariats porteurs :

L’expansion géographique s’est poursuivie à l’international avec le renforcement des positions de GreenYellow sur toutes ses géographies historiques (signature du 200 ème PPA 27 en Asie du Sud-Est) et la conquête de nouveaux territoires comme l ’Europe de l’Est (projet de 4 MW pour Solvay en Bulgarie)

avec le renforcement des positions de GreenYellow sur toutes ses géographies historiques (signature du 200 PPA en Asie du Sud-Est) et la (projet de 4 MW pour Solvay en Bulgarie) Partenariats stratégiques : GreenYellow a conclu en novembre 2021 un partenariat stratégique de long-terme avec Schneider Electric visant à proposer des programmes d’efficacité énergétique clés en main aux grandes entreprises internationales ; En décembre 2021, GreenYellow a signé une collaboration stratégique avec Amazon Web Services dans les domaines de l'énergie et du cloud. GreenYellow fournira de l'électricité renouvelable pour les activités d'Amazon dans le cadre d’un projet de production d’énergie solaire en France.

:

Début 2022, GreenYellow a levé 109 M€ auprès d’un investisseur institutionnel (émission d’OCABSA28) et mis en place une ligne de crédit syndiquée de 87 M€ afin d’accélérer sa croissance en 2022.

RelevanC : poursuite du développement d’une activité porteuse

L’année 2021 a constitué une année de transformation et d’expansion stratégique pour RelevanC avec l’acquisition d’Inlead, plateforme technologique de marketing digital local, le lancement des activités en Amérique latine (Brésil et Colombie) et la mise en place d’Infinity Advertising, la filiale commune avec Intermarché proposant des services de retail media et de ciblage de promotions pour les marques alimentaires (base cumulée de 17 millions de profils).

RelevanC a également conclu des partenariats avec des leaders technologiques :

Un partenariat commercial et technologique avec Google Cloud et Accenture à destination d’une clientèle internationale

à destination d’une clientèle internationale Un projet de partenariat avec Amazon Web Service visant l’amélioration de l’expérience client par le biais d’algorithmes

RelevanC poursuit la commercialisation de sa plateforme de Retail Media en B2B auprès d’autres distributeurs en France et à l’international pour monétiser leurs données et leurs espace publicitaires, et compte parmi ses clients Everli, premier service européen de livraison de courses à domicile via des personal shoppers.

Amérique latine

La cotation des actions Assaí sur le Novo Mercado et de ses ADRs sur le New York Stock Exchange a débuté le 1er mars 2021, après scission de GPA fin 2020.

GPA et Assaí ont également annoncé fin 2021 un projet de cession de 70 Hypermarchés Extra de GPA à Assaí en vue de leur conversion au format Cash & Carry, ainsi que la transformation par GPA des Hypermarchés Extra non cédés en Supermarchés Pão de Açúcar et Mercado Extra.

Accélération d’Assaí sur son modèle d’affaires très rentable

Assaí enregistre une progression de +18%29 de l’EBITDA en 2021 à 489 M€, reflétant une amélioration de la marge de +51 bps. L’enseigne vise désormais un chiffre d’affaires brut de 100 MdsR$ (17 Mds€) en 2024 (soit +30% par an), soutenu par (i) l’ouverture organique de c. 50 magasins entre 2022 et 2024 et (ii) la conversion des 70 hypermarchés Extra (40 ouvertures attendues au second semestre 2022, 30 ouvertures en 2023). Le succès des 23 magasins Extra Hiper déjà convertis confirme le potentiel des conversions futures (multiplication des ventes par 3). Assaí a ouvert 28 magasins sur l’année 2021 portant le parc à 212 magasins.

Recentrage de GPA sur le premium, la proximité et l’E-commerce

GPA Brésil poursuit l’optimisation de son portefeuille de magasins avec une accélération sur les formats rentables du premium et de la proximité, en particulier dans la région de São Paulo, et l’abandon du format hypermarché (conversion des hypermarchés non cédés en supermarchés Pão de Açúcar et Mercado Extra). Les fermetures ou conversions des hypermarchés ont toutefois eu un effet transitoire sur les résultats 2021. GPA poursuit également le renforcement de son leadership sur l’E-commerce alimentaire, dont les ventes ont progressé de +363%30 vs 2019 avec une quote-part de 8%2 en 2021 (vs 2% en 2019).

Excellente performance de Grupo Éxito

Grupo Éxito enregistre une excellente performance en 2021, avec un EBITDA en hausse de +20%1 à 333 M€ (marge de 9,0%) et un ROC en hausse de +33%1 à 211 M€. Le Groupe confirme son leadership en Colombie et enregistre une nette accélération en fin d’année avec des ventes à +21%31 au T4 (+7,5% sur l’année à

3,7 Mds€). En Colombie2, les ventes se sont accélérées de +16% au T4 (+7% sur l’année à 2,8 Mds€), portées par l’innovation et l’omnicanal dont les ventes représentent désormais 12% des ventes en Colombie (x2,4 vs 2019). Le ROC progresse de +32% au T4 dans le pays et de +43% à l’année, tiré par l’activité et la promotion immobilière. En Uruguay2, le Groupe fait état d’une accélération des ventes de +7% au T4 qui atteignent

0,6 Md€ à l’année et d’un excellent niveau de rentabilité (EBITDA de 59 M€ avec une marge de 10%).

Un engagement RSE reconnu

Le groupe Casino est classé premier distributeur et huitième entreprise mondiale pour sa politique et ses engagements RSE dans le classement ESG de Moody’s en 202132.

Reconnu pour ses engagements en faveur du climat et de la protection de l’environnement, le Groupe a poursuivi ses efforts dans la réduction de ses émissions carbone, qui enregistrent une baisse de -12% en 2021 (-20% vs 2015), en ligne avec l’engagement de réduction de -38% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 203033. Parmi les actions réalisées, Monoprix a ouvert le premier entrepôt à faible émission carbone certifié Breeam outstanding en France, avec 25% de l’électricité issue d’une centrale solaire installée sur la toiture. Le Groupe agit également au niveau des livraisons, avec une flotte de 480 camions à émission carbone réduite (GNV, bio-GNV34, colza, électrique).

Le Groupe continue de promouvoir une consommation responsable, avec un chiffre d’affaires bio de

1,2 Md€ en 2021, correspondant à une quote-part en progression de +10 bps. La qualité nutritionnelle des produits reste également une des priorités du Groupe, avec un Nutriscore désormais affiché sur 100% des produits de marque Casino (60% notés A, B ou C) et plus de 1 400 produits à base de protéines végétales dans les enseignes du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe mène une politique de ressources humaines inclusive, en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité en employant plus de 208 000 collaborateurs, avec 41% de femmes cadres et plus de 8 700 travailleurs en situation de handicap.

Plan de cession d’actifs non stratégiques : 3,2 Mds€ depuis juillet 2018

A fin 2021, le montant total des cessions d’actifs non stratégiques finalisées s’élève à 3,2 Mds€ depuis juillet 2018. En 2021, le Groupe a réalisé les cessions suivantes :

Le 27 juillet 2021, le Groupe a signé avec BNP Paribas un partenariat et un accord en vue de la cession de FLOA pour 200 M€ 35 (184 M€ encaissés début 2022). Le projet prévoit, d’une part la mise en place d’un partenariat commercial entre BNP Paribas et les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount, et d’autre part une alliance stratégique entre BNP Paribas et Casino pour le développement de l’activité paiement fractionné “FLOA Pay”. Le Groupe dispose en outre d’un earn-out de 30% sur la valeur future créée à horizon 2025. Cette cession a été finalisée le 31 janvier 2022 ;

(184 M€ encaissés début 2022). Le projet prévoit, d’une part la mise en place d’un partenariat commercial entre BNP Paribas et les enseignes Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount, et d’autre part une alliance stratégique entre BNP Paribas et Casino pour le développement de l’activité paiement fractionné “FLOA Pay”. Le Groupe dispose en outre d’un earn-out de 30% sur la valeur future créée à horizon 2025. Cette cession a été finalisée le 31 janvier 2022 ; Le 6 décembre 2021, le Groupe a procédé à la cession de 3 % du capital de Mercialys au travers d'un total return swap (TRS) pour 24 M€ (encaissés en 2021). Le 21 février 2022, le groupe Casino a procédé à la cession définitive de 6,5% supplémentaires du capital de Mercialys au travers d’un nouveau TRS pour 59 M€ (encaissés début 2022). La participation du Groupe dans Mercialys en termes de droits de vote passe ainsi à 10,3% ;

au travers d'un total return swap (TRS) (encaissés en 2021). Le 21 février 2022, le groupe Casino a procédé à la au travers d’un nouveau TRS pour (encaissés début 2022). La participation du Groupe dans Mercialys en termes de droits de vote passe ainsi à 10,3% ; Par ailleurs, le Groupe a sécurisé et constaté d’avance 118 M€ de complément de prix dans le cadre des JV Apollo et Fortress (24 M€ encaissés en 2021).

Au vu des perspectives actuelles et des options disponibles, le Groupe est confiant dans sa capacité à finaliser le plan de cession de 4,5 Mds€ en France au plus tard fin 2023.

Structure financière

En 2021, le Groupe a réalisé plusieurs opérations de financement visant à améliorer les conditions financières et étendre la maturité de son échéancier obligataire et de son principal crédit syndiqué.

Le Groupe a procédé à plusieurs opérations de rachats obligataires sur les tranches (2023, 2024, 2025 et 2026) et de refinancement incluant (i) l’émission d’un nouveau prêt à terme (Term Loan B) de 1 Md€, de maturité août 2025, abondé en novembre 2021 pour un montant de 425 M€, et (ii) l’émission d’une nouvelle obligation non sécurisée de 525 M€, de maturité avril 2027, permettant de rembourser par anticipation le prêt à terme précédent de 1,225 Md€, de maturité janvier 2024.

Par ailleurs, le Groupe a annoncé en juillet 2021 avoir étendu la maturité de son principal crédit syndiqué (RCF) d’octobre 2023 à juillet 202636 pour un montant de 1,8 Md€.

Enfin, le crédit syndiqué Monoprix qui venait à échéance en juillet 2021 a fait l’objet d’un renouvellement. Le nouveau crédit syndiqué d’un montant de 130 M€ et de maturité janvier 2026 contient une clause d’ajustement annuel de la marge en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE.

Suite à ces deux derniers évènements, le montant des lignes de crédit du secteur France Retail disponibles à tout moment s’établit à 2,2 Mds€, avec une maturité moyenne de 4,6 ans contre 2,2 ans avant ces opérations.

Au 31 décembre 2021, les fonds sur le compte séquestre dédié au remboursement des dettes financières s’établissent à 339 M€. Le solde du compte séquestre sécurisé s’élève à 145 M€.



Perspectives 2022 en France



-

En 2021, le Groupe a finalisé son repositionnement sur les formats durablement porteurs, avec un niveau de rentabilité très satisfaisant

En 2022, dans un contexte de normalisation de la situation sanitaire, le Groupe affirme sa confiance à retrouver une dynamique de croissance en capitalisant sur ses actifs différenciants et ses services innovants : Les formats de proximité (Monop’, Franprix, Naturalia, Spar, Vival…) avec une cible de plus de 800 ouvertures, principalement en franchise La confirmation du leadership sur l’ e-commerce , notamment en livraison à domicile en s’appuyant sur les partenaires Ocado, Amazon et Gorillas et sur le réseau de magasins



Maintien d’un niveau de rentabilité élevé et amélio ration de la génération de cash- flow

Poursuite du plan de cession de 4,5 Mds€ en France. Au vu des différentes options disponibles, le Groupe affirme sa confiance dans la réalisation complète de ce plan d’ici fin 2023

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2021

-

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du Groupe est de 8 335 M€, stable par rapport à 2020, avec des effets de périmètre, de change et d’essence de respectivement -0,5%, +0,1% et +1,2%. L’effet calendaire est de -0,1%. La croissance comparable37 du Groupe s’établit à -0,4% sur un an, en progression de +7,7% sur 2 ans.

Chiffre d’affaires consolidé par segment

Variation T4 2021/T4 2020 CA HT

(en M€) CA T4

2021 Variation

totale Variation

organique38 Variation

Comparable1 Variation1

2 ans France Retail 3 648 -2,4% -3,3% -3,0% -2,9% Cdiscount 592 -7,9% -9,8% -9,7% -5,8% Volume d’affaires - - - -8,6% +0,5% dont Marketplace - - - -14,6% +14,6% dont Ventes directes - - - -3,6% -8,0% Latam Retail 4 096 +3,3% +3,1% +3,4% +17,4% TOTAL GROUPE 8 335 -0,1% -0,7% -0,4% +7,7%

Sur le périmètre France Retail, la croissance comparable des ventes s’établit à -3,0% sur le trimestre, en amélioration séquentielle de +1,3 pt par rapport au T3 2021, dans un marché en recul de -3,7% en France39 sur le trimestre. La plupart des enseignes affichent une amélioration séquentielle, y compris Monoprix et Franprix dans un marché en recul de -5,6% en Ile de France3 sur le trimestre.

Sur le périmètre, la variation totale des ventes ressort à -2,4%, dont +3,5% sur la Proximité qui enregistre une hausse de +5,0% de son volume d’affaires, portée par l’expansion.

Chiffre d’affaires trimestriel consolidé France par enseigne

T3 2021 Variation T4 2021 / T4 2020 CA HT par enseigne (en M€) Variation

comparable1 CA T4 2021 Variation

totale Variation

organique1 Variation

comparable1 Comparable

T4 vs T3 Monoprix -4,1% 1 191 -2,3% -1,8% -2,8% +1,3 pt Supermarchés -2,7% 767 +5,6% -4,0% -3,3% -0,6 pt dont SM Casino40 -3,7% 732 +5,8% -4,0% -3,5% +0,2 pt Franprix -3,6% 366 -3,3% -2,2% -2,0% +1,6 pt Volume d’affaires - 432 -0,2% - - - Proximité & Divers41 -1,2% 425 -6,7% +2,9% -0,8% +0,4 pt dont Proximité42 -1,3% 327 +3,5% +3,7% -0,7% +0,6 pt Volume d’affaires - 490 +5,0% - - - Hypermarchés -8,5% 899 -6,3% -8,4% -4,7% +3,8 pts dont Géant2 -9,5% 848 -6,1% -8,3% -4,9% +4,6 pts FRANCE RETAIL -4,3% 3 648 -2,4% -3,3% -3,0% +1,3 pt

Les parts de marché sont désormais quasi-stables en France, en nette amélioration par rapport aux tendances des dernières périodes, avec une accélération de la dynamique des ventes sur les 4 dernières semaines au 20 février avec des ventes comparables à -1,6% (+1,4 pt vs T4 2021).

Cdiscount affiche sur le trimestre un recul de -7,9% du chiffre d’affaires, en raison de la base de comparaison élevée du T4 2020 liée au confinement de novembre. Le GMV marketplace progresse de +14,6% sur 2 ans.

En Amérique latine, les ventes progressent de +3,4% en comparable (+17,4% sur deux ans). Ce trimestre, les ventes en Amérique latine sont tirées par l’excellente performance d’Éxito (+15,5% en comparable et +15,7% en organique).



ANNEXES – INFORMATIONS ADDITIONNELLES 2020 RELATIVES

À LA DOCUMENTATION SUR LES REFINANCEMENTS DE L’AUTOMNE 2019

C.f communiqué de presse du 21 novembre 2019

Informations financières sur le 4 ème trimestre clos au 31 décembre 202 1 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires43 4 239 4 096 8 336 EBITDA1 532 313 845 (-) impact des loyers44 (139) (83) (222) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 393 230 623

Informations financières sur une période de 12 mois au 31 décembre 202 1 :

En M€ France Retail

+ E-commerce Latam Total Chiffre d’affaires1 16 101 14 448 30 549 EBITDA1 1 464 1 063 2 527 (-) impact des loyers2 (622) (307) (930) (i) EBITDA consolidé ajusté yc loyers1 45 842 755 1 597 (ii) Dette financière brute1 46 5 450 2 691 8 141 (iii) Trésorerie et équivalents de trésorerie1 47 569 1 714 2 283

Au 31 décembre 2021, la liquidité du Groupe sur le périmètre « France + E-commerce » est de 2,6 Mds€,

dont 562 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et 2,1 Mds€ de lignes de crédit confirmées non tirées. Les billets de trésorerie s’élèvent à 308 M€.

Informations complémentaires concernant les covenants et les comptes séquestres :

Covenants testés dès le 30 juin 2021 conformément à la ligne de crédit syndiquée (RCF) en date du

18 novembre 2019, telle qu’amendée en juillet 2021



Type de covenant (France et E-commerce hors GreenYellow) Au 31 décembre 2021 Dette brute sécurisée / EBITDA après loyers ≤ 3,50x 2,70x EBITDA après loyers / Coûts financiers nets ≥ 2,50x 2,69x

Le covenant dette brute sécurisée / EBITDA après loyers s’établit à 2,70x, avec un EBITDA après loyers de 780 M€ et une dette sécurisée de 2,1 Md€.

Le solde du compte séquestre s’élève à 339 M€ au 31décembre 2021, niveau identique au 30 septembre 2021.

Le solde du compte séquestre sécurisé s’élève à 145 M€ au 31 décembre 2021.

Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 €.

ANNEXES – RESULTATS ANNUELS

Chiffre d’affaires consolidé par segment





Chiffre d’affaires

En M€ 2020 2021 Variation Var. TCC France Retail 15 219 14 071 - 7,5 % - Latam Retail 14 656 14 448 -1,4 % + 6,0 % E-commerce (Cdiscount) 2 037 2 031 -0,3 % - Total Groupe 31 912 30 549 -4,3 % - 0,9 %

EBITDA consolidé par segment





EBITDA

En M€ 2020 2021 Variation Var. TCC France Retail 1 447 1 358 - 6,1 % - 5,9 % Latam Retail 1 161 1 063 -8,5 % -1,7 % E-commerce (Cdiscount) 129 106 -18,2 % - 18,2 % Total Groupe 2 738 2 527 - 7,7 % - 4,7 %

Résultat Opérationnel Courant consolidé par segment





ROC

En M€ 2020 2021 Variation Var. TCC France Retail 621 535 - 13,8 % - 13,4 % Latam Retail 748 640 - 14,5 % - 8,1 % E-commerce (Cdiscount) 53 18 -65,0% - 65,0 % Total Groupe 1 422 1 193 - 16,1 % - 12,5 %

Résultat net normalisé





En M€ 2020 Éléments de normalisation 2020

normalisé 2021 Éléments de normalisation 2021

normalisé Résultat Opérationnel Courant 1 422 0 1 422 1 193 0 1 193 dont crédits fiscaux Brésil 139 0 139 28 0 28 dont Promotion immobilière France 63 0 63 13 0 13 Autres produits et charges opérationnels (799) 799 0 (656) 656 0 Résultat opérationnel 622 799 1 422 537 656 1 193 Coût de l'endettement

financier net (357) 0 (357) (422) 0 (422) dont crédits fiscaux Brésil 104 0 104 23 0 23 Autres produits et charges financiers48 (391) 67 (324) (391) (0) (391) Charge d'impôt49 (80) (179) (259) 84 (147) (62) Quote-part de résultat

des entreprises associées 50 0 50 49 0 49 Résultat net

des activités poursuivies (156) 688 532 (142) 509 367 dont intérêts minoritaires50 218 48 266 133 140 273 dont Part du Groupe (374) 640 266 (275) 369 94

Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23.

Les éléments financiers non récurrents regroupent les variations de juste valeur des dérivés actions (par exemple les instruments de Total Return Swap et Forward portant sur les titres GPA) et les effets d’actualisation monétaire de passifs fiscaux brésiliens.

Évolution de la dette financière nette par entité

Dette financière nette hors IFRS 5

En M€ 2019 2020 2021 France (4 069) (3 751) (4 736) dont France Retail hors GreenYellow (4 001) (3 661) (4 365) dont E-commerce (Cdiscount) (221) (213) (337) dont GreenYellow 153 122 (34) Latam Retail (1 587) (882) (1 122) dont GPA Brésil (541) (373) (475) dont Assaí (1 460) (664) (864) dont Grupo Éxito 626 333 361 dont Segisor (185) (179) (144) Total (5 657) (4 634) (5 858)

Évolution de la dette financière nette France Retail hors GreenYellow (hors IFRS 5)5152

Hors GreenYellow, la dette nette France Retail a augmenté de 3.7Mds€ à 4.4Mds€ (voir version PDF)

ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d’affaires consolidé par segment

CA HT

(en M€) CA

2021 Variation

totale Variation

organique53 Variation

comparable1 France Retail 14 071 -7,5% -6,2% -5,4% Cdiscount 2 031 -0,3% -1,7% -1,6% Total France 16 101 -6,7% -5,6% -4,8% Latam Retail 14 448 -1,4% +6,4% +2,7% TOTAL GROUPE 30 549 -4,3% +0,1% -0,8% GMV Cdiscount 4 206 +0,0% n.a. n.a.

Varia tion du chiffre d’affaires 2021/2020 France par enseigne

CA HT par enseigne (en M€) CA 2021 Variation

totale Variation

organique1 Variation

comparable1 Monoprix 4 408 -2,8% -2,4% -3,7% Supermarchés 2 996 -2,4% -7,8% -5,9% dont SM Casino54 2 835 -2,6% -8,2% -6,8% Franprix 1 438 -9,0% -8,2% -7,3% Proximité & Divers55 1 788 -18,7% -2,7% -5,1% dont Proximité56 1 395 -1,5% -1,8% -5,2% Hypermarchés 3 442 -10,3% -11,1% -8,1% dont Géant2 3 233 -10,7% -11,8% -8,9% FRANCE RETAIL 14 071 -7,5% -6,2% -5,4%

Principales données Cdiscount 57

Chiffres clés (en M€) 2020 2021 Croissance publiée Croissance sur 2 ans GMV (volume d’affaires) total TTC 4 204 4 206 +0,0% +7,9% dont ventes en propre 1 934 1 840 -4,9% -7,6% dont marketplace 1 514 1 518 +0,2% +22% dont Octopia 87 109 +25,6% x3,3 Quote-part marketplace (%) 43,9% 45,2% +1,3 pt +6,7 pts Chiffre d’affaires 2 225 2 166 -2,6% -1,3% Trafic (en millions de visites) 1 154 1 082 -6,2% +6,0% Clients actifs (en millions) 10,3 10,0 -2,5% +8,0%

Cnova a commenté ses résultats 2021 de façon détaillée le 17 février 2022





ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS

Taux de change

TAUX DE CHANGE MOYENS 2020 2021 Effet de change Brésil (EUR/BRL) 5,8936 6,3797 -7,6% Colombie (EUR/COP) (x 1000) 4,2160 4,4265 -4,8% Uruguay (EUR/UYP) 47,9825 51,5217 -6,9% Argentine58 (EUR/ARS) 103,1176 116,7629 -11,7% Pologne (EUR/PLN) 4,4445 4,5655 -2,6%

Volume d’affaires France par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, hors essence) Variation

(y compris calendaire) T4 2021 T4 2021 FY 2021 Monoprix 1 244 -2,0% -2,8% Franprix 432 -0,2% -7,1% Supermarchés 701 +0,4% -6,0% Hypermarchés 807 -11,6% -13,2% Proximité & Divers 588 -2,7% -12,7% Dont Proximité 490 +5,0% +0,4% TOTAL FRANCE 3 772 -3,7% -8,0%





VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

(en M€, hors essence) Variation

(y compris calendaire) T4 2021 T4 2021 FY 2021 Total France 3 772 -3,7% -8,0% Cdiscount 1 007 -8,6% 0,0% TOTAL FRANCE ET CDISCOUNT 4 779 -4,8% -6,6%



Parc de magasins à fin d’exercice

FRANCE 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2021 HM Géant Casino 104 95 95 95 dont Affiliés Franchisés France 3 3 3 3 Affiliés International 7 7 7 7 SM Casino 417 422 425 429 dont Affiliés Franchisés France 68 64 63 61 Affiliés International 25 22 25 26 Monoprix (Monop’, Naturalia…) 806 830 833 838 dont Affiliés Franchisés 195 201 203 206 Naturalia Intégrés 189 203 200 198 Naturalia Franchisés 34 39 44 51 Franprix (Franprix, Marché d’à côté…) 877 890 906 942 dont Franchisés 493 533 564 614 Proximité (Spar, Vival, Le Petit Casino…) 5 311 5 502 5 563 5 728 Autres activités 334 320 303 286 Total France 7 849 8 059 8 125 8 318





INTERNATIONAL 31 mars 2021 30 juin 2021 30 sept. 2021 31 déc. 2021 ARGENTINE 25 25 25 25 HM Libertad 15 15 15 15 SUP Mini Libertad et Petit Libertad 10 10 10 10 URUGUAY 93 92 93 94 HM Géant 2 2 2 2 SM Disco 30 30 30 30 SM Devoto 24 24 24 24 SUP Devoto Express 35 34 35 36 Möte 2 2 2 2 BRÉSIL 1 058 1 058 1 064 1 021 HM Extra 103 103 103 72 SM Pão de Açúcar 182 181 181 181 SM Extra 147 147 146 146 Compre Bem 28 28 28 28 Assaí (Cash & Carry) 184 187 191 212 SUP Mini Mercado Extra & Minuto Pão de Açúcar 237 236 239 240 Drugstores 103 102 102 68 + Stations-service 74 74 74 74 COLOMBIE 1 974 2 006 2 035 2 063 HM Éxito 92 92 92 91 SM Éxito et Carulla 153 155 153 158 SM Super Inter 61 61 61 61 Surtimax (discount) 1 548 1 577 1 607 1 632 dont « Aliados » 1 476 1 505 1 536 1 560 B2B 34 34 34 36 SUP Éxito Express et Carulla Express 86 87 88 85 CAMEROUN 2 3 4 4 Cash & Carry 2 3 4 4 Total International 3 152 3 184 3 221 3 207

Compte de résultat consolidé

en millions d'euros 2021 2020 retraité59 ACTIVITES POURSUIVIES Chiffre d’affaires, hors taxes 30 549 31 912 Autres revenus 504 598 Revenus totaux 31 053 32 510 Coût d’achat complet des marchandises vendues (23 436) (24 314) Marge des activités courantes 7 617 8 195 Coûts des ventes (5 122) (5 508) Frais généraux et administratifs (1 302) (1 266) Résultat opérationnel courant 1 193 1 422 Exprimé en % du CA HT 3,9% 4,5% Autres produits opérationnels 349 304 Autres charges opérationnelles (1 005) (1 103) Résultat opérationnel 537 622 Exprimé en % du CA HT 1,8% 2,0% Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 27 16 Coût de l’endettement financier brut (449) (373) Coût de l’endettement financier net (422) (357) Autres produits financiers 116 210 Autres charges financières (507) (601) Résultat avant impôt (276) (125) Exprimé en % du CA HT -0,9% -0,4% Produit (Charge) d’impôt 84 (80) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises 49 50 Résultat net des activités poursuivies (142) (156) Exprimé en % du CA HT -0,5% -0,5% dont, part du Groupe (275) (374) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 133 218 ACTIVITES ABANDONNEES Résultat net des activités abandonnées (255) (508) dont, part du Groupe (254) (516) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle (1) 7 ENSEMBLE CONSOLIDE Résultat net de l’ensemble consolidé (397) (664) dont, part du Groupe (530) (890) dont, intérêts ne donnant pas le contrôle 133 225

Résultat net par action

en euros 2021 2020 retraité1 Des activités poursuivies, part du Groupe de base (2,89) (3,79) dilué (2,89) (3,79) De l’ensemble consolidé, part du Groupe de base (5,24) (8,58) dilué (5,24) (8,58)



État du résultat global consolidé

en millions d’euros 2021 2020 retraité60 Résultat net de l’ensemble consolidé (397) (664) Eléments recyclables ultérieurement en résultat (84) (1 367) Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) 38 (17) Écarts de conversion (ii) (108) (1 328) Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI (1) 1 Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables (3) (27) Effets d'impôt (10) 5 Eléments non recyclables en résultat 2 (6) Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI - - Écarts actuariels 2 (10) Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables - - Effets d'impôt - 4 Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt (82) (1 373) Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt (479) (2 037) Dont part du Groupe (529) (1 456) Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle 50 (581)

(i) La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2021 et 2020 n’est pas significative

(ii) La variation négative de l’exercice 2021 de 108 millions d’euros résulte principalement de la dépréciation de la monnaie colombienne pour 124 millions d’euros. En 2020, la variation négative de 1 328 millions d’euros résultait principalement de la dépréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 957 et 235 millions d’euros

État de la situation financière consolidée

ACTIFS



31 décembre 2021



31 décembre 2020 retraité 61



1er janvier 2020 retraité1



en millions d'euros Goodwill 6 667 6 656 7 489 Immobilisations incorporelles 2 024 2 061 2 296 Immobilisations corporelles 4 641 4 279 5 113 Immeubles de placement 411 428 493 Actifs au titre de droits d’utilisation 4 748 4 888 5 602 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises 201 191 341 Autres actifs non courants 1 183 1 217 1 183 Actifs d'impôts différés 1 191 1 019 768 Actifs non courants 21 067 20 738 23 284 Stocks 3 214 3 209 3 775 Créances clients 772 941 836 Autres actifs courants 2 033 1 770 1 536 Créances d'impôts courants 196 167 111 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 283 2 744 3 572 Actifs détenus en vue de la vente 973 932 2 818 Actifs courants 9 470 9 763 12 647 TOTAL ACTIFS 30 537 30 501 35 932 PASSIFS



31 décembre 2021



31 décembre 2020 retraité1



1er janvier 2020 retraité1



en millions d'euros Capital social 166 166 166 Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats 2 589 3 143 4 650 Capitaux propres part du Groupe 2 755 3 309 4 816 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 883 2 856 3 488 Capitaux propres 5 638 6 165 8 304 Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes 273 289 293 Autres provisions non courantes 376 374 458 Dettes financières brutes non courantes 7 461 6 701 8 100 Passifs de loyers non courants 4 174 4 281 4 761 Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 61 45 61 Autres dettes non courantes 225 201 181 Passifs d'impôts différés 405 508 566 Passifs non courants 12 975 12 398 14 422 Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes 12 12 11 Autres provisions courantes 216 189 153 Dettes fournisseurs 6 097 6 190 6 580 Dettes financières brutes courantes 1 369 1 355 1 549 Passifs de loyers courants 718 705 723 Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle 133 119 105 Dettes d'impôts exigibles 8 98 48 Autres dettes courantes 3 197 3 059 2 839 Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 175 210 1 197 Passifs courants 11 925 11 937 13 206 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 30 537 30 501 35 932

État des flux de trésorerie consolidés

en millions d’euros 2021 2020 retraité Résultat avant impôt des activités poursuivies (276) (125) Résultat avant impôt des activités abandonnées (330) (462) Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé (606) (587) Dotations aux amortissements 1 334 1 316 Dotations aux provisions et dépréciation 299 390 Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur (5) 78 Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés 14 12 Autres charges / (produits) calculés (47) (50) Résultats sur cessions d’actifs (128) (88) Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle 20 58 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises 17 17 Coût de l’endettement financier net 422 357 Intérêts financiers nets au titre des contrats de location 313 320 Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées 88 60 Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées 114 258 Capacité d’Autofinancement (CAF) 1 835 2 142 Impôts versés (184) (157) Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) (26) 26 Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées (97) 211 Flux nets de trésorerie générés par l’activité 1 529 2 222 Dont activités poursuivies 1 841 2 215 Décaissements liés aux acquisitions :  d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement (1 131) (927)  d’actifs financiers (174) (942) Encaissements liés aux cessions :  d’immobilisations corporelles, incorporelles et immeubles de placement 156 423  d’actifs financiers 163 461 Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle (15) 157 Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises 1 (63) Variation des prêts et avances consentis (30) (28) Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées (81) 453 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (1 111) (466) Dont activités poursuivies (1 030) (920) Dividendes versés :  aux actionnaires de la société mère - -  aux intérêts ne donnant pas le contrôle (102) (45)  aux porteurs de TSSDI (35) (36) Augmentation et diminution de capital de la société mère - - Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle 15 (55) Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus - (1) Augmentation emprunts et dettes financières 4 203 2 066 Diminution emprunts et dettes financières (3 514) (2 632) Remboursement des passifs de loyer (623) (603) Intérêts financiers nets versés (752) (717) Autres remboursements (30) (23) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées (10) (73) Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (848) (2 177) Dont activités poursuivies (838) (2 044) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies (22) (494) Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées - - Variation de trésorerie (452) (856) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture 2 675 3 530 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 675 3 471 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) 59 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture 2 223 2 675 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités poursuivies 2 224 2 675 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie nets des activités détenues en vue de la vente (1) (1)

Pièce jointe