Communiqué de presse



Paris, le 25 février 2022

PROJET

Valeo lance son plan Move Up, une stratégie de création de valeur s’appuyant sur les mégatendances de la mobilité durable

Surperformance moyenne annuelle des ventes première monte supérieure à 5 points sur la période 2021-2025

Marge d’Ebitda d’environ 14,5% à horizon 2025

Génération de cash flow libre entre 800 millions et un milliard d’euros en 2025

Cessions d’actifs non stratégiques pour une valeur d’environ 500 millions d’euros sur la durée du plan

Allocation du capital optimisée et désendettement du Groupe

Le 25 février 2022, Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo, lors d’une présentation organisée à Paris, des perspectives stratégiques et financières de Valeo pour la période 2022-2025, déclare :

« Aujourd'hui, nous lançons le plan Move UP couvrant la période 2022 à 2025. Move Up, c’est la construction d'un Groupe plus fort technologiquement et idéalement positionné, qui accélère dans l’électrification avec l’intégration de Valeo Siemens eAutomotive, l’ADAS, la réinvention de la vie à bord et l’éclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule.

Move Up, c'est l'accélération de la croissance, avec une surperformance de plus de 5 points par rapport au marché. Move Up, c’est aussi la création de valeur avec un programme de synergies et d’efficience, une profitabilité améliorée, une génération de cash entre 800 millions et 1 milliard d’euros en 2025 et 500 millions d’euros de cessions d’actifs non stratégiques.

Nous sommes au début d'une période de transformation de la mobilité qui se traduira par une hyper-croissance des marchés de l'électrification et de l'ADAS pendant 15 à 20 ans.

Move Up, c’est tirer avantage dès aujourd'hui de la mobilité de demain.

Avec Move Up, nous créons de la valeur dès maintenant et nous créons pour demain un Groupe plus fort capable de tirer parti de l'hyper croissance de ses marchés. »

Plan Move Up, le rendez-vous de la mobilité de demain

En 2035, le monde sera électrique et connecté !

Le plan Move Up de Valeo s’inscrit dans cette vision à long terme d’une mobilité plus propre et plus sûre. Au-delà de 2025, les marchés de l’électrique et de l’ADAS vont connaître une vague d’hyper-croissance pour atteindre respectivement 200 et 120 milliards d’euros en 2035.

Grâce au Plan Move Up, Valeo sera idéalement positionné pour tirer parti de cette croissance avec des technologies de pointe, une performance financière robuste et une génération de cash garantes d’une forte création de valeur, au bénéfice de toutes les parties prenantes du Groupe y compris ses actionnaires.

Valeo Move Up, une stratégie de création de valeur s’appuyant sur les 4 mégatendances de la mobilité durable

Le modèle de croissance de Valeo s’appuie sur les 4 mégatendances de l’industrie automobile de demain.

Mégatendances Pôles d’activités Accélération de l’électrification >







> Systèmes de Propulsion







Systèmes Thermiques Accélération de l’ADAS







Réinvention de la vie à bord > Systèmes Confort et Aide à la Conduite Eclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule > Systèmes de Visibilité

Valeo s’appuie sur des fondations solides, qui constituent le ciment du Groupe et qui lui permettront de tirer parti de l’extraordinaire accélération à venir des marchés dans lesquels le Groupe est idéalement positionné :

Un portefeuille clients diversifié ;

Une excellence opérationnelle reconnue ;

Une réduction de l’exposition au moteur à combustion interne à 4% des ventes en 2030 ;

Une forte expertise dans les domaines de l’électronique et des logiciels avec près de 40% des ingénieurs du Groupe impliqués ;

Une présence sur le marché résilient et profitable de la seconde monte ;

Une gouvernance répondant aux meilleures pratiques ;

Une performance ESG reconnue.





Leaders dans leurs métiers, disposant d’une implantation industrielle globale s’appuyant sur un réseau de R&D international et une efficacité opérationnelle reconnue, les 4 Pôles d’activité de Valeo bénéficient, sur leurs marchés respectifs, d’une taille critique et de plateformes technologiques et industrielles standardisées qui leur permettront d’atteindre les meilleurs niveaux de compétitivité et de rentabilité financière.

Accélération de l'électrification

(Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques)

L’accélération de l’électrification soutiendra la croissance des Pôles Systèmes de Propulsion et Systèmes Thermiques au cours des prochaines années.

Grâce à l’intégration de Valeo Siemens eAutomotive au sein de son entité Systèmes de Propulsion 1, Valeo disposera d’un ensemble de compétences et d’actifs au sein de la nouvelle entité “Systèmes de Propulsion” pour développer une offre complète de solutions de motorisation électrique basse et haute tension.

Dans un marché de l’électrique qui accélère avec une croissance annuelle de 17,5% 2 sur la haute tension (marché de l’e-powertrain automobile de 92 milliards d’euros 2 en 2030 dont 40% 2 accessible aux équipementiers) et de 22% 2 sur le 48V d’ici 2030, Valeo accélère aussi et entend accroître son contenu par véhicule pour atteindre une surperformance de plus de 8 points 3 sur les 4 prochaines années. A plus long terme et fort de son expertise 48V, le Groupe tirera profit des opportunités de croissance et de diversification qu’offrent les mobilités adjacentes terrestres, telles que les véhicules motorisés à 2 roues (vélo et scooter électrique…), 3 roues (tricycle) et 4 roues (petite voiture électrique urbaine, droïde…).

La gestion thermique est indispensable pour assurer la bonne performance du véhicule électrique, en particulier, pour offrir au consommateur final les fonctionnalités de la charge ultra rapide de la batterie ainsi qu’une autonomie stable dans toutes les conditions météorologiques.

Au travers de son pôle Systèmes Thermiques qui développe des solutions de gestion thermique de l’habitacle et de la batterie, Valeo envisage de tirer profit de l’accélération de l'électrification pour accroître son contenu par véhicule et ainsi, surperformer de plus de 4 points 3 la production automobile mondiale.

Ces 3 expertises combinées dans les domaines de la basse tension, haute tension et thermique électrique, positionnent Valeo comme un champion de la mobilité électrique.

Accélération de l’ADAS

(Pôle Systèmes de Confort et Aide à la Conduite)

Valeo dispose d’une offre complète de systèmes d’aide à la conduite incluant les composants, l’instrumentation (capteurs) et les calculateurs (contrôleurs de domaine et de zone), ainsi que la couche fonctionnelle (logiciel) permettant d’offrir toutes les fonctionnalités en matière de sécurité active et d’autonomie de niveau 2+ et au-delà. Fort de cette triple expertise (capteurs, électronique et logiciel), Valeo se positionne comme un intégrateur-validateur de systèmes avancés d’aide à la conduite dont Valeo est aujourd’hui le leader mondial équipant 1 voiture neuve sur 3. Bénéficiant de l’augmentation du contenu par véhicule et du taux de pénétration de ces nouvelles technologies, son activité ADAS vise une surperformance de plus de 12 points 3 de la production automobile mondiale d’ici 2025, en doublant son chiffre d’affaires par rapport à 2021.

A ce jour, le Groupe dispose d’un réel savoir-faire dans le domaine de l’ADAS pour produire des solutions toujours plus performantes au meilleur coût. Valeo, qui a commercialisé plus de 1,5 milliards de capteurs ADAS au cours des 30 dernières années, compte vendre plus de 3 milliards de capteurs au cours des 5 prochaines années.

Réinvention de la vie à bord comme opportunité de croissance à moyen terme

(Pôle Systèmes de Confort et Aide à la Conduite)

Le Groupe dispose des technologies hardware et software nécessaires afin de répondre aux attentes des passagers pour une conduite plus sûre, plus immersive et plus connectée. Grâce à l’adéquation de ses solutions avec le marché, Valeo entend ainsi tirer profit des opportunités de croissance dans le domaine de la “Réinvention de la vie à bord”. Valeo vise ainsi une surperformance sur les 4 prochaines années, de plus de 8 points 4 par rapport à la production automobile mondiale.

Eclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule comme moteur de croissance profitable

(Pôle Systèmes de Visibilité)

La disparition des grilles de ventilation donne la liberté aux designers de repenser totalement la face avant d'un véhicule électrique, avec plus d'éclairage pour mieux affirmer la signature des marques. En réalité, cette tendance se traduit par plus d'éclairage non seulement à l'avant, mais tout autour et à l'intérieur du véhicule, pour l'affirmation du style et de la signature des marques, pour la communication de la voiture avec son environnement, pour un confort augmenté à l'intérieur de la voiture. Fort de sa position de leader mondial dans le domaine de la visibilité intérieure et extérieure et de l’augmentation du contenu en valeur de ses technologies, Valeo ambitionne de surperformer de plus de 4 points 4 la production automobile mondiale d’ici 2025.

Cette performance s’appuie sur un modèle de création valeur éprouvé qui repose sur:

La compétitivité et la standardisation de ses plateformes technologiques : à titre d’illustration, le module Thinlens est déjà présent sur plus de 21 modèles et bénéficie d’un taux de standardisation hardware proche de 94% ;

Une expertise pluridisciplinaire reconnue dans les domaines du design, de la simulation numérique, de l’optique, des procédés d’injection plastique, de l’électronique et du logiciel.

Le Groupe fixe les objectifs suivants pour chacun de ses Pôles d’activité :

Croissance annuelle du chiffre d’affaires

première monte

2021-2025 Surperformance

2021-2025 Marge EBITDA

En 2025 PTS

Accélération de l’électrification 15% > 8 points > 11% THS

Accélération de l’électrification 11% > 4 points ~13% CDA

Accélération de l’ADAS et réinvention de la vie à bord 16% > 9 points ~18% VIS

Eclairage tout autour et à l'intérieur du véhicule 10% > 4 points ~15%

Perspectives financières Groupe à horizon 2025

Surperformance de plus de 5 points sur la période 2021-2025

Après 2 années marquées par la crise du Covid et la pénurie des composants électroniques, Valeo entend tirer profit de la reprise des volumes attendue sur la période 2022-2025. Ainsi, sur la base d’une hypothèse de production automobile mondiale d’environ 98,5 millions de véhicules 5 en 2025 correspondant à une croissance annuelle de 6,3% sur la période 2021-2025, Valeo projette de croître d’environ 13% sur le marché de la première monte et de surperformer le marché de plus de 5 points 5.

Le chiffre d'affaires de Valeo devrait ainsi atteindre, en 2025, environ 27,5 milliards d’euros, dont environ 24 milliards d’euros au titre de ses ventes première monte.

Amélioration de la profitabilité

Dans ce contexte marqué par une forte inflation des coûts des matières premières et de l’énergie, le Groupe se fixe pour objectifs à horizon 2025, une amélioration de sa marge d’EBITDA et de sa marge opérationnelle pour atteindre respectivement environ 14,5% et 6,5% de son chiffre d’affaires 2025, à comparer aux 13,4% et 4,0% du chiffre d’affaires enregistrés en 2021.

Sur la période 2021-2025, Valeo verra l’amélioration de sa profitabilité (en données proforma) s’accélérer en fonction :

De la reprise des volumes de plus 21 millions 5 de véhicules ;

de véhicules ; Des synergies post intégration de Valeo Siemens eAutomotive estimées à 120 millions d’euros 6 en base annuelle à horizon 2025 ;

en base annuelle à horizon 2025 ; D’un programme d’efficience de 100 millions d’euros 7 en base annuelle à horizon 2023 ;

en base annuelle à horizon 2023 ; De l’amélioration de la profitabilité des nouveaux projets à fort contenu technologique lancés par le Groupe.

Augmentation de la génération de cash flow libre

Valeo ambitionne une génération de cash flow libre qui accélérera sur la durée du plan pour atteindre entre 800 millions et un milliard d’euros en 2025.

Cet objectif repose sur les principaux éléments suivants :

La progression de la marge d’EBITDA de 13,4% à environ 14,5% sur la période 2021-2025 ;

L’exploitation des plateformes technologiques ainsi que les synergies permettant une forte réduction des frais de recherche et développement qui devraient atteindre environ 6,5% du chiffre d’affaires en 2025 (contre 7,9% du chiffre d’affaires en 2021) ;

La gestion stricte des dépenses d’investissements maintenues à moins de 6% du chiffre d’affaires au cours des 4 prochaines années ;

La contribution positive du besoin en fonds de roulement à la génération de cash flow libre, bénéficiant de la réduction des stocks liée à la sortie de crise des composants électroniques et d’un retour à la normale des conditions de fonctionnement de la supply chain.

500 millions d’euros de cessions d’actifs non stratégiques et allocation du capital optimisée

Le Groupe se fixe pour objectif de réaliser sur la durée du plan, des cessions d’actifs non stratégiques d’une valeur d’environ 500 millions d’euros.

Ces cessions d’actifs accompagnées par l’accélération de la génération de cash conduiront au désendettement du Groupe avec pour objectif de réduire le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) à un niveau inférieur à 0,7x en 2025. Le Groupe cible une augmentation progressive du dividende par action en valeur.

Au travers de ces objectifs définis dans le cadre du plan 2021-2025, Valeo confirme son ambition de croissance et de création de valeur à long terme grâce à son positionnement unique sur les mégatendances de l’industrie automobile. Le Groupe réaffirme aussi son engagement en matière de mobilité durable et de lutte contre le réchauffement climatique. Valeo est reconnu par les principales agences de notation extra-financières comme un des leaders du secteur des équipementiers automobile et est présent dans plus de 15 indices ESG globaux.

Guidance 2022 et 2025

Sur la base d’une hypothèse de production automobile mondiale d’environ 98,5 millions de véhicules 8 en 2025 (prenant en compte la reprise des volumes après la crise du Covid et la fin de la pénurie des composants électroniques) correspondant à une croissance annuelle de 6,3% sur la période 2021-2025, Valeo projette de surperformer la production automobile de plus de 5 points 8.

2022* 2025** Chiffre d’affaires

en milliards d’euros 19,2 - 20,0 ~27,5 EBITDA

en % du CA 11,8% - 12,3% ~14,5% Marge opérationnelle

en % du CA 3,2% - 3,7% ~6,5% Cash flow libre

en millions d’euros ~320* 800 - 1 000

* Sur la base de :

l’estimation de production automobile d’IHS (publiée en février 2022) diminuée de 1,5% correspondant à environ 82,9 millions de véhicules et;

l’intégration de Valeo Siemens eAutomotive après juillet 2022 à la suite de l’acquisition par Valeo de la participation de 50% détenue par Siemens dans la coentreprise. Cette acquisition est sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes. Ce projet fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

Les effets de l’application de la norme IAS37 révisée et de la norme IFRS3 relative à la comptabilité d’acquisition de Valeo Siemens eAutomotive seront présentés ultérieurement.





** Sur la base de :

l’estimation de production automobile d’IHS (publiée en février 2022) correspondant à environ 98,5 millions de véhicules et ;

après prise en compte des cessions d’actifs non stratégiques.

Ces objectifs ne prennent pas en compte les conséquences potentiellement défavorables sur l'environnement économique et financier, des récents développement de la crise Russo-Ukrainienne, par exemple une baisse des volumes de production ou une hausse des prix de l'énergie ou des matières premières au-delà des prix connus début 2022.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 y compris le risque lié à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2020 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 6 avril 2021 (sous le numéro D.21-0260).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

1 Cette intégration interviendra après juillet 2022 à la suite de l’acquisition par Valeo de la participation de 50% détenue par Siemens dans la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive. Cette acquisition est sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes. Ce projet fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

2 Estimation Valeo

3 Sur la base des estimations IHS (février 2022)

4 Sur la base des estimations IHS (février 2022)

5 Sur la base des estimations IHS (février 2022)

6 50% en 2023, 75% en 2024 et 100% en 2025

7 60% en 2022, 100% en 2023/2024/2025

8 Sur la base des estimations IHS (février 2022)

