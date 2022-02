Résultats financiers 2021

Paris, le 25 février 2022

Résultats annuels 2021 conformes aux données préliminaires publiées le 26 janvier 2022

Chiffre d’affaires de 17 262 millions d’euros

Marge d'EBITDA à 13,4 % du chiffre d’affaires

Cash flow libre de 292 millions d’euros

Contribution négative de Valeo Siemens eAutomotive sur la ligne « Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence » de 255 millions d’euros

Résultats annuels 2021

2021 2020 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 17 262 16 436 +5 % 19 477 -11 % Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 14 151 13 810 +2 % 16 360 -14 % Marge brute (en m€) 3 040 2 155 +41 % 3 454 -12 % (en % du CA) 17,6 % 13,1 % +4,5 pts 17,7 % -0,1 pt Frais de R&D (en m€) -1 510 -1 695 -11 % -1 550 -3 % (en % du CA) -8,7 % -10,3 % +1,6 pts -8,0 % -0,7 pt Frais commerciaux et administratifs (en m€) -831 -832 -0,1 % -870 -4 % (en % du CA) -4,8 % -5,1 % +0,3 pt -4,4 % -0,4 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 699 -372 na 1 034 -32 % (en % du CA) 4,0 % -2,3 % +6,3 pts 5,3 % -1,3 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) -243 -278 -13 % -237 +3 % (en % du CA) -1,4 % -1,7 % +0,3 pt -1,2 % -0,2 pt Marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence *



(en m€) 456 -650 na 797 -43 % (en % du CA) 2,6 % -4,0 % 6,6 pts 4,1 % -1,5 pt Résultat net part du Groupe



(en m€) 175 -1 089 na 313 -44 % (en % du CA) 1,0 % -6,6 % +7,6 pts 1,6 % -0,6 pt Résultat net de base par action (en €) 0,73 -4,55 na 1,31 -44 % EBITDA *



(en m€) 2 308 1 505 +53 % 2 496 -8 % (en % du CA) 13,4 % 9,2 % +4,2 pts 12,8 % +0,6 pt Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel (en m€) -460 266 na 301 na Flux d’investissements corporels et incorporels (en m€) -1 109 -1 329 -17 % -1 766 -37 % Cash flow libre * (en m€) 292 294 -1 % 519 -44 % Endettement financier net * (en m€) 3 104 2 944 +160 m€ 2 817 +287 m€ ROCE * 9 % (13 %) na 13 % na ROA * 5 % (12 %) na 8 % na

* Cf. glossaire financier, page 14.

Dividende au titre de l’exercice 2021

Valeo soumettra au vote de ses actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale, l’augmentation du dividende par action à 0,35 euro par action (+17% par rapport à 2020).

Chiffre d’affaires 2021

En 2021, la production automobile est en hausse de seulement 4 % par rapport à 2020. Après avoir été touché par la crise du Covid en 2020, l’activité a été, en 2021 fortement perturbée par la crise des composants électroniques.

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021



vs. 2020 vs. 2019 2020 Var. à pcc* Var. 2019 Var. à pcc* Var. Première monte 82 % 14 151 13 810 +4 % +2 % 16 360 -11 % -14 % Remplacement 12 % 2 068 1 748 +22 % +18 % 1 990 +10 % +4 % Divers 6 % 1 043 878 +20 % +19 % 1 127 -3 % -8 % Total 100 % 17 262 16 436 +6 % +5 % 19 477 -9 % -11 %

* A périmètre et taux de change constants (1).

Par rapport à 2020,

Le chiffre d’affaires consolidé de 17 262 millions d’euros est en hausse de 5 %. Les variations des taux de change ont un impact négatif de 1,1 % en raison, principalement, de la dépréciation de l’euro face au dollar américain et au yen japonais. Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,2 % sur la période.

Le chiffre d’affaires première monte progresse de 4 % à périmètre et taux de change constants, du fait du léger rebond de l’activité. Après avoir été touché par la crise du Covid en 2020, l’activité a été, en 2021, fortement perturbée par la crise des composants électroniques. Dans ce contexte, Valeo est parvenu à livrer tous ses clients, sans interruption.

Le chiffre d’affaires du marché du remplacement affiche une forte hausse de 22 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant des hausses de prix et de l’excellent taux de service de l’activité seconde monte.

Les ventes « Divers » sont en hausse de 20 % à périmètre et taux de change constants, soutenues par les contributions clients au titre de la R&D.

Chiffre d’affaires T4

(en millions d’euros)



En % du CA T4 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T4 T4 2020 Var. à pcc* Var. T4 2019 Var. à pcc* Var. Première monte 80 % 3 456 4 196 -19 % -18 % 4 094 -14 % -16 % Remplacement 12 % 518 476 +10 % +9 % 508 +9 % +2 % Divers 8 % 330 317 +5 % +4 % 327 +26 % +1 % Total T4 100 % 4 304 4 989 -15 % -14 % 4 929 -9 % -13 %

* A périmètre et taux de change constants (1).

Au 4e trimestre 2021, l’activité a été affectée par la pénurie en composants électroniques pénalisant la chaîne d’approvisionnement et les plannings de production de nos clients: la production automobile est en baisse de 10% par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires s’élève à 4 304 millions d’euros, en baisse de 15 % à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires première monte baisse de 19 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, du fait de l’impact de la crise des composants électroniques sur l’activité de certaines plateformes de constructeurs automobiles. Le chiffre d’affaires du marché du remplacement affiche une hausse de 10 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants.

Chiffre d’affaires première monte par région de destination

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021



vs. 2020 vs. 2019 2020 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** 2019 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 45 % 6 375 6 389 — % +3 pts 7 724 -17 % +8 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 34 % 4 838 4 527 +8 % 0 pts 5 022 -2 % +3 pts dont Chine 16 % 2 261 2 082 +5 % -3 pt 1 971 +12 % +12 pts dont Japon 7 % 1 024 1 028 +6 % +10 pt 1 271 -15 % +4 pts dont Corée du Sud 8 % 1 084 1 080 +3 % +4 pts 1 311 -14 % -2 pts dont Inde 1 % 198 127 +59 % +31 pts 169 +25 % +26 pts Amérique du Nord 19 % 2 677 2 641 +5 % +5 pts 3 234 -13 % +7 pts Amérique du Sud 2 % 261 253 +17 % +1 pts 380 — % +20 pts Total 100 % 14 151 13 810 +4 % 0 pts 16 360 -11 % +3 pts

* A périmètre et taux de change constants (2)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS le 14 février 2022 – CPCA pour la Chine

Par rapport à 2020,

Le chiffre d’affaires première monte affiche une surperformance en 2021, dans toutes les principales régions de production malgré une crise des composants électroniques sans précédent, qui a provoqué des perturbations dans les plannings de production de nos clients. Dans ce contexte, le Groupe affiche une surperformance globale de 2 points hors mix géographique :

en Europe et Afrique, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est stable, soit une performance de 3 points supérieure à celle de la production automobile grâce notamment à la bonne performance des Systèmes Thermiques dans le domaine de l’électrification ;

en Asie, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, progresse de 8 % et enregistre une performance en ligne avec celle de la production automobile : en Chine, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 5 %, soit une performance de 3 points inférieure à celle de la production automobile. Il est supérieur à celui d’avant crise, alors même que la croissance en Chine est impactée par un mix clients défavorable dans un contexte de bonne performance de certains constructeurs locaux, au Japon, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 6 % soit une surperformance de 10 points, grâce notamment au Pôle Systèmes de Visibilité, au travers de sa filiale Ichikoh, et d’un mix client favorable, en Corée du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, est en hausse de 3 % et surperforme de 4 points la production automobile, grâce notamment aux montées en cadence de nouveaux contrats avec Hyundai dans les domaines du 48V et des systèmes d’actuation ;

en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, augmente de 5 %, soit une surperformance de 5 points, qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans les domaines de l’ADAS auprès de clients nord-américains et japonais ;

en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte, à périmètre et taux de change constants, s’inscrit en hausse de 17 %, soit une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile.





Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA 2021



2021 vs. 2020 vs. 2019 T4 T4 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** T4 Var. à pcc * Surperf. vs. IHS/ CPCA ** Europe et Afrique 41 % 1 432 1 895 -26 % -3 pts 1 904 -25 % -2 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 38 % 1 307 1 453 -10 % -7 pts 1 355 -3 % -6 pts dont Chine 20 % 691 722 -6 % -7 pts 591 +11 % +2 pts dont Japon 7 % 236 299 -19 % -1 pts 309 -18 % -3 pts dont Corée du Sud 7 % 256 323 -17 % -10 pts 340 -20 % -6 pts dont Inde 2 % 52 45 +14 % +25 pts 39 +41 % +32 pts Amérique du Nord 19 % 655 768 -18 % -4 pts 748 -10 % +4 pts Amérique du Sud 2 % 62 80 -18 % -10 pts 87 +4 % +11 pts Total T4 100 % 3 456 4 196 -19 % -9 pts 4 094 -14 % -7 pts

* A périmètre et taux de change constants (3)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 14 février 2022 – CPCA pour la Chine.

Au 4e trimestre 2021, l’activité a continué d’être impactée par la crise des composants électroniques qui a provoqué des perturbations dans les plannings de production de nos clients. Le chiffre d’affaires première monte affiche une performance inférieure de 5 points à celle de la production automobile, hors impact du mix géographique.

Portefeuille géographique et clients équilibré

Régions de production 2021 2020 2019 Europe de l’Ouest 30 % 32 % 32 % Europe de l’Est + Afrique 16 % 15 % 16 % Chine 16 % 15 % 12 % Asie hors Chine 17 % 17 % 18 % États-Unis 8 % 9 % 9 % Mexique 11 % 11 % 11 % Amérique du Sud 2 % 1 % 2 % Total 100 % 100 % 100 % Asie et pays émergents 62 % 59 % 59 % Clients 2021 2020 2019 Allemands 30 % 30 % 30 % Asiatiques 33 % 32 % 33 % Américains 18 % 19 % 18 % Français 14 % 13 % 13 % Autres 5 % 6 % 6 % Total 100 % 100 % 100 %

Compte de résultat 2021

La marge d’EBITDA s’établit à 13,4 % du chiffre d’affaires en ligne avec la guidance 2021 (marge d’EBITDA comprise entre 13% et 13,4% du chiffre d’affaires pour l’année 2021).

Dans un contexte marqué par la pénurie des composants électroniques, cette performance souligne l’amélioration de l’efficience opérationnelle des usines du Groupe.

2021 2020 Variation 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 17 262 16 436 +5 % 19 477 -11 % Marge brute (en m€) 3 040 2 155 +41 % 3 454 -12 % (en % du CA) 17,6 % 13,1 % +4,5 pts 17,7 % -0,1 pt EBITDA* (en m€) 2 308 1 505 +53 % 2 496 -8 % (en % du CA) 13,4 % 9,2 % +4,2 pts 12,8 % +0,6 pt Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 699 -372 na 1 034 -32 % (en % du CA) 4,0 % -2,3 % +6,3 pts 5,3 % -1,3 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) -243 -278 -13 % -237 +3 % (en % du CA) -1,4 % -1,7 % +0,3 pt -1,2 % -0,2 pt Marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence*



(en m€) 456 -650 na 797 -43 % (en % du CA) 2,6 % -4,0 % +6,6 pts 4,1 % -1,5 pt Résultat net part du Groupe (en m€)) 175 -1 089 na. 313 -44 % (en % du CA) 1,0 % -6,6 % +7,6 pts 1,6 % -0,6 pt

* Cf. glossaire financier, page 14

Par rapport à 2020,

Malgré les perturbations crées par la pénurie de composants électroniques, les surcoûts générés par les arrêts sans préavis de la production des clients et l’impact de la hausse du prix des matières premières au second semestre, la marge brute s’établit à 17,6 % du chiffre d’affaires, témoignant de l’efficience opérationnelle des usines du Groupe.

Dans ce contexte marqué par la baisse de l’activité, l’évolution de la marge brute s’analyse de la manière suivante :

hausse des matières premières et des frais de transport : -0,7 point (particulièrement marqué au second semestre) ;





plus que compensée par :

efficience industrielle : +3,6 points ;

hausse des volumes : +0,9 point ;

contribution positive des ventes diverses : +0,5 point ;

baisse des coûts fixes (essentiellement les amortissements) en pourcentage des ventes : +0,2 point.

Les frais de R&D bruts sont maîtrisés. Ils s’élèvent à 1 704 millions d’euros en hausse de 3 % par rapport à 2020. Du fait de la hausse de 5 % du chiffre d’affaires (supérieure à la hausse des frais de R&D bruts), ces derniers s’inscrivent en baisse de 0,2 point à 9,9 % du chiffre d’affaires.

2021 2020 Variation 2019 Variation Frais de Recherche et Développement bruts



(en m€) -1 704 -1 660 +3 % -2 054 -17 % (en % du CA) -9,9 % -10,1 % +0,2 pts -10,5 % +0,6 pt Impact IFRS (en m€) 52 -132 na 364 -86 % Subventions et autres produits (en m€) 142 97 +46 % 140 +1 % Frais de Recherche et Développement



(en m€) -1 510 -1 695 -11 % -1 550 -3 % (en % du CA) -8,7 % -10,3 % 1,6 pts -8,0 % -0,7 pt Impact IFRS



(en m€) 52 -132 na 364 -86 % (en % du CA) 0,3 % -0,8 % +1,1 pts 1,8 % -1,5 pt Frais de développement immobilisés



(en m€) 586 598 -2 % 769 -24 % (en % du CA) 3,4 % 3,6 % -0,2 pt 3,9 % -0,5 pt Dotations aux amortissements et pertes de valeurs *



(en m€) -534 -730 -27 % -405 +32 % (en % du CA) -3,1 % -4,4 % +1,3 pts -2,1 % -1,0 pt

* Uniquement pertes de valeurs comprises dans la marge opérationnelle.

Il convient de noter la réduction de l’impact IFRS (écart net entre les frais de développement immobilisés et les dotations aux amortissements et pertes de valeurs) au cours des dernières années, passant de +2,1 points du chiffre d’affaires en 2018 à +1,8 points en 2019 et à +0,3 point en 2021 (-0,8 point en 2020, lié à des éléments exceptionnels). Cette diminution s’explique par la baisse des frais de développement immobilisés due à l’amélioration de l’efficience R&D du Groupe qui résulte du déploiement des nouvelles plateformes technologiques et par la hausse des dotations aux amortissements liée à l’entrée en production de nombreux projets innovants.

Les frais de R&D enregistrés dans le compte de résultats sont donc en baisse de 11% par rapport à 2020 à 1 510 millions d’euros, soit 8,7 % du chiffre d’affaires (-1,6 points).

Grâce à la bonne maîtrise des coûts fixes, les frais administratifs et commerciaux sont stables à 831 millions d’euros, soit 4,8 % du chiffre d’affaires, en baisse de 0,3 point par rapport à 2020.

La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à 699 millions d’euros, soit 4,0 % du chiffre d’affaires.

La marge d’EBITDA (4) s’établit à 13,4 % du chiffre d’affaires, en ligne avec la guidance (marge d’EBITDA comprise entre 13% et 13,4% du chiffre d’affaires pour l’année 2021).

La quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s’établit à -243 millions d’euros. Elle prend en compte la quote-part de la perte enregistrée par Valeo Siemens eAutomotive qui s’élève à 255 millions d’euros.

La marge opérationnelle y compris la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (4) s’établit à 456 millions d’euros, soit 2,6 % du chiffre d’affaires.

Le résultat opérationnel s’élève à 406 millions d’euros, après prise en compte des autres produits et charges pour un montant de -50 millions d’euros soit -0,3 % du chiffre d’affaires.

Les autres éléments financiers (+96 millions d’euros) sont impactés favorablement par la bonne performance des participations du Groupe dans différents fonds d’innovation.

Le taux effectif d’impôt est de 28,8 %.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 175 millions d’euros, soit 1,0 % du chiffre d’affaires après déduction des participations ne donnant pas le contrôle d'un montant de 70 millions d’euros.

La rentabilité des capitaux employés (ROCE (4)) ainsi que la rentabilité des actifs (ROA (4)) s’établissent respectivement à 9 % et 5 % en 2021.

Information sectorielle

Chiffre d’affaires par Pôle d’activité

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2021



vs. 2020 vs. 2019 2020 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** 2019 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 3 417 3 228 +6 % +6 % +2 pts 3 649 -6 % -5 % +9 pts Systèmes de Propulsion 4 651 4 370 +6 % +4 % — pts 5 121 -9 % -11 % +3 pts Systèmes Thermiques 3 926 3 703 +6 % +5 % +1 pts 4 582 -14 % -13 % +1 pts Systèmes de Visibilité 5 094 5 024 +1 % — % -4 pts 6 014 -15 % -14 % — pts

* A périmètre et taux de change constants (4)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 14 février 2022 – CPCA pour la Chine.

*** Hors activité Commandes sous volant.

Par rapport à 2020,

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une performance de 2 points supérieure à la production automobile mondiale, grâce aux démarrages de nombreux projets dans le domaine de l’ADAS, notamment en Amérique du Nord et en Chine, ce qui conforte la position de leader mondial du Groupe dans ce domaine.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une performance en ligne avec celle de la production automobile mondiale. Le chiffre d’affaires du Pôle bénéficie notamment de la croissance en Asie hors Chine des systèmes 48V et de l’augmentation du contenu moyen par véhicule dans les systèmes de transmission.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une surperformance de 1 point, soutenue notamment par l’accélération des ventes en Europe et en Asie des technologies assurant la gestion thermique des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques,..). Ces solutions offrent de nouvelles perspectives de croissance au Pôle. Les technologies thermiques dédiées au véhicule électrifié représentent en 2021 près de 57 % des prises de commandes du Pôle.

Le Pôle Systèmes de Visibilité sous-performe la production automobile mondiale de 4 points, En Chine, la performance est impactée par un mix clients défavorable dans un contexte de très forte croissance de certains constructeurs locaux. En Europe, l’activité du Pôle souffre des perturbations de production survenues sur certaines plateformes de véhicules ainsi que d’un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) suite à la crise des composants électroniques.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



2021 vs. 2020 vs. 2019 T4 T4 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** T4 Var. CA Var. CA OEM * Surperf vs IHS / CPCA ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 844 975 -13 % -16 % -6 pts 919 -8 % -10 % -3 pts Systèmes de Propulsion 1 103 1 323 -17 % -24 % -14 pts 1 307 -16 % -20 % -13 pts Systèmes Thermiques 989 1 126 -12 % -15 % -5 pts 1 122 -12 % -12 % -5 pts Systèmes de Visibilité 1 306 1 533 -15 % -19 % -9 pts 1 542 -15 % -15 % -8 pts

* A périmètre et taux de change constants (5)

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 14 février 2022 – CPCA pour la Chine.

*** Hors activité Commandes sous volant.

EBITDA (5) par Pôle d’activité

EBITDA

(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’activité) 2021 2020 Variation 2019 Variation Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite



587 412 +42 % 599 -2 % 17,2 % 12,8 % +4,4 pts 16,4 % +0,8 pt Systèmes de Propulsion



566 409 +38 % 685 -17 % 12,2 % 9,4 % +2,8 pts 13,4 % -1,2 pt Systèmes Thermiques



428 247 +73 % 502 -15 % 10,9 % 6,7 % +4,2 pts 11,0 % -0,1 pt Systèmes de Visibilité



675 435 +55 % 660 +2 % 13,3 % 8,7 % +4,6 pts 11,0 % +2,3 pts Autres *



52 2 +2500 % 50 +4 % na na na na na Groupe



2 308 1 505 +53 % 2 496 -8 % 13,4 % 9,2 % +4,2 pts 12,8 % +0,6 pt

* Inclut notamment l’activité Commandes sous volant.

Génération de cash flow (6) libre 2021

(En millions d’euros) 2021 2020 2019 EBITDA (6) 2 308 1 505 2 496 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel -460 266 301 Coûts sociaux et de restructuration -78 -62 -37 Impôts -237 -188 -292 Provisions pour retraites -18 -86 -33 Remboursements du principal du passif locatif nets -86 -86 -84 Autres postes opérationnels -28 274 -66 Flux d’investissements corporels et incorporels -1 109 -1 329 -1 766 Cash flow libre (6) 292 294 519 Frais financiers nets -28 -75 -71 Autres éléments financiers -416 -302 -658 Cash flow net (6) 152 -83 -210

En 2021, le Groupe a généré un cash flow libre de 292 millions d’euros. Il résulte principalement :

d’un EBITDA (6) de 2 308 millions d’euros, en hausse de 53 % par rapport à 2020 ;

de 2 308 millions d’euros, en hausse de 53 % par rapport à 2020 ; de la forte augmentation du besoin en fond de roulement à hauteur de 460 millions d’euros due à l’augmentation des stocks de 468 millions d’euros, hors outillage, résultant (i) d’une augmentation volontaire des stocks afin d’approvisionner les clients, sans interruption face à la pénurie de semi-conducteurs, (ii) de la volatilité de la production des clients, et (iii) des perturbations du fret maritime entraînant une augmentation des stocks « en transit ». Ces facteurs négatifs sont temporaires et seront en grande partie résorbés ce qui contribuera ainsi de manière positive à la génération de cash flow libre en 2022 ;

de la bonne maitrise des flux d’investissements corporels et incorporels en baisse de 17% par rapport à 2020.





En 2021, le cash flow net (6) est négatif à hauteur de 152 millions d’euros, tenant compte, entre autres, de 72 millions d’euros payés au titre des dividendes versés aux actionnaires du Groupe et de 267 millions d’euros de prêts supplémentaires accordés à la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive.

Endettement financier net (6)

L’endettement financier net s’établit ainsi à 3 104 millions d’euros au 31 décembre 2021 alors qu’il était de 2 944 millions d’euros au 31 décembre 2020.

Le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,34 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société) à 84 % des capitaux propres.

Valeo dispose d’une structure financière saine qui s’appuie sur un profil de la dette équilibré et d’une situation de liquidité solide :

en février 2021, la Banque Européenne d'Investissement (BEI) a approuvé une enveloppe de financement de 600 millions d'euros au bénéfice de Valeo pour le financement de ses projets de recherche et développement en Europe, dans les domaines de la réduction des émissions de CO 2 et de l'amélioration de la sécurité active des véhicules. Le Groupe a procédé au tirage du financement pour une valeur totale de 600 millions d'euros dont 300 millions d’euros au 31 décembre 2021 et 300 millions d’euros au 10 février 2022 ;

et de l'amélioration de la sécurité active des véhicules. Le Groupe a procédé au tirage du financement pour une valeur totale de 600 millions d'euros dont 300 millions d’euros au 31 décembre 2021 et 300 millions d’euros au 10 février 2022 ; le programme de financement Euro Medium Term Note (EMTN) à moyen et à long terme d'un montant maximum de 5 milliards d'euros, est utilisé à hauteur de 3,7 milliards d’euros au 31 décembre 2021 ;

fin juillet 2021, Valeo a été le premier acteur européen du secteur automobile à émettre une obligation indexée sur un indicateur de développement durable, en réalisant une émission obligataire “Sustainability-linked” de 700 millions d’euros à échéance août 2028 ;

l’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 3,1 ans au 31 décembre 2021 (contre 3 ans au 31 décembre 2020) ;

Valeo dispose d’une trésorerie disponible de 2,4 milliards d’euros et de lignes de crédits non tirées d’un montant total de 1,7 milliards d’euros.

Prises de commandes (7) 2021

Les prises de commandes de Valeo atteignent un niveau élevé de 21 milliards d’euros, proche des niveaux d’avant crise (15,9 milliards d’euros enregistrés sur la même période en 2020), soit 1,5 fois son chiffre d’affaires première monte sur la même période.

La coentreprise Valeo Siemens eAutomotive s’est vu confirmer 1,1 milliard d’euros de nouvelles commandes. Des appels d’offres dont les résultats étaient attendus au 2e semestre 2021 ont été reportés en 2022.Le Groupe confirme son objectif d’atteindre plus de 4 milliards d’euros de prises de commandes sur la période 2021/2022.

Guidance 2022

En 2022, Valeo se mobilisera sur l'intégration de Valeo Siemens eAutomotive, la mise en œuvre de son programme d'efficience et la gestion de l'inflation.

Sur la base de l'estimation annuelle de production automobile d'IHS (publiée en février 2022) diminuée de 1,5% correspondant à environ 82,9 millions de véhicules (avec une légère croissance au 1er semestre 2022 et une croissance supérieure à 10% au 2nd semestre), Valeo se fixe les objectifs suivants :

2022 * Chiffre d’affaires en milliards d’euros 19,2 - 20,0 EBITDA (7) en % du Chiffre d'affaires 11,8 % - 12,3 % Marge opérationnelle en % du Chiffre d'affaires 3,2 % - 3,7 % Cash flow libre (7) en millions d’euros ~320

* Sur la base d’une intégration de Valeo Siemens eAutomotive après juillet 2022 à la suite de l’acquisition par Valeo de la participation de 50% détenue par Siemens dans la coentreprise. Cette acquisition est sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes. Ce projet fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

Les effets de l’application de la norme IAS37 révisée et de la norme IFRS3 relative à la comptabilité d’acquisition de Valeo Siemens eAutomotive seront présentés ultérieurement.

Ces objectifs ne prennent pas en compte les conséquences potentiellement défavorables sur l'environnement économique et financier, des récents développement de la crise Russo-Ukrainienne, par exemple une baisse des volumes de production ou une hausse des prix de l'énergie ou des matières premières au-delà des prix connus début 2022.

Réconciliation Valeo, activité Commandes sous volant (TCM)

Le Groupe a décidé de se désengager de l’activité de sa ligne de produits « Commandes sous volant » (TCM).

Ci-dessous figure le tableau de réconciliation entre les données consolidées publiées et celles hors activité « Commandes sous volant ».

2021 Activité TCM * 2021 hors TCM Chiffre d’affaires (en m€) 17 262 199 17 063 Marge brute (en m€) 3 040 10 3 030 (en % du CA) 17,6 % 5,0 % 17,8 % Frais de R&D (en m€) (1 510) (18) (1 492) (en % du CA) (8,7 %) (9,0 %) (8,7 %) Frais commerciaux et administratifs (en m€) (831) (11) (820) (en % du CA) (4,8 %) (5,5 %) (4,8 %) Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 699 (19) 718 (en % du CA) 4,0 % (9,5 %) 4,2 %

* Y compris intercos et ajustements de consolidation..

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 : 26 avril 2022

Résultats du 1er semestre 2022 : 26 juillet 2022

Faits marquants

Gouvernement d'entreprise

Le 11 mars 2021, Valeo a annoncé la prise d'effet au 9 mars 2021 de la transformation de la Société en société européenne, approuvée par le Conseil d’administration de Valeo du 20 février 2020 et par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires du 25 juin 2020.

Le 26 mai 2021, le Conseil d’administration a nommé Christophe Périllat en tant que Directeur Général Délégué de Valeo. Christophe Périllat a également été nommé administrateur de Valeo par l'Assemblée générale qui s’est tenue ce même jour. Ces nominations en tant que Directeur Général Délégué et administrateur s’inscrivent dans le cadre du plan de succession de Jacques Aschenbroich annoncé le 27 octobre 2020.

Le 22 juillet 2021, le Conseil d'administration a pris acte de la démission pour raisons personnelles d'Olivier Piou de son mandat d'administrateur en date du 30 juin 2021. Le Conseil d’administration a également pris acte de la désignation par le Comité de Groupe, le 18 juin 2021, d'Eric Poton en remplacement d'Eric Chauvirey en qualité d’administrateur représentant les salariés.

Le 26 janvier 2022, le Conseil d’administration a décidé, conformément au plan de succession annoncé le 27 octobre 2020, de nommer Christophe Périllat Directeur Général de Valeo. Jacques Aschenbroich continuera d’assumer la fonction de Président du Conseil d’administration pour la durée restante de son mandat d’administrateur.

Développement durable - Plan de neutralité carbone (« CAP 50 »)

Le 4 février 2021, Valeo a annoncé ses objectifs en faveur de la réduction des émissions de CO 2 . Dès 2030, Valeo s’engage à réduire ses émissions de tonnes de CO 2 à hauteur de :

- 75 % (8) (9) pour celles liées à ses activités opérationnelles, (Scopes 1 et 2) ;

- 15 % (8) (9), pour celles liées à l’approvisionnement auprès de ses fournisseurs, (Scope 3 amont) ;

- 15 % (8) (9), pour celles liées à l’usage final de ses produits (Scope 3 aval) ; et si l’on comptabilise les émissions de CO 2 qui seront évitées grâce aux technologies d’électrification de Valeo, la réduction devrait atteindre 50 %.

À l’horizon 2050, Valeo aura atteint la neutralité carbone sur l’ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement auprès de ses fournisseurs dans le monde. En Europe, le Groupe aura atteint, à la même date, la neutralité carbone complète en incluant l’utilisation finale de ses produits.

Le 23 mars 2021, Valeo intègre le nouvel indice « CAC 40 ESG » qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Le 3 juin 2021, Valeo a annoncé avoir reçu le prix de la Responsabilité Sociétale des Entreprises de Stellantis lors de sa première cérémonie des Supplier Awards. Valeo a été récompensé pour ses performances environnementales, sociales et éthiques et pour la maîtrise de sa chaîne de sous-traitance, soulignant ainsi l'importance de la stratégie mondiale de neutralité carbone « CAP 50 » du Groupe.

Accords de collaboration et partenariats

Le 2 juillet 2021, Valeo et Omega Seiki Mobility (OSM) qui appartient au groupe Anglian Omega, ont annoncé s'être associés pour accélérer l’électrification des deux et trois roues en Inde. Le protocole d’accord porte sur l'approvisionnement par Valeo des systèmes de propulsion électrique pour la gamme de véhicules d’OSM. Valeo équipera les trois roues destinés au transport de marchandises « Rage+ » et « Rage+ Frost » d’OSM avec son système de propulsion électrique 48V (réducteur de vitesse, moteur et onduleur intégrés).

Le 7 septembre 2021, Valeo et Leoni, grand fournisseur de systèmes de câblage et de distribution d'énergie, unissent leurs forces pour fournir la meilleure solution dans le domaine des contrôleurs de zones, élément clé de l’automobile de demain.

Le 10 février 2022, Valeo, Valeo Siemens eAutomotive et Renault Group ont annoncé un partenariat stratégique pour la conception, le co-développement et la production en France d'un moteur électrique automobile de nouvelle génération, permettant d’éliminer les terres rares. Renault développera et produira le rotor de technologie EESM (Electrically Excited Synchronous Motor ou moteur synchrone à excitation électrique) tandis que Valeo et Valeo Siemens eAutomotive développeront et produiront le stator, issu de la maitrise technologique de Valeo dans l’assemblage des fils de cuivre.

Innovation, technologies et distinctions

Le 16 mars 2021, Valeo a annoncé que le Valeo ClimSpray™ avait été élu Produit de l’Année 2021. Par simple pulvérisation, Valeo ClimSpray™ désinfecte l’intérieur d’un véhicule en 15 minutes et rend inactifs les virus de type coronavirus, les bactéries et les champignons qui peuvent s’y trouver. La solution contenue dans le produit a reçu la certification d’un laboratoire médical indépendant, attestant de sa conformité aux normes européennes d’efficacité antimicrobienne.

Le 15 avril 2021, Valeo a reçu aujourd’hui le prix International busplaner Sustainability Award 2021 pour son purificateur d’air à rayons ultraviolets (UV) destiné aux autobus et autocars. Grâce à cette technologie, la plus puissante au monde, l’air est débarrassé à plus de 95 % de ses microbes, virus et bactéries, durant les trajets avec des voyageurs à bord. Son efficacité contre le SARS CoV 2 a été scientifiquement prouvée par le Centre Hospitalier Universitaire de Francfort et par l’Institut allemand des technologies laser en médecine et en métrologie (ILM) de l'Université d'Ulm.

Le 21 avril 2021, ce bouclier protecteur contre le virus du Covid-19 dans les autobus a également été désigné en Allemagne comme « innovation majeure de l’année » par le VDA (Verband der Automobilindustrie, ou Union de l'industrie automobile), à l’occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation (World Creativity and Innovation Day 2021).

Le 8 juin 2021, Valeo a annoncé s’être classé en tête des déposants français de brevets dans le monde, avec 1 913 brevets publiés en un an10, dont 53 % en France, selon le classement publié pour la première fois par l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI). Valeo figure également à la troisième place du classement 2020 des déposants de brevets en France, avec 819 brevets publiés. Les innovations de Valeo sont désormais protégées par un portefeuille de près de 35 000 brevets à travers le monde.

Le 22 juin 2021, Valeo a reçu le prix Overdrive de General Motors pour la technologie Valeo XtraVueTM Trailer. Il s’agit du premier équipement au monde permettant de « voir à travers » une remorque ou une caravane. Ce système innovant d’aide à la conduite facilite la conduite des véhicules avec attelage, tout en renforçant la sécurité. Il utilise des caméras et des logiciels développés par Valeo et associe, en une seule image homogène, les flux captés par la caméra du véhicule et celle de la remorque.

Le 1er octobre 2021, Valeo s’est vu décerner un Automotive News PACE Award 2021 pour son Valeo eAccess 48V, système de motorisation 100% électrique pour petit véhicule citadin léger.

Le 23 novembre 2021, Valeo a présenté son scanner LiDar de troisième génération, dont l’arrivée sur le marché est programmée en 2024. La combinaison des performances LiDar de troisième génération de Valeo en matière de portée, de résolution et de vitesse d’images par seconde atteint un niveau inégalé à ce jour. D’ici 2030, jusqu’à 30% des voitures neuves premium devraient atteindre le niveau 3 d’autonomie, impliquant nécessairement l’équipement de LiDars.

Le 9 décembre 2021, Valeo et Mercedes-Benz ont annoncé que la nouvelle Classe S, pouvant atteindre le niveau 3 de conduite autonome, sera la première voiture au monde équipée du LiDar Valeo SCALA de deuxième génération, qui permettra de rouler en mode automatisé dans des conditions définies. La Classe S sera également la première voiture au monde à disposer de la nouvelle génération du LiDar Cleaning de Valeo.

Financement et notations attribuées à la dette long terme et court terme de Valeo par les agences de notation

Le 15 juillet 2021, un second prêt de 300 millions d'euros accordé par la Banque européenne d'investissements (BEI) a été signé. Pour rappel, la Banque européenne d'investissements (BEI) avait approuvé une enveloppe de 600 millions d'euros au bénéfice du groupe Valeo pour le financement de ses projets de recherche menés en Europe dans les technologies de réduction des émissions de CO 2 et d'amélioration de la sécurité des véhicules ; le premier prêt de 300 millions d'euros a été signé en février 2021. Le 10 février 2022, le Groupe a souscrit à un second prêt de 300 millions d'euros, à échéance 2030 et remboursable en six annuités égales à partir de 2025.

Le 27 juillet 2021, Valeo émet 700 millions d’euros d’obligations indexées sur un indicateur de développement durable - maturité 7 ans avec un coupon de 1,00% - étant ainsi le premier acteur européen du secteur automobile à émettre ce type d’obligation. Cette opération s’inscrit dans le prolongement naturel de l’action globale de Valeo en matière de développement durable. Elle est en adéquation avec son engagement d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

Notation financière de Valeo:

Moody’s : notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme, perspective « stable » ;

Standard & Poor’s : notes « BB+/B » de la dette long terme et court terme, perspective « stable ».

Valeo est reconnu par les agences de notation extra-financière pour sa performance en matière de développement durable (Environnement, Social et Gouvernance).

Évolution du périmètre de consolidation

Fin avril 2021, Valeo a cédé ses activités Éclairage au Brésil ; cette activité représente un chiffre d'affaire de 10 millions d'euros sur le premier semestre 2020 contre 9 millions d'euros sur le premier semestre 2021.

Le 9 février 2022, Valeo a annoncé un accord avec Siemens en vue de détenir 100 % de Valeo Siemens eAutomotive, dont l’intégration au sein de l’activité “Systèmes de Propulsion” de Valeo sera effective après le 1er juillet 2022, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable des autorités de la concurrence compétentes. Ce projet fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel concernées. L’acquisition des 50% détenus par Siemens dans Valeo Siemens eAutomotive se fera pour un montant de 277 millions d’euros sur une base sans endettement. L’impact sur l’endettement financier net de Valeo sera de 741 millions d’euros.

Chiffres clés du 2e semestre 2021

S2 2021 S2 2020 Variation S2 2019 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 8 268 9 378 -12 % 9 701 -15 % Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 6 639 7 947 -16 % 8 140 -18 % Marge brute (en m€) 1 454 1 648 -12 % 1 700 -14 % (en % du CA) 17,6 % 17,6 % 0,0 pts 17,5 % +0,1 pt Frais de R&D (en m€) -754 -767 -2 % -765 -1 % (en % du CA) -9,1 % -8,2 % -0,9 pts -8,0 % -1,1 pt Frais commerciaux et administratifs (en m€) -416 -413 +1 % -415 — % (en % du CA) -5,0 % -4,4 % -0,6 pt -4,2 % -0,8 pt Marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) 284 468 -39 % 520 -45 % (en % du CA) 3,4 % 5,0 % -1,6 pts 5,4 % -2,0 pt Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence



(en m€) -124 -112 +11 % -130 -5 % (en % du CA) -1,5 % -1,2 % -0,3 pt -1,3 % -0,2 pt Marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence *



(en m€) 160 356 -55 % 390 -59 % (en % du CA) 1,9 % 3,8 % -1,9 pts 4,0 % -2,1 pt Résultat net part du Groupe (en m€) 85 126 -33 % 151 -44 % (en % du CA) 1,0 % 1,3 % -0,3 pts 1,6 % -0,6 pt EBITDA *



(en m€) 1 104 1 303 -15 % 1 278 -14 % (en % du CA) 13,4 % 13,9 % -0,5 pts 13,2 % +0,2 pt Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel (en m€) -242 840 na 71 na Flux d’investissements corporels et incorporels (en m€) -539 -615 -12 % -800 -33 % Cash flow libre * (en m€) 147 1 343 -89 % 267 -48 % Endettement financier net * (en m€) 3 104 2 944 +160 m€ 2 817 +287 m€

* Cf. glossaire financier, page 14



Glossaire financier

Les prises de commandes correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo et aux coentreprises et entreprises associées à hauteur de la quote-part d'intérêt de Valeo dans ces sociétés (à l’exception de Valeo Siemens eAutomotive, dont les commandes sont intégrées à 100 %) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19 y compris le risque lié à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2020 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 6 avril 2021 (sous le numéro D.21-0260).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipements innovants permettant la réduction des émissions de CO 2 et le développement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros et a consacré 8,7 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement. Valeo emploie, au 31 décembre 2021, 103 300 collaborateurs dans 31 pays, dans 184 sites de production, 21 centres de recherche, 43 centres de développement et 16 plateformes de distribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris.







