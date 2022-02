English Finnish

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2021

DIGITALIST GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 25.2.2022 klo: 9:00

DIGITALIST 2021

YHTEENVETO

Lokakuu – joulukuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 5,0 milj. euroa (5,0 milj. euroa), muutosta 0,3%.

Käyttökate (EBITDA) -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa), -9,3% liikevaihdosta (5,6%).

Liiketulos (EBIT)* -1,9 milj. euroa (-0,9 milj. euroa), -37,1% liikevaihdosta (-17,5%).

Katsauskauden tulos -1,9 milj, euroa (-1,6 milj. euroa), -37,8% liikevaihdosta (-32,0%)

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,00 euroa (-0,00 euroa)





*Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -0,9 milj. euroa ( 0,0 milj. euroa).

Tilikausi tammikuu - joulukuu 2021 (vuoden 2020 vertailuluvut suluissa):

Liikevaihto 18,5 milj. euroa (20,5 milj. euroa), laskua -9,8%.

Käyttökate (EBITDA) -1,8 milj. euroa (-2,0 milj.euroa), -9,6% liikevaihdosta, (-9,9%).

Liiketulos (EBIT)* -5,3 milj. euroa (-9,1 milj.euroa), -28,8% liikevaihdosta (-44,2%).

Katsauskauden tulos -5,8 milj. euroa (-11,9 milj, euroa), -31,4% liikevaihdosta (-58,1%)

Tulos per osake (laimennettu ja laimentamaton) -0,01 (-0,02) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta -3,7 milj.euroa (-1,3 milj. euroa).

Henkilökunnan lukumäärä katsauskauden lopussa 165 (182), vähennystä 9,3%.





*Katsauskauden liiketulos ja nettotulos sisältävät liikearvon alaskirjauksen -1,4 milj. euroa ( -3,7 milj. euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2022 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2021.

Toimitusjohtajan katsaus

Digitalist Group luo kilpailuetua yhdistämällä brändistrategian, asiakaskokemuksen, designin ja teknologian varmistaaksemme asiakkaidemme liiketoiminnan menestyksen myös tulevaisuudessa. Uskomme, että digitalisaation, asiakaskokemusten ja vastuullisuuden saumaton integraatio sekä ylittää nykyiset odotukset että täyttää tulevaisuuden tarpeet. Meillä on brändin, designin ja teknologian osalta huippuluokan osaamista, jolla edistämme brändien, asiakasyritysten ja yhteiskunnan kehitystä.

2021 oli toinen vuosi, johon Covid-pandemia vaikutti merkittävästi. Tämän seurauksena organisaatiomme ja asiakkaamme sopeutuivat uusiin toimintatapoihin. Etätapaamiset ja digitaaliset työkalut ovat vahvistaneet kykyämme työskennellä rajojen yli eri studioidemme välisissä tiimeissä ja tukea asiakkaitamme.

Konsernissa oli joulukuun lopussa yhteensä 165 työntekijää (182 vuoden 2020 lopussa), joiden joukossa on yli 20 eri kansallisuutta. Uskomme, että tämä monimuotoisuus on yksi vahvuuksistamme palvellessamme asiakkaitamme kasvavassa määrin globaaleilla markkinoilla. Digitalist Groupilla on Helsingissä, Tukholmassa ja Vancouverissa studiot, joissa työskentelee huippuluokan osaajia brändistrategiasta designin ja tekoälyn asiantuntijoihin.

Vuonna 2021 liikevaihto 18,5 milj. euroa oli alempi kuin vuonna 2020 (20,5 milj. euroa), mutta tästä huolimatta pysyimme käyttökatteen osalta suurin piirtein edellisen tilikauden tasolla. Kustannusrakenteen sopeuttaminen on avainasia menestyäksemme ja pyrimme voimakkaasti kiinteiden kustannusten vähentämiseen samalla kun etsimme uusia ja tehokkaampia tapoja palvella asiakkaitamme ja kasvattaa liiketoimintaamme. Kuluneen vuoden aikana olemme myös muodostaneet uuden johtorakenteen, mikä on auttanut pienentämään kustannuksia ja mahdollistanut tehokkaamman tavan toimintojen johtamiseen. Näiden toimenpiteiden vaikutusten uskomme näkyvän seuraavilla vuosineljänneksillä. Onnistuminen liikevaihdon kasvattamisessa on keskeinen prioriteettimme vuodelle 2022.

Tilikauden aikana olemme todenneet markkinoilla olevan kysyntää LeanLab-asiakasyhteisöalustalle, joka on yksi työkalu käyttö- ja käyttäjäkokemustarjoamassamme. Pyrimme entisestään vahvistamaan sen kasvumahdollisuuksia SaaS-ohjelmistoliiketoimintana.

Kolmannella vuosineljänneksellä divestoimme onnistuneesti osuutemme Ticknovate Ltd:ssa. Tällä järjestelyllä Digitalist Group paransi taloudellista joustavuuttaan ja keskittymistään ydinliiketoimintaansa.

Joulukuussa 2021 Digitalist Group Oyj:n tytäryhtiö Digitalist Sweden Ab solmi merkittävän sopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2022 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa sekä tavoitetta toimia strategisena kumppanina digitalisaatiossa.

Uskon että olemme hyvin valmistautuneita vuoteen 2022. Kyvykkyytemme brändin, designin ja teknologian osalta ovat keskeiset tarvittavat tekijät, joilla voimme onnistuneesti toteuttaa asiakaskokemuksen muutoshankkeita. Meillä on vielä paljon parannettavaa, mutta katson että olemme tekemässä oikeita toimenpiteitä ja aloitamme vuoden 2022 organisaatiolla, joka on valmis kohtaamaan edessä olevat haasteet ja saamaan muutoksen aikaan.

/Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,0 milj. euroa eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 18,5 milj. euroa (20,5 milj. euroa), mikä oli -9,8% vähemmän kuin edellisvuonna. Covid -19 -pandemian aiheuttama epävarmuus asiakkailla näkyy liikevaihdossa. Suomen ulkopuolinen liikevaihto muodosti katsauskaudella pääosan konsernin liikevaihdosta ollen 77% (74%).

TULOS

Neljännellä vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,5 milj. euroa (0,2 milj. euroa), liiketulos (EBIT) oli -1,9 milj. euroa (-0,9 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -2,0 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Vertailukaudella 2020 käyttökatetta (EBITDA) paransi kertaluontoinen korvaus. Neljännen vuosineljänneksen tulos oli -1,9 milj. euroa (-1,6 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,00 euroa).

Tilikauden käyttökate (EBITDA) oli -1,8 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), EBIT -5,3 milj, euroa (-9,1 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -5,8 milj. euroa (-12,1 milj. euroa). Tilikauden EBITDA:an kehittymiseen vaikutti toiminnan tehostaminen, kulujen pienentäminen ja Ticknovate Ltd.:n divestointi. Tase-eristä kirjatut valuuttakurssivoitot vaikuttivat rahoituseriin merkittävästi, rahoituserät nettona olivat -0,5 milj. euroa (-3,2 milj. euroa). Tilikauden tulos oli -5,8 milj. euroa (-11,9 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,02 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,00 euroa). Tilikauden ja vertailu tilikauden nettotulokseen vaikutti yhtiön liikearvon alaskirjaus -1,4 milj. euroa (-3,7 milj. euroa).

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli -24,6 milj. euroa (-16,7 milj. euroa), josta vähemmistölle kuuluva osuus on 0,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa). Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -68,1 (-75,9) prosenttia.

Konsernin oman pääoman negatiiviseen muutokseen tilikaudella vaikutti pääosin tappiollinen tulos ja liikearvoon tehty alaskirjaus -1,4 milj.euroa (-3,7 milj.euroa).

INVESTOINNIT

Tilikaudella investoinnit olivat 0,0 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Tilikaudella ei aktivoitu kehittämismenoja. Tilikauden päättyessä taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa). 2020 vuoden aktivoidut tuotekehitysmenot liittyivät Ticknovate -tuotteen kehittämiseen. Aktivoidut tuotekehitysmenot myytiin Ticknovate Ltd.:n divestoinnin yhteydessä.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumman oli 14,1 milj. euroa (19,6 milj. euroa). Taseen loppusumman pieneneminen johtui pääasiassa liikearvon alaskirjauksesta, Ticknovate Ltd.:n divestoinnista ja liikevaihdon pienenemisen takia pienentyneistä myyntisaamisista. Oma pääoma oli -24,6 milj. euroa (-16,7 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli -174,1% (-84,9%). Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 1,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Konsernin emoyhtiön oma pääoma oli 2,2 milj.euroa (6,1 milj. euroa), kun huomioidaan vaihtovelkakirjojen 9,8 milj. euron osuuden konvertointi oman pääomanehtoiseksi lainaksi.

Konsernin taseessa oli tilikauden lopussa 10,7 milj. euroa (8,9 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomistajiltaan. Korolliset velat 31.12.2021 olivat yhteensä 32,7 milj. euroa (28,1 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 20,5 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa tilikauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -3,7 milj. euroa (-1,3 milj. euroa), muutosta -2,4 milj. euroa. Operatiiviseen rahavirtaan vaikutti pääosin pienentynyt liikevaihto. Investointien rahavirtaan vaikutti Ticknovate Ltd.:n divestointi 2,6 milj. euro.



Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Tilikaudella myytiin myyntisaamisia 3,0 milj. euroa (4,7 milj. euroa).

LIIKEARVOT



Konsernin taseessa oli 31.12.2021 liikearvoa 5,2 milj. euroa (7,5 milj. euroa). Yhtiö testasi liikearvot IAS 36:n mukaisesti tilanteessa 30.6.2021 ja teki -0,5 milj. euron alaskirjauksen. 31.8.2021 toteutetun Ticknovate Ltd.:n divestoinnin yhteydessä -0,8 milj. euroa allokoitiin myyntivoittoa vastaan. Yhtiö testasi liikearvot 31.12.2021 ja teki -0,9 milj. alaskirjauksen.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli viimeisellä neljänneksellä keskimäärin 167 (183). Henkilöstömäärä oli tilikauden aikana keskimäärin 172 (208) ja kauden lopussa 165 (182). Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 57 (69) henkeä oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 108 (113) henkeä konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,05 (0,05) euroa, alin 0,03 (0,03) euroa ja päätöskurssi 31.12.2021 oli 0,03 (0,04) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 0,04 (0,03) euroa. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 94 311 641 (61 748 234) kappaletta, mikä vastaa 14,5 (9,5) prosenttia osakkeiden lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 31.12.2021 oli 20 832 728 (23 436 819) euroa.

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Raportointikauden päättyessä yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhteensä 7 664 943 kappaletta (7 664 943) 1,2% kaikista osakkeista.

Optio-ohjelma 2019 ja 2021

Yhtiön hallitus on todennut optio-ohjelmaan 2019 kuuluvat optio-oikeudet jakamattomilta osin rauenneiksi. Yhtiön optio-ohjelmaan 2019 kuuluvista optioista on jaettu 2019A1 ja 2019A2 –sarjaan kuuluvia optio-oikeuksia yhteensä 3.580.000 kappaletta, joiden perusteella on mahdollista merkitä optio-ohjelman ehtojen mukaan enintään 3.580.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita.

Digitalist Group Oyj:n hallitus 25.1.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antamaan valtuutukseen perustuen optio-oikeuksien antamisesta. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksilla 2021A1, 2021A2, 2021B1, 2021B2 ja 2021C1. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 60.000.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 60.000.000 Yhtiön uutta osaketta.

Katsauskauden päättymiseen mennessä allokoitujen optioiden teoreettinen markkina-arvo on noin 1,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan kuluksi IFRS 2 mukaan vuosina 2021-2025. Kulukirjauksesta 0,2 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2021. Kulukirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global .

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2021 oli 5 128 (4 309). Yksityishenkilöt omistivat 9,66 (8,79) prosenttia ja yhteisöt 80,82 (90,76) prosenttia. Ulkomaalaisten omistusosuus oli 9,51 (0,45) prosenttia. Hallintarekisteröityjä oli yhteensä 2,82 (3,36) prosenttia osakkeista.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa:

Vaihtovelkakirjalainat 30.3.2021

Digitalist Group Oyj hallitus 30.3.2021 päätti varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/1”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/2”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turretin ja Holdixin merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Vaihtovelkakirjalaina 2021/1 sekä Vaihtovelkakirjalaina 2021/2 summaltaan yhteensä 1,0 MEUR voidaan niitä koskevien ehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä enintään 33 333 332 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjolainoja koskevat ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases.Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat 30.3.2021 ja julkaissut pörssitietiedotteen johdon liiketoimista 1.4.2021.

Vaihtovelkakirjalainat 20.4.2021

Digitalist Group Oyj varsinainen yhtiökokous 20.4.2021 päätti Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turret Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/3”) ja Holdix Oy Ab:lle vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2021/4”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n merkittäväksi lainoja koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Turret Oy Ab on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/3:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti ehtojen mukaisesti. Holdix Oy Ab on merkinnyt ja maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2021/4:n ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti.

Vaihtovelkakirjat erääntyvät maksettavaksi 30.6.2024 ja kuittaavat Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n ehdoissa yksilöidyt yhtiöltä olevat aiemmat saatavat. Vaihtovelkakirjalaina 2021/3 sekä Vaihtovelkakirjalaina 2021/4 summaltaan yhteensä 19,1 MEUR voidaan niitä koskevien ehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä enintään 635 725 754 Digitalist Groupin uuteen osakkeeseen. Vaihtovelkakirjalainoja koskevat Ehdot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investor.digitalistgroup.com/fi/investor/releases. Yhtiö on tiedottanut vaihtovelkakirjalainoihin liittyvät yksityiskohdat ja julkaissut pörssitiedotteen johdon liiketoimista 20.4.2021.

Konsernitilin rahoituslimiitin nosto 23.6.2021

Digitalist Group Oyj sopi Nordea Pankki Oyj:n kanssa Yhtiön konsernitilin rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n antama omavelkainen takaus.

Pääomalaina 30.12.2021

Hallitus on päättänyt käyttää pääomistajan Digitalist Group Oyj:lle antamaa Oikeutta ja muuntaa Vaihtovelkakirjat numerot 1-15 Muunnetuiksi Velkakirjoiksi ja muuntaa niiden nimellisarvoinen pääoma, yhteensä 9.757.987,80 euroa ja Muunnettujen Velkakirjojen pääomien maksamaton, vaihtovelkakirjalainan Ehtojen mukainen korko, osakeyhtiölain 12 luvun 1§:n ja 2§:n säännösten täyttäväksi pääomalainaksi Ehtojen muuten pysyessä soveltuvin osin samoina.

MUITA NELJÄNNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Lisäsopimus ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta 29.12.2021

Digitalist Group Oyj:n (Digitalist Group tai Yhtiö) ruotsalainen tytäryhtiö Digitalist Sweden AB solmi lisäsopimuksen ruotsalaisen julkisen sektorin toimijan kanssa suunnittelu- ja kehityspalveluiden toimittamisesta. Sopimus on osa pitkäjänteistä yhteistyötä ja sen arvo on noin 1,8 miljoonaa euroa. Palvelut on suunniteltu toimitettavan vuoden 2022 aikana. Sopimus tukee Digitalist Groupin kasvua Ruotsissa ja tavoitetta toimia digitalisaation strategisena kumppanina.

Johdon liiketoimet

Yhtiö on vastaanottanut neljännellä vuosineljänneksellä kolme Johdon liiketoimet (MAR 19 artikla) mukaista ilmoitusta. Pörssitiedotteet osakeoptioiden hyväksymisestä on julkaistu 29.10.2021.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases .

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Raportointikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.



RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Kuitenkin toteutetut tehostamistoimenpiteet vuosina 2019 - 2021 luovat kestävämmän kulurakenteen tuleville ajoille. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman sekä rahoituksen riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Mahdolliset häiriöt rahoitusjärjestelyissä heikentäisivät Digitalist Groupin taloudellista asemaa.

Vuonna 2021 jatkunut Covid-19 pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimenpiteet vaikuttavat edelleen yhtiön asiakkaiden liiketoimintaan ja sitä kautta vähentävät joidenkin asiakkaiden projekteja ja tilauksia, mikä näkyy liikevaihdon kehityksessä.

Yhtiön on tällä hetkellä riippuvainen ulkopuolisesta rahoituksesta, jota on hankittu pääasiassa sen lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä ja rahoituslaitoksilta. Digitalist Groupin kyky rahoittaa toimintojaan ja pienentää sen velkojen määrää riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan rahavirrasta sekä velkarahoituksen ja oman pääoman rahoituksen saatavuudesta, eikä voi olla varmuutta siitä, että tällaista rahoitusta on saatavilla tulevaisuudessa. Ei voi olla varmuutta myöskään siitä, että Digitalist Group pystyy saamaan lisää velkaa tai uudelleen rahoittamaan nykyiset velkansa hyväksyttävillä ehdoilla tai ollenkaan. Yhtiö järjesteli alkuvuonna 2021 sekä pääomistajan että rahoituslaitoksen kanssa lyhytaikaisia lainojaan uudelleen. Uudelleenjärjestellyt lainat ovat nyt yhtiön pitkäaikaisia velkoja ja siten lähiajan lainanmaksuvelvoitteet kevenivät.

Merkittävä osa konsernin liikevaihdosta muodostuu kahdenkymmenen suurimman asiakkaan tuomasta liikevaihdosta. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla huomattava vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Lisäksi osa projektisopimuksista on kiinteä- tai tavoitehintaisia. Toimitussopimusten pituus vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä konsernin liiketoiminnan, liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman tilauskantaa pidemmän aikavälin kehityksestä Kiinteähintaisten projektien osalta riittävän kannattavuuden varmistaminen edellyttää, että projektin edellyttämä työmäärä ja/tai sopimusriskit osataan arvioida oikein. Edellä mainitut asiakassopimuksiin liittyvä seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Digitalist Groupin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Digitalist Groupin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Digitalist Group menettää nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Digitalist Groupin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosina 2021 ja 2020 konsernilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on taseessaan liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan puolivuosittain ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE

Digitalist Group Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille tilikaudelta 2021. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat -8 792 474,80 euroa.

Digitalist Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 26.4.2022.

SEURAAVA KATSAUS

Johdon osavuotinen selvitys 1-3/2022 julkaistaan perjantaina 29.4.2022.

DIGITALIST GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj

- Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com

- Talousjohtaja Mervi Södö, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-31.12.2021

KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.21 1.10.-31.12.20 Muutos % 1.1.-31.12.21 1.1.-31.12.20 Muutos % Liikevaihto 4 996 4 979 0,3 % 18 482 20 487 -9,8 % Liiketoiminnan muut tuotot 112 1 270 1 843 1 823 Liiketoiminnan kulut -6 962 -7 122 2 % -25 641 -31 368 -18 % LIIKETULOS -1 855 -873 -112 % -5 315 -9 059 -41 % Rahoitustuotot ja -kulut -114 -706 84 % -479 -2 998 -84 % Tulos ennen veroja -1 969 -1 579 -25 % -5 794 -12 057 -52 % Tuloverot 81 -13 724 % -5 163 -103 % TILIKAUDEN TULOS -1 888 -1 592 -19 % -5 799 -11 894 -51 % Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille -1 948 -1 623 -20 % -5 797 -11 820 -51 % Määräysvallattomille omistajille 60 31 -90 % -2 -73 -98 % Osakekohtainen tulos: Laimentamaton, euroa 0,00 -0,02 85 % -0,01 -0,02 -55 % Laimennettu, euroa 0,00 -0,02 0 % -0,01 -0,02 -50 %

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.10.-31.12.21 1.10.-31.12.20 Muutos % 1.1.-31.12.21 1.1.-31.12.20 Muutos % Tilikauden tulos -1 888 -1 591 19 % -5 799 -11 820 -51 % Muut laajan tuloslaskelman erät -742 100 % -742 100 % Muuntoeron muutos -490 410 -220 % -1 559 1481 -205 % TILIKAUDEN LAAJA TULOS -3 120 -1 181 164 % -8 100 -10 339 -22 % Emoyhtiön omistajat -3 163 -1 212 161 % -8 085 -10 281 -21 % Määräysvallattomat omistajat 43 31 39 % -15 -58 -74 %

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT 31.12.2021 31.12.2020 PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 857 2 741 Liikearvo 5 166 7 485 Aineelliset hyödykkeet 1 631 1 116 Rakennukset ja rakennelmat, käyttöoikeus 1 529 958 Koneet ja kalusto 66 101 Muut aineelliset hyödykkeet 36 57 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 172 1 127 PITKÄAIKAISET VARAT 8 825 12 469 LYHYTAIKAISET VARAT Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 157 5 945 Tuloverosaaminen 154 223 Rahavarat 984 1 008 LYHYTAIKAISET VARAT 5 295 7 176 VARAT 14 120 19 645 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön omistajat Osakepääoma 585 585 Ylikurssirahasto 219 219 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 72 972 72 972 Kertyneet voittovarat -93 069 -79 904 Tilikauden tulos -5 797 -11 820 Määräysvallattomien omistajien osuudet 506 1 262 Emoyhtiön omistajat -25 090 -17 949 OMA PÄÄOMA -24 584 -16 686 PITKÄAIKAISET VELAT 26 520 12 513 LYHYTAIKAISET VELAT 12 186 23 818 OMA PÄÄOMA JA VELAT 14 120 19 645

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

A: Osakepääoma

B: Ylikurssirahasto

C: Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

D: Muuntoero

E: Kertyneet voittovarat

F: Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

G: Määräysvallattomien omistajille kuuluva osuus

H: Oma pääoma yhteensä

A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2020 585 219 73 186 -129 -82 182 -8 321 -8 321 Siirrot oman pääoman erien välillä -290 290 Tilikauden tulos -11 820 -11 820 -73 -11 893 Omien osakkeiden hankinta -214 -214 -214 Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos 1 481 1 481 15 1 496 Osakeperusteinen palkitseminen 25 25 25 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa 901 901 1 320 2 221 Oma pääoma 31.12.2020 585 219 72 972 1 062 -92 786 -17 948 1 262 -16 686





A B C D E F G H Oma pääoma 1.1.2021 585 219 72 972 1 062 -92 786 -17 948 1 262 -16 686 Muut muutokset -742 -742 Tilikauden tulos -5 797 -5 797 -2 -5 799 Omien osakkeiden hankinta Muut laajan tuloksen erät Muuntoeron muutos -1 546 -1 546 -14 -1 559 Osakeperusteinen palkitseminen 201 201 201 Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Oma pääoma 31.12.2021 585 219 72 972 -484 -98 382 -25 089 504 -24 585

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta 1.1.- 31.12.2021 1.1.- 31.12.2020 1.7.- 31.12.2021 1.7.- 31.12.2020 Tilikauden tulos ennen veroja -5 794 -12 057 -2 357 -4 118 Liiketoiminnan rahavirran oikaisut: Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa Poistot, arvonalentumiset 3 538 7 037 1 937 1 809 Rahoitustuotot ja –kulut 479 2 998 475 1783 Muut oikaisut -1 079 -167 -1 284 -366 Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta -2 857 -2 189 -1 229 -892 Käyttöpääoman muutos -811 661 -568 -349 Saadut korot 14 10 8 3 Maksetut korot -64 -9 -40 0 Maksetut verot -11 220 12 226 Liiketoiminnan nettorahavirta -3 730 -1 307 -1 817 -1 012 Investoinnit muihin sijoituksiin Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -48 -249 -30 -50 Saadut investointiavustukset 333 15 Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 2 565 2 565 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 6 6 Investointien nettorahavirta 2 523 85 2 541 -35 Nettorahavirta ennen rahoitusta -1 207 -1 222 724 -1 047 Omien osakkeiden hankinta -215 -215 Transaktiot määräysvallattomien omistajien kanssa 1 096 1 096 Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 000 1 000 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 803 1 286 716 493 Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset 0 -53 0 -53 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -379 -346 Maksetut korot ja maksut -416 -409 -220 -175 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -826 -1 265 -414 -618 Rahoituksen nettorahavirta 1 182 1 441 -263 528 Rahavarojen muutos -24 219 461 -519 Rahavarat kauden alussa 1 008 787 523 1 525 Rahavarat kauden lopussa 984 1 007 984 1 007

Laadintaperiaatteet

Konserni on ottanut tilikauden 2021 alusta käyttöön tiettyjä uusia tai uudistettuja IFRS standardeja ja IFRIC tulkintoja tilinpäätöksessä 2020 esitetyllä tavalla. Uusien ja uudistettujen normien käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituihin lukuihin. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Toiminnan jatkuvuus

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti. Oletus toiminnan jatkuvuudesta perustuu johdon arvioon ja mm. seuraaviin asioihin:

Konsernin rahoitustilanne on tilikaudella 2021 jatkunut tiukkana. Konserni on tehostanut toimintaansa ja tehostamisen oletetaan parantavan konsernin kannattavuutta tulevaisuudessa. Operatiiviset kulut pienenivät katsauskauden aikana 2,4 milj. euroa. Konserni on panostanut avainasiakkaisiinsa strategiansa mukaisesti ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti myynnin kehittymiseen.

Konsernin likviditeettiä on parannettu katsauskaudella uudelleenjärjestelemällä rahoitusta lähipiiriltä saatujen lainojen maksuaikaa pidentämällä sekä muuttamalla niitä vaihtovelkakirjalainoiksi ja oman pääoman ehtoiseksi lainaksi. Rahoituslaitoslainojen takaisinmaksuaikoja on neuvoteltu pidemmäksi. Yhtiö on sopinut rahoittajapankin kanssa rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla. Vuoden toisella puoliskolla toteutettu divestointi paransi osaltaan yhtiön likviditeettiä.

Tilinpäätöksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin pääomistajien tarvittaessa tarjoama tuki huomioiden.

Liikearvon arvonalentumistestaus ja kirjattu arvonalennus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 31.12.2021. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Liikearvon testauksessa 31.12.2021 todettiin 0,9 milj. euron liikearvon alaskirjaustarve. Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. Tilinpäätöksen 31.12.2021 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalle 2022-2025.

Ennusteperiodilla 2022–2025 uskotaan päästävän keskimäärin 18 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan siten, että se on ennusteperiodin lopulla noin 5 prosenttia.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 11%:n (13%) korkokantaa. Ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena on käytetty 1%:a (1%). Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennuste jakson keskimääräistä liikevoittoprosenttia.







KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2021 Q3/2021 Q2/2021 Q1/2021 Q4/2020 1.10.-31.12.21 1.7.-30.9.21 1.4.-30.6.21 1.1.-31.3.21 1.10.-31.12.20 Liikevaihto 4 996 3 913 4 781 4 793 4 979 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -6 851 -3 940 -6 966 -6 041 -5 852 LIIKETULOS -1 855 -27 -2 185 -1 248 -873 Rahoitustuotot ja kulut -114 -360 -651 647 -706 Tulos ennen veroja -1 969 -387 -2 836 -601 -1 579 Tuloverot 81 4 60 -150 -13 VERTAILUJAKSON TULOS -1 888 -383 -2 776 -751 -1 592

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR





Liikearvo



Aineettomat hyödykkeet



Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet



Käyttöoikeus-omaisuuserät



Muut sijoitukset



Yhteensä



Kirjanpitoarvo 1.1.2020 10 934 4 903 377 2 673 2 18 889 Lisäykset 222 27 347 1 596 Vähennykset -805 -104 -904 -1 813 Arvonalennukset -3 700 -3 700 Valuuttakurssi-muutokset 251 -7 -6 -3 236 Katsauskauden poistot -1 572 -138 -1 155 -2 865 Kirjanpitoarvo 31.12.2020 7 485 2 741 155 958 3 11 342 Liikearvo Aineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet Käyttöoikeus-omaisuuserät Muut sijoitukset Yhteensä Kirjanpitoarvo 1.1.2021 7 485 2 741 155 958 3 11 342 Lisäykset 48 1 396 1 444 Vähennykset -804 -676 -7 -1 488 Arvonalennukset -1 382 -1 382 Valuuttakurssimuutokset -134 25 1 1 -107 Katsauskauden poistot -1 233 -97 -826 - 2 156 Kirjanpitoarvo 31.12.2021 5 166 857 99 1 529 3 7 653

TUNNUSLUKUJA

31.12.2021 1.1.-31.12.2020 Tulos/osake, EUR laimennettu -0,01 -0,02 Tulos/osake, EUR -0,01 -0,02 Omapääoma/osake, EUR -0,04 -0,03 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu -0,01 -0,00 Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR -0,01 -0,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % -68,1 -75,9 Oman pääoman tuotto, % neg neg Liiketulos/liikevaihto, % -28,8 -44,2 Gearing koko omasta pääomasta, % -128,9 -162,2 Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, % -174,1 -84,9 Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR -1 778 -2 021

RAHOITUSVELKOJEN JA LAINAKORKOJEN ERÄÄNTYMINEN

31.12.2020 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 3 364 3 483 759 2 724 0 Lainalimiitit 5 513 Vaihtovelkakirjalainat 17 881 19 475 9 437 10 038 0 Muut lainat lähipiiriltä Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 965 950 805 146 0 Ostovelat 1 525 1 525 1 525





31.12.2021 Tasearvo Rahavirta Alle vuosi 1-5 vuotta yli 5 vuotta Rahoituslaitoslainat 3 461 3 575 1 339 2 236 0 Lainalimiitit 7 191 7 191 7 191 0 0 Vaihtovelkakirjalainat 10 314 11 064 0 11 064 0 Pääomalainat 10 169 11 643 0 11 643 0 Vuokrasopimusvelat, IFRS 16 1 535 1 535 575 981 0 Ostovelat 1 353 1 353 1 353 0 0

MUITA TIETOJA

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 HENKILÖSTÖ, keskimäärin 172 208 Henkilöstö kauden lopussa 165 182 VASTUUT, 1000 EUR Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet Yrityskiinnitykset 13 300 13 300 Korolliset velat yhteensä Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 2 232 2 632

Muut pitkäaikaiset velat 21 445 9 410

Lyhytaikaiset korolliset velat 8 992 16 033 Yhteensä 32 669 28 075

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /

(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

