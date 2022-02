Les nouvelles séries Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 de Samsung sont maintenant offertes au Canada

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 25 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui que la gamme Samsung Galaxy S22 et la gamme Samsung Galaxy Tab S8 sont maintenant en vente en ligne sur samsung.com/ca_fr, dans les boutiques Expérience+ Samsung, ainsi que chez les détaillants nationaux et les opérateurs de télécommunications partout au Canada.



Avec son design audacieux et durable, ses capacités d’appareil photo révolutionnaires1 et ses performances inégalées à ce jour en matière de téléphonie mobile, la nouvelle gamme Galaxy S22 établit une nouvelle norme dans le domaine des téléphones intelligents haut de gamme. En outre, les derniers téléphones intelligents Galaxy s’intègrent parfaitement aux appareils Galaxy Tab S8, les tablettes Galaxy les plus grandes, les plus audacieuses et les plus polyvalentes à ce jour, en combinant d’excellentes performances, un écran immersif et une expérience harmonieuse sur tous les appareils Galaxy.

« Nos nouveaux appareils des gammes Galaxy S22 et Galaxy Tab S8 transforment la façon dont nous créons, communiquons et connectons », affirme Raj Doshi, Chef des affaires mobiles chez Samsung Electronics Canada. « Avec les meilleurs appareils photo de leur catégorie, des conceptions durables et respectueuses de l'environnement, des écrans immersifs et une intégration harmonieuse avec les autres appareils Galaxy, les Canadiens bénéficient du meilleur de l'innovation et des performances de Samsung pour alimenter leur quotidien. »

Une créativité débordante pour faire de chaque instant un moment grandiose avec le Galaxy S22

La gamme Galaxy S22 permet aux Canadiens d'atteindre de nouveaux niveaux de créativité et d'expression de soi grâce à un traitement intelligent de l'image, un mode Nightography avancé et une capture vidéo de qualité professionnelle. En fusionnant l’expérience de productivité de la gamme Galaxy Note avec la puissance créative du Galaxy S, le Galaxy S22 Ultra élève le divertissement mobile et la productivité dans l'appareil Ultra le plus puissant de Samsung à ce jour - avec le dernier processeur 4nm, un S Pen2 intégré et un magnifique écran AMOLED 2x adaptatif 120 Hz.3 Le Galaxy S22 Ultra est accompagné du Galaxy S22 et du Galaxy S22+, dotés d'un appareil photo de pointe4 qui vous permet d'immortaliser vos moments préférés et de les partager avec vos amis et votre famille grâce à la fonction co-watch de Google Duo, le tout sur l'écran de téléphone intelligent le plus lumineux jamais conçu par Samsung.

Le Galaxy S22 Ultra est offert en noir fantôme, blanc fantôme, vert et bourgogne, et dans les couleurs exclusives sur Samsung.com/ca_fr : graphite, bleu ciel et rouge, à partir de 1 649,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 128 Go, 1 789,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go et 1 929,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 512 Go. Un modèle de 1 To est également disponible pour 2 209,99 $ (notre prix courant), exclusivement sur Samsung.com/ca_fr.

Le Galaxy S22+ est offert en noir fantôme, blanc fantôme, vert et rose or, et dans les couleurs exclusives sur Samsung.com/ca_fr : graphite, crème, bleu ciel et violet, à partir de 1 399,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 128 Go, et 1 469,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go.





Pour plus d’information et pour connaître les disponibilités, veuillez consulter les sites https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s22-ultra/ et https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s22/

Travailler et jouer sans limites avec la Galaxy Tab S8

Libérez davantage d'opportunités pour travailler et jouer sans limites grâce au matériel sophistiqué, aux performances puissantes et à l'expérience S Pen5 nouvelle et améliorée de la série Galaxy Tab S8 - la gamme de tablettes la plus audacieuse jamais proposée par Samsung. Offrant l’expérience de tablette Galaxy la plus aboutie à ce jour, la Galaxy Tab S8 Ultra est dotée d’un vaste écran Super AMOLED de 14,6 pouces6 et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour vous permettre de plonger complètement dans chaque vidéo, film et jeu. Et que vous souhaitiez explorer votre côté artistique, vous adonner à des jeux sans décalage, ou simplement faire du multitâche avec facilité, les Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+ offrent des possibilités de connectivité, de productivité et de divertissement impressionnantes, soutenues par une batterie intelligente qui dure toute la journée7.

La Galaxy Tab S8 Ultra est offerte en couleur graphite à partir de 1 399,99 $ (notre prix courant) pour le modèle de 128 Go (exclusif sur Samsung.com/ca et dans les boutiques Expérience+ Samsung) et 1 499,99 $ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go.



Pour plus d’information et pour connaître les disponibilités, veuillez consulter le site suivant : https://www.samsung.com/ca_fr/tablets/galaxy-tab-s/

Offres d’achat

Offre d’achat Microsoft OneDrive

Synchronisez votre galerie avec OneDrive. À compter du 25 février 2022, les Canadiens qui achètent un téléphone intelligent Galaxy S22, Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra peuvent profiter de six mois de stockage dans le nuage OneDrive de 100 Go8. Cette offre s'applique aux appareils de la série Galaxy S22 achetés en ligne sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung, ainsi que chez les opérateurs nationaux et dans les magasins de détail au Canada.



Offres de cadeaux avec achat

Achetez une tablette de la gamme Galaxy Tab S8 entre le 25 février et le 31 mars 2022, sur Samsung.com/ca, ou dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada et recevez en prime un étui-support à rabat rigide et des oreillettes Galaxy Buds2 (graphite) comme cadeau avec achat9.

Offres AIR MILES®

Du 25 février au 30 avril 2022, recevez 50 Miles en prime lorsque vous utilisez une offre AIR MILES® pour acheter un téléphone intelligent Galaxy S22 ou Galaxy S22+, puis utilisez Samsung Pay sur votre nouvel appareil Galaxy pour montrer votre carte AIR MILES® aux partenaires AIR MILES® participant trois fois ou plus chaque semaine. Le compte Samsung et le compte AIR MILES® doivent être liés pour être admissibles à cette offre10.

Les clients qui achètent un téléphone intelligent de la série Galaxy S22 entre le 25 février et le 4 avril 2022 dans une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne sur Samsung.com/ca recevront également11 :

100 milles en prime à l’achat d’un Galaxy S22;

200 milles en prime à l’achat d’un Galaxy S22+;

350 milles en prime à l’achat d’un Galaxy S22 Ultra.



Du 25 février au 31 mars 2022, les clients qui achètent une tablette Galaxy Tab S8 dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne sur le site Samsung.com/ca recevront12 :

50 milles en prime à l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8

150 milles en prime à l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8+

250 milles en prime à l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8 Ultra



Offres Samsung Care+

Jusqu’au 4 avril 2022, les clients qui souscrivent au programme Samsung Care+ pour un téléphone intelligent admissible de la gamme Galaxy S22 ou un appareil de la gamme Galaxy Tab S8 dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse Samsung.com/ca recevront également 100 milles en prime13.

Les clients qui achètent un appareil admissible de la gamme Galaxy S2214 ou de la gamme Galaxy Tab S815 entre le 25 février et le 4 avril 2022 peuvent également acheter un plan Samsung Care+ de 2 ans pour leur nouvel appareil avec une remise de 30 %.

Offres de reprise

Jusqu’au 4 avril 2022, les clients de la gamme Galaxy S22 peuvent recevoir un crédit allant jusqu’à 300 $ lorsqu’ils reprennent un ancien téléphone intelligent, plus la valeur de reprise de l’ancien appareil. Du 25 février au 31 mars 2022, les clients de la gamme Galaxy Tab S8 peuvent recevoir un crédit de 100 $ lorsqu’ils reprennent une ancienne tablette, un ancien téléphone intelligent ou un ancien ordinateur portable, plus la valeur de reprise de l’ancien appareil. Le programme de reprise est offert sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications au Canada16.

Les clients qui achètent le Galaxy S22 sur Samsung.com/ca et participent au programme de reprise recevront un crédit de reprise promotionnel instantané jusqu’à 300 $ plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué d’emblée au prix d’achat de leur nouveau Galaxy S22 (avant taxes)17.

Du 25 février au 31 mars 2022, les clients qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Tab S8 dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse Samsung.com/ca et qui participent au programme de reprise recevront un crédit de reprise promotionnel instantané de 100 $, plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué d’emblée à l’achat de leur nouvel appareil de la gamme Galaxy Tab S818.

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie19.

Pour en savoir plus, veuillez visitez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Pour en savoir davantage sur les plus récents appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca_fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

1 Comparativement à la gamme Galaxy S21 5G.

2 La prise en charge du stylet S Pen est disponible sur le Galaxy S22 Ultra. La prise en charge du stylet S Pen n’est pas offerte sur les Galaxy S22 et Galaxy S22+

3 L’écran AMOLED dynamique 2X avec rehausseur de vision des Galaxy S22 et S22+ a reçu la certification de VDE Allemagne pour le volume colorimétrique mobile à 100 % dans la gamme de couleurs DCI-P3, ce qui signifie que vos images ne sont pas délavées et que vous obtiendrez des couleurs incroyablement vives indépendamment du niveau de luminosité. L’écran peut atteindre un pic de luminosité de jusqu’à 1 750 nits sur le Galaxy S22+ et 1 300 nits sur le Galaxy S22, améliorant ainsi le contraste entre la lumière et l’obscurité des contenus numériques pour des photos plus brillantes, avec un rapport de contraste de 3 000 000:1 sur le Galaxy S22+ et un rapport de contraste de 2 000 000 :1 sur le Galaxy S22, pour une expérience mobile plus immersive.

4 Comparé au Galaxy S21 5G et au Galaxy S21+ 5G.

5 Le S Pen est inclus dans la gamme Galaxy Tab S8.

6 Mesurée en diagonale, comme un rectangle complet, sans tenir compte des coins ronds. La zone de visionnement réelle est réduite en raison des coins ronds et du trou de l’appareil photo.

7 Basé sur l'autonomie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées et d'autres habitudes d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

8 Essai gratuit de six mois de stockage dans le nuage OneDrive de 100 Go offert uniquement aux consommateurs qui ont acheté un Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra seulement. L’offre est en vigueur du 25 février 2022 au 31 janvier 2023. La disponibilité peut varier. Les termes et conditions de Google Play s’appliquent. Consultez le site https://www.microsoft.com/onedrive-samsung-offer pour plus de détails.

9 Certaines conditions s’appliquent. Offre valide du 25 février au 31 mars 2022. Achetez chez un détaillant canadien autorisé participant toute tablette Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra admissible et recevez en prime un étui-support à rabat rigide Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra et des oreillettes Galaxy Buds2 graphite (étui-support à rabat rigide EF-BT630PBEGCA prix courant 99,99 $, EF-BT730PBEGCA prix courant 109,99 $, EF-BX900PBEGCA prix courant 149,99 $, Galaxy Buds2 graphite SM-R177NZKAXAC prix courant 189,99 $). Les tablettes Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra admissibles sont les suivantes :

SM-X900NZAEXAC, PDSF 1 499,99 $, SM-X900NZAAXAC, PDSF 1 399,99 $, SM-X800NZAAXAC, SM-X800NIDAXAC, SM-X800NZSAXAC, PDSF 1 149,99 $, SM-X800NZABXAC, SM-X800NIDBXAC, SM-X800NZSBXAC, PDSF 1 249,99 $, SM-X700NZAAXAC, SM-X700NIDAXAC, SM-X700NZSAXAC, PDSF 899,99 $, SM-X700NZABXAC, SM-X700NIDBXAC, SM-X700NZSBXAC, PDSF 999,99 $. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d’un étui-support à rabat rigide Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra et d’une paire d’oreillettes Galaxy Buds2 graphite par Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra achetée. Le modèle exact de l’étui-support à rabat rigide reçu par le client dépendra de la tablette Samsung Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra éligible achetée par le consommateur. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier et peuvent vendre les produits à un prix moindre. Les achats effectués dans les boutiques expérience Samsung du Canada et sur le site samsung.com/ca sont également admissibles à cette promotion. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. La promotion peut être annulée ou modifiée sans préavis.

10 Offre de prime : Touchez pour utiliser la carte : Obtenez 50 milles AIR MILES en prime lorsque vous utilisez Samsung Pay pour montrer votre carte AIR MILES chez des partenaires AIR MILES participants au moins trois fois par semaine (du lundi au dimanche) entre le 25 février et le 30 avril 2022. Le compte Samsung que vous avez utilisé pour vous inscrire à Samsung Pay DOIT être le même que celui qui est lié à votre numéro d’adhérent AIR MILES. Cliquez sur « Toucher pour utiliser la carte » et scannez ou montrez votre carte AIR MILES par l’intermédiaire de Samsung Pay. Veuillez noter de lier votre numéro d’adhérent AIR MILES à votre compte Samsung avant d’acheter l’appareil en accédant au compte Samsung. Si vous n’avez pas de compte Samsung, vous pouvez en créer un à samsung.com. Si vous avez oublié votre identifiant de compte Samsung ou votre mot de passe, vous pouvez les obtenir à samsung.com en cliquant sur le bouton « Connexion ». Limite d’une offre et d’un numéro d’adhérent par compte Samsung, jusqu’au maximum de cinq comptes Samsung par numéro d’adhérent. Cette offre peut être annulée ou modifiée à tout moment. Les miles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d’adhérent d’ici 60 jours.

L’offre est disponible pour les adhérents AIR MILES® qui : (a) ont utilisé une offre AIR MILES® ‎admissible pour acheter un téléphone intelligent Galaxy S22 ou Galaxy S22+; (b) ont activé et enregistré Samsung Pay sur leur appareil Samsung admissible; (c) ont lié leur numéro d’adhérent AIR MILES à leur compte Samsung valide et (d) ont ajouté le numéro d’adhérent lié AIR MILES au portefeuille Samsung Pay (dans la section des membres). Vous devez cliquer sur « Toucher pour utiliser la carte » et numériser ou montrer votre carte AIR MILES par Samsung Pay chez un partenaire AIR MILES. Aucun achat minimum requis. Les partenaires AIR MILES participants figurent sur le site airmiles.ca. Toutes les transactions utilisant la carte AIR MILES dans Samsung Pay doivent être effectuées à au moins cinq minutes d’intervalle. Limite de 50 milles par numéro d’adhérent par semaine. Cette offre peut être annulée ou modifiée à tout moment. ®™ Marques de commerce d’AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

11 Offre valable du 25 février 2022 au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement à samsung.com/ca_fr et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Pendant la période de l’offre, faites l’achat d’une montre Galaxy S22 (SM-S901WZKAXAC, SM-S901WZKEXAC, SM-S901WZWAXAC, SM-S901WZWEXAC, SM-S901WZGAXAC, SM-S901WZGEXAC, SM-S901WIDAXAC, et SM-S901WIDEXAC) et obtenez 100 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l’offre, faites l’achat d’une montre Galaxy S22+ (SM-S906WZKAXAC, SM-S906WZKEXAC, SM-S906WZWAXAC, SM-S906WZWEXAC, SM-S906WZGAXAC, SM-S906WZGEXAC, SM-S906WIDAXAC, et SM-S906WIDEXAC) et obtenez 200 milles AIR MILES en prime. Pendant la période de l’offre, faites l’achat d’une montre Galaxy S22 Ultra (SM-S908WZKAXAC, SM-S908WZKEXAC, SM-S908WZKFXAC, SM-S908WZKNXAC, SM-S908WZWAXAC, SM-S908WZWEXAC, SM-S908WZWFXAC, SM-S908WZWNXAC, SM-S908WZGAXAC, SM-S908WZGEXAC, SM-S908WZGFXAC, SM-S908WZGNXAC, SM-S908WDRAXAC, SM-S908WDREXAC, SM-S908WDRFXAC, et SM-S908WDRNXAC) et obtenez 350 milles AIR MILES en prime. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles en prime seront déposés dans votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant la fin de l’offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée ne sera accordé. La disponibilité et la sélection des produits peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément au prix courant. Achats immédiats uniquement. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion, sauf accord contraire de Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Samsung.

12 Offre valide du 25 février au 31 mars 2022. Offert exclusivement sur samsung.com/ca_fr et dans les boutiques expérience Samsung. Pendant la période de l’offre, précommandez et effectuez l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8 (SM-X700NZABXAC, SM-X700NIDAXAC, SM-X700NZAAXAC) et obtenez 50 miles AIR MILES en prime. Pendant la période de l’offre, précommandez et effectuez l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8 (M-X800NZAAXAC, SM-X800NIDAXAC, SM-X800NZABXAC) et obtenez 150 miles AIR MILES en prime. Pendant la période de l’offre, précommandez et effectuez l’achat d’une tablette Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X900NZAEXAC, SM-X900NZAAXAC) et obtenez 250 miles AIR MILES en prime. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Les milles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l’offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Achats directs seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

13 Offre valide du 11 janvier au 4 avril 2022. Du 11 janvier au 4 avril 2022, obtenez 100 milles en prime à l’achat de Samsung Care+ avec votre nouvel appareil Samsung admissible. Offre disponible exclusivement en ligne sur le site samsung.com/ca_fr lorsque vous achetez Samsung Care+ en même temps qu’une tablette Samsung, un ordinateur portable Galaxy Book, un appareil vestimentaire admissible, un téléphone intelligent admissible de la gamme Galaxy A, Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note 10, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 ou Galaxy S22 (« appareil Samsung admissible »). L’achat d’un appareil Samsung admissible et de Samsung Care+ doit être effectué en même temps et en une seule transaction. Les milles de récompense en prime seront ajoutés à votre compte d’adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l’offre. Le numéro d’adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l’achat. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément aux prix courants. Achats directs seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion, à moins que Samsung y ait expressément consenti. L’offre peut être annulée ou modifiée sans préavis. ®™ Marques de commerce d’AM Royalties Limited Partnership utilisées sous licence par LoyaltyOne, Co. et Samsung.

14 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable uniquement du 25 février au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur Samsung.com/ca et dans les Samsung Experience Stores au Canada. Maintenant, lorsque vous achetez un téléphone intelligent de la série Galaxy S22 éligible, vous pouvez également acheter un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant – 229 $) pour votre nouvel appareil à 30 % de rabais (avant taxes). Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans, selon le cas, par téléphone intelligent Galaxy Tab S22 admissible acheté par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur le même reçu. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf autorisation expresse de Samsung. © 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

15 Certaines conditions s’appliquent. Offre valable uniquement du 25 février au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur Samsung.com/ca et dans les Samsung Experience Stores au Canada. Maintenant, lorsque vous achetez une tablette Galaxy Tab S8 éligible, vous pouvez également acheter un forfait Samsung Care+ de 2 ans (prix courant – 89 $) pour votre nouvel appareil à 30 % de rabais (avant taxes). Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune offre différée. Limite d’un (1) forfait Samsung Care+ de 2 ans, selon le cas, par tablette Galaxy Tab S8 admissible acheté par client. Les produits doivent être achetés en même temps et sur le même reçu. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Aucune offre différée. Ouvert aux résidents canadiens seulement. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis. Ne peut être jumelée à aucune autre offre, sauf autorisation expresse de Samsung. © 2021 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.

16 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 300 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et effectuez votre achat d’un appareil de la gamme Galaxy S22 admissible entre le 9 et le 24 février 2022; ou achetez un appareil de la gamme Galaxy S22 admissible entre le 25 février et le 4 avril 2022 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, d’une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à https://www.samsung.com/ca_fr/; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible avant le 4 avril 2022;

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la lettre de transport.

17 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise d’un maximum de 300 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (le « produit de reprise admissible »), lorsque vous :

(i) précommandez et complétez votre achat d’un appareil de la gamme Galaxy S22 admissible entre le 9 et le 24 février 2022; ou achetez un appareil de la gamme Galaxy S22 admissible entre le 25 février et le 4 avril 2022 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, d’une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à https://www.samsung.com/ca_fr/; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre produit de reprise admissible avant le 4 avril 2022;

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception de la lettre de transport.

18 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 100 $, en plus de la valeur de reprise de votre ancienne tablette, téléphone intelligent ou ordinateur portable admissible (l’« appareil de reprise admissible »), lorsque vous : (i) achetez un appareil de la gamme Galaxy Tab S8 admissible entre le 25 février 2022 et le 31 mars 2022 (la « période de l’offre »), auprès d’un détaillant ou d’un opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse https://www.samsung.com/ca/; et (ii) effectuez la reprise de votre produit de reprise admissible avant le 31 mars 2022; et (iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 21 jours civils suivant la réception du bordereau d’expédition. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 100 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un produit de reprise admissible et l’achat d’un appareil de la gamme Galaxy Tab S8. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales. Veuillez noter : pour les transactions de reprise en ligne sur Samsung.com/ca_fr, si vous n’envoyez pas votre produit de reprise admissible dans le délai prescrit, ou si l’état de l’appareil diffère considérablement de celui que vous avez représenté comme étant exact à l’aide de l’outil de reprise, votre transaction de reprise peut être assujettie à une rétrofacturation, en tout ou en partie, conformément aux conditions générales du programme de reprise.

19 Des conditions générales s’appliquent. Pour les conditions générales complètes, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca_fr/terms

