Marché Goodfood présente les résultats des votes

English French

MONTRÉAL, 25 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Marché Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD), un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, a tenu son assemblée annuelle des actionnaires virtuellement le mardi 18 janvier 2022, à 10 h.



Élection des administrateurs

Tous les candidats au poste d’administrateur dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 18 novembre 2021 ont été élus par une majorité des actionnaires. Les résultats du vote pour chaque candidat sont les suivants :

Candidats Votes favorables Abstentions Jonathan Ferrari 39 700 790 (97,055 %) 1 204 864 (2,945 %) Neil Cuggy 40 888 583 (99,958 %) 17 071 (0,042 %) Hamnett Hill 40 380 446 (98,716 %) 525 208 (1,284 %) Donald Olds 39 418 916 (96,365 %) 1 486 738 (3,635 %) Terry Yanofsky 40 834 106 (99,825 %) 71 548 (0,175 %) François Vimard 40 885 678 (99,951 %) 19 976 (0,049 %)

Nomination des vérificateurs

Le cabinet KPMG, s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, a été nommé vérificateur de la Société pour l’exercice 2022. Les résultats du vote sont les suivants :

Résultat Votes favorables Abstentions Adoptée 41 909 334 (99,970 %) 12 729 (0,030 %)

À PROPOS DE MARCHÉ GOODFOOD

Goodfood (TSX : FOOD) est un chef de file canadien de l’épicerie en ligne, livrant des solutions de repas et des produits d’épicerie frais facilitant pour les clients à l’échelle du Canada, la dégustation de délicieux repas à la maison chaque jour. La vision de Goodfood est de se retrouver dans toutes les cuisines, chaque jour, en permettant aux utilisateurs d’effectuer leur épicerie et leur planification de repas en quelques minutes et de recevoir leur commande en 30 minutes. Les clients de Goodfood ont accès à une sélection unique de produits en ligne ainsi qu’à des prix exclusifs rendus possibles grâce à ses infrastructures et technologies sans intermédiaire qui éliminent le gaspillage de nourriture et les frais généraux de vente au détail onéreux. La principale installation de production et les bureaux administratifs de la Société sont établis à Montréal (Québec). La Société dispose aussi d’installations additionnelles situées au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Pour de plus amples renseignements : Investisseurs et médias