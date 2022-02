English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.2.2022 KLO 15.00

ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI VUODELTA 2021 ON JULKAISTU

Robit Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat myös tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostoina.

Robit Oyj julkaisee konsernitilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Konsernitilinpäätös on saatavilla XHTML-muodossa osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ ja tämän tiedotteen liitteenä.

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen, geotekniikka sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Yhtiöllä on 8 maassa myynti- ja palvelupisteet sekä aktiivinen myyntiverkosto yli 100 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com.

