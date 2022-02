Boreo Oyj Pörssitiedote 25.2.2022 klo 17:00

Boreo Oyj on allekirjoittanut 55 miljoonan euron määräisen rahoituslimiitti- ja lainasopimuksen

Boreo Oyj (”Yhtiö”) on allekirjoittanut tänään uuden 55 miljoonan euron rahoituslimiitti- ja lainasopimuksen (”Rahoitusjärjestely”) OP Yrityspankki Oyj:n kanssa, joka korvaa Yhtiön aiemmat arvoltaan yhteensä 39,5 miljoonan euron rahoituslimiitti- ja lainasopimukset. Rahoitusjärjestely on noin kolmen vuoden mittainen. Rahoitusjärjestelyn tarkoituksena on käyttää 35 miljoonaa euroa Yhtiön olemassa olevien lainojen uudelleenrahoittamiseen ja konsernin yleisiin käyttöpääomatarpeisiin, 10 miljoonaa euroa tuleviin yritysostoihin ja kohdeyhtiöiden uudelleenrahoituksen järjestämiseen sekä 10 miljoonaa euroa käytettäväksi konsernin yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. Rahoituslimiitti- ja lainasopimus sisältää kaksi taloudellista kovenanttia, jotka koskevat konsernin omavaraisuusastetta ja nettovelkojen suhdetta käyttökatteeseen.

”Toteutettu Rahoitusjärjestely yhdessä aiemmin tiedottamamme hybridilainan kanssa tukee yritysostovetoisen kasvustrategiamme toteutusta, vahvistaa Yhtiön taloudellista asemaa ja lisää joustavuutta Yhtiön rahoitusrakenteeseen. Olen erittäin tyytyväinen tämän rahoituskokonaisuuden onnistuneesta toteutuksesta ja sen tuomista mahdollisuuksista Yhtiön jatkokehitykselle”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Rahoitusjärjestely on osa Yhtiön aiemmin tiedottamaa rahoituskokonaisuutta, johon kuuluu Yhtiön 9.2.2022 liikkeeseen laskema 20 miljoonan euron määräinen hybridilaina. OP Yrityspankki Oyj toimii Rahoitusjärjestelyn koordinaattorina, järjestäjänä ja agenttina. Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Iconics Oy toimivat Rahoitusjärjestelyssä Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina.

Boreo lyhyesti

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto. Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli 103,6 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 400 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.