Chinmay J. Upadhyat menjadi Wakil Presiden Regional, Asia Selatan di Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”), bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), mengumumkan bahwa Chinmay J. Upadhyat telah bergabung dengan Grup sebagai Wakil Presiden Regional, wilayah Asia Selatan.



Chinmay akan ditempatkan di Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd, pusat manufaktur dan kompetensi besar mereka di Gujarat, India.

Penambahan penting untuk tim manajemen mereka ini adalah hasil dari pertumbuhan di lingkungan pasar dan sejalan dengan tujuan dari Divisi Industri Nikisso untuk melayani dan memberikan dukungan yang lebih baik untuk para pelanggan mereka di Pasar Asia Selatan.

Chinmay memulai kariernya pada tahun 1995 sebagai Insinyur Produksi bersama Anup engineering and Inductotherm India, kemudian menjabat sebagai manajer akun utama selama sepuluh tahun bersama Dresser Rand India. Sejak tahun 2008, dia menjabat sebagai Asisten Manajer Umum Regional di Burckhardt Compression India, yang bertanggung jawab atas penjualan dan pengembangan bisnis mesin baru untuk pasar India.

Dengan pengalamannya yang luas dalam pasar CNG, LNG, H2, dan gas industri di India, Chinmay akan memimpin tim penjualan dan layanan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases di wilayah penting ini dan mengemban misi untuk menghadirkan pertumbuhan pangsa pasar dengan cara berkelanjutan dan menguntungkan.

“Chinmay akan menjadi tambahan yang sempurna untuk tim manajemen kami dengan keahliannya dalam pengembangan bisnis, peralatan, layanan, penjualan purnajual, dan pengetahuan pasar,” menurut Emile Bado, Wakil Presiden, Pengembangan Penjualan & Bisnis Grup.

Chinmay memiliki gelar Teknik Mesin dari Government Polytechnic, Ahmedabad, Sarjana Teknologi dari JNRVD University, Rajasthan, dan gelar MBA dari Sikkim Manipal University di Manipal.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cryoind.com dan www.nikkiso.com .