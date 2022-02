Chinmay J. Upadhyat menjadi Naib Presiden Serantau, Asia Selatan untuk Kumpulan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kumpulan Nikkiso Cryogenic Industries Clean Energy & Industrial Gases (“Kumpulan”), sebahagian daripada kumpulan syarikat Nikkiso Co., Ltd (Jepun), mengumumkan bahawa Chinmay J. Upadhyat telah menyertai Kumpulan sebagai Naib Presiden Serantau, rantau Asia Selatan.



Chinmay akan berpangkalan di Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd, pusat pembuatan dan kecekapan mereka yang besar di Gujerat India.

Penambahan penting pada pasukan pengurusan mereka ini adalah hasil daripada pertumbuhan dalam persekitaran pasaran dan sejajar dengan objektif Bahagian Perindustrian Nikkiso untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik dan menyokong pelanggan mereka dalam Pasaran Asia Selatan.

Chinmay memulakan kerjayanya pada tahun 1995 sebagai Jurutera Pengeluaran dengan Anup Engineering dan Inductotherm India, kemudian berkhidmat sebagai pengurus akaun utama selama sepuluh tahun dengan Dresser Rand India. Sejak tahun 2008, beliau telah menjadi Penolong Pengurus Besar Serantau untuk Burckhardt Compression India dan beliau bertanggungjawab ke atas penjualan dan pembangunan perniagaan mesin baharu untuk pasaran India.

Dengan pengalaman beliau yang luas dalam pasaran CNG, LNG, H2 dan gas industri di India, Chinmay akan mengetuai pasukan jualan dan perkhidmatan Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases di rantau penting ini dan memulakan misi untuk menyampaikan pertumbuhan bahagian pasaran secara mampan dan cara yang menguntungkan.

“Chinmay akan menjadi tambahan yang sempurna kepada pasukan pengurusan kami dengan kecekapannya dalam pembangunan perniagaan, peralatan, perkhidmatan, jualan selepas pasaran dan pengetahuan pasaran,” menurut Emile Bado, Naib Presiden, Jualan & Pembangunan Perniagaan Kumpulan.

Chinmay mempunyai ijazah Kejuruteraan Mekanikal dari Politeknik Kerajaan, Ahmedabad, Sarjana Muda Teknologi dari Universiti JNRVD, Rajasthan dan MBA dari Universiti Sikkim Manipal di Manipal.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini ahli kepada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik tereka bentuk dan loji proses berskala kecil untuk gas asli cecair (LNG), perkhidmatan yang baik dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip serta kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut sila layari: www.cryoind.com dan www.nikkiso.com .