Chinmay J. Upadhyat出任日机装清洁能源和工业气体集团南亚地区副总裁

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加利福尼亚州特曼库拉, Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隶属于日机装株式会社的日机装低温工业（Nikkiso Cryogenic Industries）清洁能源和工业气体集团（以下简称“集团”）日前宣布，Chinmay J. Upadhyat已加入该集团，担任南亚地区副总裁。



Chinmay的工作地点将是Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd，这是该集团在印度古吉拉特邦的大型制造和能力中心。

集团管理团队的这一重要补充是市场环境中成长的结果，符合日机装工业事业部“在东南亚市场更好地为客户提供服务和支持”的目标。

Chinmay的职业生涯始于1995年，当时他在印度Anup Engineering and Inductotherm任生产工程师，随后又在印度Dresser Rand公司担任大客户经理达十年。2008年以来，他先后担任印度Burckhardt Compression公司的区域经理和助理总经理，负责该公司印度市场新机器的销售和业务开发。

凭借在印度CNG、LNG、H2和工业天然气市场的丰富经验，Chinmay将领导日机装清洁能源和工业气体集团在这个重要地区的销售和服务团队，通过可持续和盈利的方式实现市场份额的增长。

集团销售和业务发展副总裁Emile Bado表示：“Chinmay精通业务开发、设备、服务、售后市场销售和市场知识，是补充我们管理团队力量的理想人选。”

Chinmay拥有艾哈迈达巴德政府理工学院机械工程学位，拉贾斯坦邦JNRVD大学技术学士学位，以及锡金曼尼帕尔大学工商管理硕士学位。

关于低温工业公司（CRYOGENIC INDUSTRIES）

低温工业有限公司（Cryogenic Industries, Inc.，现为日机装株式会社旗下企业）的成员公司面向液化天然气（LNG）、油井服务和工业气体行业制造工程低温气体处理设备和小型工艺装置。低温工业公司成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问： www.cryoind.com 和 www.nikkiso.com 。