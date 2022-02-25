Chinmay J. Upadhyat 成為 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 的南亞地區副總裁

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加州特曼庫拉, Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd (Japan) 旗下的 Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (「集團」) 宣佈 Chinmay J. Upadhyat 已加入集團，並擔任南亞地區副總裁。



Chinmay 將以 Nikkiso Cosmodyne India Private Ltd 為據點，這是他們在印度古吉拉特邦的大型製造及能力中心。

他們管理團隊加入此重要人員是市場環境增長的結果，並且符合 Nikkiso 工業部門的目標，即在策略方面更有效服務和支援在南亞市場的客戶。

Chinmay 於 1995 年開始他的職業生涯，曾擔任 Anup Engineering 及 Inductotherm India 的生產工程師，之後在 Dresser Rand India 任職大客戶經理達十年。自 2008 年以來，他一直擔任 Burckhardt Compression India 的區域總經理後來成為助理總經理，負責印度市場新機器的銷售與業務開發。

Chinmay 憑藉在印度 CNG、LNG、H2 及工業天然氣市場的豐富經驗，將領導 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 在這個重要地區的銷售和服務團隊，並肩負著以可持續及盈利的方式實現市場佔有率增長的使命。

集團銷售及業務發展副總裁 Emile Bado 表示：「 Chinmay 在業務開發、設備、服務、售後銷售和市場知識方面的熟練程度將成為我們管理團隊的完美後盾助力。」

Chinmay 擁有 Ahmedabad 政府理工學院的機械工程學位、Rajasthan 的 JNRVD University 技術學士學位，以及在 Manipal 的 Sikkim Manipal University 工商管理碩士學位。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業、生產工程低溫氣體處理設施及小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cryoind.com 及 www.nikkiso.com 。