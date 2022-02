エンスター･グループ･リミテッド、2021年度年次報告書を提出

バミューダ諸島ハミルトン発, Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター・グループ・リミテッド(Enstar Group Limited、以下「エンスター」)(NASDAQ: ESGR) は本日、米証券取引委員会にForm 10-Kで年次報告書を提出し、2021年12月31日に終了した事業年度の利益と財務状況を報告した。

エンスターは、2021年12月31日に終了した事業年度の連結純利益を4億3,700万ドル (約504億円)(完全希薄化後普通株式一株当たり21.71ドル (約2,506円) の利益) と報告した。2020年12月31日に終了した事業年度には、17億ドル (約1,962億円) の連結純利益 (完全希薄化後の普通株式一株当たり78.80ドル (約9,096円) の利益) であった。

2021年12月31日に終了した事業年度の純利益の主な要因は次の通りであった:

株主資本利益率および調整後株主資本利益率*は、2021年12月31日に終了した事業年度にそれぞれ7.1%および9.2%であった。それに対し、2020年12月31日に終了した事業年度はそれぞれ39.7%および43.6%、2019年12月31日に終了した事業年度はそれぞれ26.6%および19.6%であった。

2021年12月31日現在のエンスターの普通株主資本は56億ドル (約6,464億円)(普通株式一株当たりの簿価316.34ドル (約36,515円)、普通株式一株当たりの調整後簿価*310.80ドル (約35,876円)) であり、これに対し2020年12月31日現在は62億ドル (約7,157億円)(普通株式一株当たりの簿価286.45ドル (約33,065円)、普通株式一株当たりの調整後簿価*281.20ドル (約32,459円))であった。

エンスターのWebサイト ( www.enstargroup.com ) で入手可能なForm 10-Kには、エンスターの事業および業績に関する詳細な説明が記載されている。また、エンスターのWebサイトの投資家向け情報セクションには、経営陣が年度末の業績やその他の事業に関する最新情報を解説したプレゼンテーション「2021 Year-End Update (年度末アップデート)」を閲覧できるリンクが掲載されている。

エンスターについて

エンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、110社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。エンスターに関する詳細については、 www.enstargroup.com を閲覧されたい。

*非GAAP指標:該当するGAAPベースの財務指標との調整については、以下の「非GAAP財務指標」をご参照されたい。

非GAAP財務指標

GAAPに準拠して表示される主要財務指標に加え、同社は、事業管理、過年度および同業他社との比較、ならびに年次報奨制度の業績評価指標として使用するその他の非GAAP財務指標を表示している。

これらの非GAAP財務指標は、長期的な観点から同社の経営成績を評価するためのものであり、同社の経営陣が基本的な業績を評価する方法と整合する形で業績を分析する機会を提供している。

これらの非GAAP財務指標は、他の企業で異なる定義や計算がなされる可能性があり、同社の財務実績の一定の側面の理解を深めるために使用されている。この指標は、GAAPに準拠して作成された直接比較可能な財務指標と切り離して考えたり、それに優先したり、それに代替したりすべきものではない。

同社は2021年に非GAAP指標を以下のように変更した。

これらの指標について、該当する期間の業績およびGAAPの照合を行ったものを提示している。

(1) 割引率およびリスクマージンの構成要素からなる。

非GAAP財務指標の調整

普通株式一株当たりの調整後簿価*

以下の表は、2021年および2020年12月31日現在の普通株式一株当たり簿価から調整後普通株式一株当たり簿価*への調整表である:

(1) 株主資本は、エンスターの普通株主資本から優先株(2021年および2020年はそれぞれ5億1,000万ドル (約599億円))を差し引いたものであり、非GAAP調整前のものである。

調整後株主資本利益率*

以下の表は、2021年、2020年および2019年12月31日に終了した各事業年度における自己資本利益率から調整後自己資本利益率*への照合である。

For the Year Ended December 31,

2021 2020 2019

Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio Net

earnings (1) Opening

equity (1) Ratio

(in millions of U.S. dollars)

Net earnings/Opening equity/ROE (1) $ 437 $ 6,164 7.1 % $ 1,719 $ 4,332 39.7 % $ 902 $ 3,392 26.6 %

Non-GAAP adjustments:

Remove:

Net realized and unrealized losses (gains) on fixed maturity investments and funds held - directly managed / Unrealized (losses) gains on fixed maturity investments and funds held - directly managed (2) 210 (560 ) (306 ) (277 ) (516 ) 227

Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option / Fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option (3) (75 ) (33 ) 119 (130 ) 117 (244 )

Amortization of fair value adjustments / Fair value adjustments 16 (128 ) 27 (152 ) 51 (199 )

Net gain on purchase and sales of subsidiaries (73 ) (3 ) —

Net earnings from discontinued operations / Net assets of entities classified as held for sale and discontinued operations — — (16 ) (266 ) (7 ) (210 )

Tax effects of adjustments (4) (21 ) 23 36

Adjustments attributable to noncontrolling interest (5) 6 13 109 15 86