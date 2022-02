Le gouvernement du Canada s’engage à jumeler les dons au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine  

English French

OTTAWA, 25 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne tient à remercier Affaires mondiales Canada, qui vient d’annoncer que les dons effectués au profit du Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne entre le 24 février 2022 et le 18 mars 2022 seront jumelés par le gouvernement du Canada jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars. Ces fonds permettront de porter secours aux personnes touchées par le conflit qui sévit en Ukraine.



Affaires mondiales Canada versera les fonds recueillis dans le cadre du programme de jumelage à la Croix-Rouge canadienne, qui pourra ainsi appuyer les opérations du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge visant à répondre aux besoins humanitaires cernés en Ukraine et dans la région. Le soutien offert pourrait se présenter sous la forme d’efforts de préparation, de secours immédiats et continus, d’opérations de rétablissement et d’autres activités humanitaires vitales selon les besoins qui se feront sentir en Ukraine et dans les pays avoisinants, tout comme chez les populations déplacées.

« La Croix-Rouge canadienne est toujours impressionnée par la générosité des Canadiennes et des Canadiens et leur empressement à venir en aide aux personnes touchées par des catastrophes et des crises partout dans le monde, a déclaré Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne. Nous tenons à remercier le gouvernement du Canada pour son soutien, et nous espérons que cette initiative encouragera nos concitoyens et concitoyennes à faire un don pour atténuer les souffrances des personnes éprouvées par la crise en Ukraine. »

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine peuvent le faire en ligne, à l’adresse http://www.croixrouge.ca, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111.

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

