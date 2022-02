La nouvelle gamme Galaxy Book2 Pro permet une flexibilité de travail en tout lieu avec l’assurance d’une tranquillité d’esprit

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 27 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Samsung Electronics Canada a annoncé la série Galaxy Book2 Pro, une gamme d’ordinateurs phares comprenant le Galaxy Book2 Pro 360 avec fonctions de stylet S Pen et le Galaxy Book2 Pro. Les deux facteurs de forme combinent la flexibilité et la polyvalence nécessaires pour les environnements de travail et d’apprentissage hybrides d’aujourd’hui et sont conçus avec l’ADN mobile pour lequel Samsung est reconnue. Le résultat est une expérience digne d’un ordinateur, aussi productif que portable.

« Notre objectif chez Samsung n’est pas seulement de créer une technologie mobile, mais aussi d’offrir à nos utilisateurs des expériences uniques qui améliorent fondamentalement leur vie quotidienne », a déclaré Hark-Sang Kim, vice-président directeur et chef de l’équipe de recherche et développement informatique de Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. « Dans cette quête, nous réinventons l’ordinateur. Ensemble, avec une continuité harmonieuse sur nos appareils Galaxy et une mobilité sécurisée, les utilisateurs peuvent obtenir plus d’efficacité et ouvrir la voie aux possibilités du bureau de demain. »

La sécurité de niveau entreprise rencontre la liberté mobile

De plus en plus d’étudiants et de professionnels aiment les environnements de travail à distance ou hybrides et la protection de leurs données, de leur identité et de leur vie privée continue d’être une priorité absolue pour Samsung. Pour protéger davantage les utilisateurs, la gamme Galaxy Book2 Pro est la première gamme d’ordinateurs grand public répondant aux exigences de Microsoft en matière d’ordinateurs à cœur sécurisé.1 Auparavant conçu pour les ordinateurs d’entreprise dans les industries à haute sécurité comme les finances, les soins de santé et le gouvernement, la désignation d’ordinateur à cœur sécurisé sur la gamme Galaxy Book2 Pro offre un niveau de protection amélioré sur Windows 11 et comprend également du matériel, un micrologiciel et un logiciel profondément intégrés afin d’améliorer la protection contre les cyberattaques potentielles. Maintenant, tout le monde peut profiter d’une sécurité avancée pour une plus grande tranquillité d’esprit.

« Travailler avec Samsung sur la gamme Galaxy Book2 Pro est le prochain chapitre de notre fière collaboration pour éliminer les obstacles entre les différents systèmes d’exploitation et offrir le meilleur des applications et services Microsoft à l’écosystème Galaxy », a déclaré David Weston, directeur de la sécurité d’entreprise et de systèmes d’exploitation, Microsoft. « Offrir le premier ordinateur grand public avec la désignation de cœur sécurisé de Microsoft est une étape cruciale de ces efforts, car les consommateurs d’aujourd’hui méritent les mêmes protections de sécurité qu’ils ont au bureau lorsqu’ils travaillent à distance. »

La gamme Galaxy Book2 Pro offre les avantages de la sécurité d’entreprise dans un châssis ultraportable et élégant qui vous accompagne facilement, partout où vous allez. La série offre un design ultra-mince et ultra-léger dans de nouvelles couleurs élégantes combinées à la liberté de la connectivité Wi-Fi 6E2.

Avec une autonomie de la batterie pouvant atteindre 21 heures3, les consommateurs peuvent se déplacer sans toujours devoir se brancher. De plus, les appareils de la série Galaxy Book2 Pro sont livrés avec un chargeur universel4 USB de type C ultrarapide qui peut alimenter chaque appareil mobile Galaxy5, ce qui vous permet de transporter un seul chargeur en voyage.

Le pouvoir ultime pour en faire plus

La gamme Galaxy Book2 Pro est dotée des derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération qui permettent aux utilisateurs de travailler, d’appeler et de jouer avec des performances fluides et fiables. Samsung poursuit son fier partenariat avec Intel, collaborant étroitement avec le fabricant de puces pour assurer l’optimisation complète du processeur avec le matériel et les logiciels de la gamme Galaxy Book2 Pro.

« Nous continuons à repousser les limites de ce qui est possible dans notre partenariat de longue date avec Samsung, grâce à des ressources accrues, une intégration plus approfondie de nos plateformes et une meilleure optimisation à l’aide de nos derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération, a déclaré Jim Johnson, vice-président principal et directeur général intérimaire du Client Computing Group d’Intel Corporation. Avec la gamme Galaxy Book2 Pro, les résultats parlent d’eux-mêmes. Ce sont parmi les ordinateurs les plus légers, les plus minces et les plus puissants sur lesquels nous avons eu l’occasion de travailler. »

Les appels vidéo faisant maintenant partie de la vie quotidienne, la gamme Galaxy Book2 Pro a été mise à niveau pour permettre des expériences d’appel de haute qualité, chaque fois que vous vous connectez. Proposant maintenant des caméras Web HD intégrale 1080p et un champ de vision plus large6, votre flux vidéo sera clair à chaque appel. Le mode Studio7 est également amélioré par une variété de nouvelles fonctionnalités, y compris le Cadrage automatique, qui vous garde parfaitement centré même lorsque vous vous déplacez dans le cadre. Les nouveaux effets d’arrière-plan et de visage éliminent les distractions visuelles en arrière-plan tout en améliorant votre apparence, vous permettant d’avoir fière allure, peu importe où vous trouvez. Pour compléter l’expérience vidéo, les écrans AMOLED8 certifiés GREENGUARD sont maintenant plus lumineux9, pour une clarté accrue.

L’audio de la gamme Galaxy Book Pro2 est également amélioré pour des appels vidéo avec un son et une apparence impeccable. L’élimination bidirectionnelle du bruit par IA10 bloque les bruits parasites d’arrière-plan pour vous et pour votre collègue, de sorte que chaque mot est entendu avec une clarté totale. De plus, la sortie maximale de 5 W avec 11Smart Amp produit un son équilibré à des volumes plus forts. La série Galaxy Book2 Pro prend également en charge la technologie sonore AKG et Dolby Atmos.

De plus, la nouvelle application Device Care de Samsung incluse dans la gamme Galaxy Book2 Pro permet maintenant aux utilisateurs de vérifier l’efficacité de leur appareil et fournit des moyens d’optimiser l’alimentation et le stockage pour assurer une performance constante tout au long de la durée de vie de l’appareil.

Continuité harmonieuse pour le monde connecté

La gamme Galaxy Book2 Pro offre une variété d’expériences connectées avec vos autres appareils Galaxy, qui éliminent la friction dans la vie quotidienne des utilisateurs. La nouvelle expérience Galaxy Book aide les utilisateurs à se familiariser avec les fonctionnalités uniques de Galaxy et transfère leur contenu sur leur nouvel appareil. Grâce à l’authentification unique avec le compte Samsung, les utilisateurs n’ont qu’à entrer leur nom d’utilisateur et mot de passe une fois et ont instantanément accès aux applications et au contenu de l’appareil Galaxy, y compris Galerie Samsung et Samsung Notes, et leurs oreillettes Galaxy Buds sont également prêtes à être appariées12.

Cette nouvelle expérience accompagne également les utilisateurs à travers le processus Smart Switch du Galaxy Book13, qui les aide à déplacer les anciennes données, les photos, les paramètres et plus encore, de leur ancien ordinateur, peu importe le fabricant, à leur nouvel ordinateur. Et une fois ceux-ci transférés, la nouvelle expérience de la gamme Galaxy Book2 Pro est aussi très familière avec l’interface intuitive One Book UI 4.0. Les utilisateurs avec d’autres appareils Galaxy se sentiront comme chez eux sur leur nouvel ordinateur avec la même interface utilisateur, les mêmes applications et les mêmes menus qu’ils connaissent déjà.

De plus, la série Galaxy Book2 Pro offre une variété de mises à jour qui rendent les interactions quotidiennes plus harmonieuses :

Lien avec Windows/Microsoft Votre téléphone 14 , qui associe votre téléphone intelligent Galaxy à votre appareil de la gamme Galaxy Book2 Pro, offre maintenant des applications récentes , permettant aux utilisateurs de faire glisser leur barre de tâches Windows 11 pour vérifier l’état de leur téléphone intelligent et même sélectionner leurs applications de téléphone intelligent les plus récemment utilisées pour les utiliser directement sur leur bureau.

qui associe votre téléphone intelligent Galaxy à votre appareil de la gamme Galaxy Book2 Pro, offre maintenant des , permettant aux utilisateurs de faire glisser leur barre de tâches Windows 11 pour vérifier l’état de leur téléphone intelligent et même sélectionner leurs applications de téléphone intelligent les plus récemment utilisées pour les utiliser directement sur leur bureau. Avec la fonction MultiControle de Samsung 15 , vous pouvez utiliser votre clavier et votre pavé tactile de la série Galaxy Book2 Pro tout en naviguant sur votre écran de la Galaxy Tab S8 pour des interactions harmonieuses entre les appareils.

, vous pouvez utiliser votre clavier et votre pavé tactile de la série Galaxy Book2 Pro tout en naviguant sur votre écran de la Galaxy Tab S8 pour des interactions harmonieuses entre les appareils. Private Share 16 facilite plus que jamais le partage de documents de travail sensibles à vos collègues. La fonction crée des liens avec une minuterie et des options de sécurité accrues basées sur la technologie de la chaîne de blocs, y compris l’accès en lecture seule, qui désactive les capacités de capture d’écran en visionnant et une désactivation complète de l’accès, afin que les utilisateurs conservent le plein contrôle de leurs fichiers même après le partage.

facilite plus que jamais le partage de documents de travail sensibles à vos collègues. La fonction crée des liens avec une minuterie et des options de sécurité accrues basées sur la technologie de la chaîne de blocs, y compris l’accès en lecture seule, qui désactive les capacités de capture d’écran en visionnant et une désactivation complète de l’accès, afin que les utilisateurs conservent le plein contrôle de leurs fichiers même après le partage. Maintenant, Quick Share 17 peut être utilisé pour envoyer des fichiers volumineux avec la nouvelle option de partage de lien, qui génère un lien facile à partager auquel les destinataires peuvent accéder pour partager rapidement du contenu d’un ordinateur à d’autres appareils.

peut être utilisé pour envoyer des fichiers volumineux avec la nouvelle qui génère un lien facile à partager auquel les destinataires peuvent accéder pour partager rapidement du contenu d’un ordinateur à d’autres appareils. La gamme Galaxy Book2 Pro sert également de point central parfait pour vos appareils compatibles SmartThings18. Allumez les lumières, réglez la température ou vérifiez vos caméras de sécurité depuis le panneau de contrôle SmartThings convivial. Grâce à la nouvelle fonctionnalité de commande vocale Bixby19, vous pouvez contrôler vos appareils IdO grâce à la commodité des commandes vocales. De plus, avec SmartThings Find20, si un utilisateur perd son appareil de la gamme Galaxy Book2 Pro, il peut le localiser rapidement même s’il est actuellement éteint.



Galaxy pour la planète

Samsung comprend l’importance de concevoir des technologies selon des méthodes responsables et durables. La gamme Galaxy Book2 Pro fait progresser notre engagement continu à minimiser son empreinte environnementale et à aider les utilisateurs de Galaxy à adopter des modes de vie plus durables. Samsung a récemment annoncé un nouveau matériau haute performance et respectueux de l’environnement qui réutilise les filets de pêche jetés pour réduire les déchets plastiques dans l’océan, et ce matériau est maintenant mis en vedette dans le support de pavé tactile et le support intérieur des appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro. Accroître la présence de plastiques des océans dans la technologie Galaxy constitue une réalisation remarquable dans le parcours de durabilité de l’entreprise. Grâce à Galaxy pour la planète, Samsung alimente son évolution, ses innovations et ses collaborations ouvertes pour livrer des actions écologiques concrètes dans toute la division Mobile eXperience Business et de toute sa gamme de produits afin de protéger la planète pour les générations à venir.

Avec une batterie offrant un cycle de vie plus long qui réduit la nécessité de la remplacer fréquemment, des panneaux AMOLED respectueux de l'environnement, des boîtes en papier et des plateaux de moulage provenant de sources durables, la série Galaxy Book2 Pro est conçue dans une optique de durabilité.

Disponibilité canadienne

La série Galaxy Book2 Pro sera disponible en précommande à compter du 18 mars 2022 et en vente à partir du 1er 2022 sur le site Samsung.ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les principaux détaillants partenaires partout au Canada.

Galaxy Book2 Pro : Offert en graphite pour 1 599,99$ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 15,6 po. Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-15inch-i5-8gb-256gb-np950xed-ka1ca/





: Offert en graphite pour 1 599,99$ (notre prix courant) pour le modèle 256 Go en 15,6 po. Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-15inch-i5-8gb-256gb-np950xed-ka1ca/ Galaxy Book2 Pro 360 : Offert en graphite, argent et bourgogne à partir de 1 469,99$ (notre prix courant) pour le modèle de 256 Go en 13.3 po avec un processeur Intel Core i5 ou i7. Le Galaxy Book2 Pro 360 est également disponible en graphite à partir de 1 729,99$ (notre prix courant) pour le modèle 512 Go en 13.3 po avec un processeur Intel Core i5. Pour en savoir plus, veuillez consulter: https://www.samsung.com/ca_fr/computers/galaxy-book/galaxy-book2-pro-360-13inch-i5-8gb-256gb-np930qed-ka1ca/



Offres de précommande et de lancement

Du 18 au 31 mars 2022, les Canadiens qui précommanderont un Galaxy Book2 Pro ou un Galaxy Book2 Pro 360 en ligne sur Samsung.com/ca ou dans une boutique Expérience+ Samsung recevront gratuitement une paire gratuite de Galaxy Buds Pro (Phantom Black) et un adaptateur Multiport en cadeau à l'achat.21

Achetez un Galaxy Book2 Pro ou Galaxy Book2 Pro 360 entre le 1er avril et le 15 juin 2022 sur Samsung.com/ca ou dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada et recevez une souris Bluetooth Samsung gratuite et une réduction de 50 % sur l'achat d'une paire de Galaxy Buds Pro (Phantom Black) en cadeau à l'achat.22

Offres AIR MILES®

Les clients qui achètent un ordinateur portable de la gamme Galaxy Book2 entre le 18 mars et le 31 mars 2022 dans une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne sur Samsung.com/ca_fr recevront également :23

350 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro.

500 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro 360.

Les clients qui achètent un ordinateur portable de la gamme Galaxy Book2 entre le 1er avril et le 15 juin 2022 dans une boutique Expérience+ Samsung ou en ligne sur Samsung.com/ca_fr recevront également :24

250 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro.

350 milles en prime à l’achat d’un Galaxy Book2 Pro 360.

Offres Samsung Care+

Les clients qui précommandent un appareil Galaxy Book2 Pro 360 ou Galaxy Book2 Pro admissible entre le 18 et le 31 mars 2022 recevront un forfait Samsung Care+ de deux ans en prime pour leur nouvel appareil.25

Les clients qui achètent un appareil admissible de la série Galaxy Book2 entre le 1er avril et le 15 juin 2022 recevront une réduction de 30 % sur un forfait Samsung Care+ de deux ans pour leur nouvel appareil.26

Du 18 mars au 15 avril 2022, les clients qui souscrivent au programme Samsung Care+ pour un appareil admissible de la série Galaxy Book2 dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse Samsung.com/ca_fr recevront également 100 milles en prime27.

Offres de reprise

Du 18 mars au 30 avril 2022, les clients qui achètent un appareil de la gamme Galaxy Book2 peuvent recevoir un crédit de 100 $ lorsqu’ils effectuent la reprise une ancienne tablette, un ancien téléphone intelligent ou un ancien ordinateur portable, plus la valeur de reprise de l’ancien appareil. Le programme de reprise est offert sur samsung.com/ca_fr, dans les magasins boutique expérience Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs de télécommunications au Canada.28

Ayez l’esprit tranquille grâce à Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service d’entretien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil vestimentaire Galaxy. Les utilisateurs sont protégés pendant deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy sera à disposition pour les aider à les remettre sur la bonne voie.29

Pour en savoir plus, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. En 2021, Samsung a été classée parmi les « marques les plus fiables » au Canada, selon le sondage sur la réputation d’entreprises Léger. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.samsung.ca._fr.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Spécifications du Galaxy Book2 Pro ​ Galaxy Book2 Pro 15,6 po Dimensions 355,4 x 225,8 x 13,2 mm Poids​ 1,17 kg Système d’exploitation Windows 11 Affichage Écran super AMOLED HD intégrale+ 15,6 po ​(1920 x 1080)​ 16:9 Processeur Intel Core de 12e Génération Processeur Core i5

(Intel EVO™) Graphiques​ Graphiques Intel® Iris® Xe

Graphiques Intel® Arc™ Connectivité Wi-Fi 6E (802.11 ax), 2x2,

Bluetooth v5.1 Couleur Graphite Mémoire30 8 Go (LPDDR5) Stockage31 Jusqu’à 1 To (NVMe SSD) Appareil photo/microphone 1080p HD intégrale / Microphone à matrice double Son Stereo2 x max 5 W (Smart AMP)

Son par AKG et Dolby Atmos® Clavier Numérique à 3 rangées, clavier à touches isolées avec rétroéclairage Batterie​32 68 Wh (typique) Adaptateur​ Adaptateur 65 W USB Type-C



Authentification Empreinte digitale sur le bouton Allumer Ports33 Thunderbolt™ 4 (1), USB type-C (1), USB 3.2 (1), HDMI(1), casque

d’écoute/microphone 3,5 pi, MicroSD, fente pour carte nano SIM (optionnel)







Spécifications du Galaxy Book2 Pro 360 ​ Galaxy Book2 Pro 360 13,3 po Galaxy Book2 Pro 360 15,6 po Dimensions 302,5 x 202 x 11,5 mm 354,85 x 227,97 x 11,9 mm Poids​ 1,04 kg 1,41 kg Système d’exploitation34 Windows 11 Windows 11 Affichage Écran Super AMOLED HD intégrale de 13,3 po (format 16:9),

jusqu’à 500 nits (HDR)**,

120 % du volume colorimétrique (DCI-P3),

HDR 1 000 000:1

HD intégrale (1920x1080) Écran Super AMOLED HD intégrale de 15,6 po (format 16:9),

jusqu’à 500 nits (HDR)**,

120 % du volume colorimétrique (DCI-P3),

HDR 1 000 000:1

HD intégrale (1920x1080) Unité centrale (plateforme) Intel 12e génération Core i5 / Core i7

(Intel EVO™) Intel 12e génération Core i5 / Core i7

(Intel EVO™) Graphiques​35 Graphiques Intel® Iris® Xe



Graphiques Intel® Iris® Xe



Connectivité36

(WLAN) Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2

Bluetooth v5.1 Wi-Fi 6E, 802.11 ax 2x2

Bluetooth v5.1 Couleur Graphite, argent, bourgogne Graphite, argent, bourgogne Mémoire37 8/16/32 Go, LPDDR5 8/16/32 Go, LPDDR5 Stockage38 256/512 Go, disque SSD de 1 to (PCIe, Gen4) 256/512 Go, disque SSD de 1 to (PCIe, Gen4) Appareil photo/microphone 1080p HD intégrale 2,0 M / Microphone numérique à matrice double 1080p HD intégrale / Microphone numérique à matrice double Son

(Haut-parleurs) Stereo2 x max 4 W (Smart AMP),

AKG, Dolby Atmos Stéréo 2 x max 5 W (Smart AMP),

AKG, Dolby Atmos Clavier39 Clavier à touches isolées avec rétroéclairage Numérique à 3 rangées, clavier à touches isolées avec rétroéclairage Stylet S Pen40

(Stylet) Dans la boîte (8,2 x 7,7 x 144,8 mm, 7,9 g) Dans la boîte (8,2 x 7,7 x 144,8 mm, 7,9 g) Batterie​41 63 Wh (typique) 68 Wh (typique) Adaptateur​

(Recharge) Adaptateur 65 W USB Type-C



Adaptateur 65 W USB Type-C



Authentification

(sécurité) Empreinte digitale sur le bouton Allumer Empreinte digitale sur le bouton Allumer Ports42 Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD Thunderbolt4 (1), USB-C (2), HP, microSD Solution Partage privé, Bixby, Quick Share, SmartThings, Smart Switch Galaxy Book

2e écran, connexion Bluetooth facile, Samsung Notes et galerie Partage privé, Bixby, Quick Share, SmartThings, Smart Switch Galaxy Book

2e écran, connexion Bluetooth facile, Samsung Notes et galerie

*Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s'y limiter, les avantages, la conception, le prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit, peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications varient selon les marchés et/ou les opérateurs.

1 Les ordinateurs à cœur sécurisé utilisent des composants de sécurité matériels comme le Trusted Platform Module 2.0 (TPM) et les unités centrales modernes, ainsi que le service de sécurité basé sur la virtualisation (VBS) et l’intégrité du code protégé par hyperviseur (stratégie HVCI) pour créer un environnement sécurisé et isolé du matériel, qui isole efficacement la mémoire et les composants essentiels afin de prévenir les attaques et l’accès non autorisé aux parties importantes du système d’exploitation. L’ordinateur à cœur sécurisé repose sur des capacités de sécurité avancées intégrées dans des processeurs modernes pour protéger l’intégrité de Windows et son processus de démarrage contre les attaques avancées au niveau du micrologiciel. Nécessite du matériel spécialisé, y compris un lecteur d’empreintes digitales, un capteur informatique illuminé ou d’autres capteurs biométriques et appareils compatibles.

2 La disponibilité du réseau Wi-Fi 6E peut varier selon le marché, le fournisseur de réseau et l’environnement de l’utilisateur. Nécessite une connexion optimale. Nécessite un routeur Wi-Fi 6E.

3 Autonomie de la batterie selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs. Bloc-batterie vendue séparément. Le temps de lecture vidéo est basé sur les résultats des tests de laboratoire internes effectués par Samsung avec des paramètres par défaut (luminosité-150 nits, oreillette (volume par défaut), alors qu’il reste 2 % de puissance, avec mode avion activé (sans connexion au Wi-Fi), rétroéclairage KBD désactivé, lecture de films en 1080p, lecteur-films et téléviseur en mode plein écran.

4 Selon les résultats de la recharge ultra rapide des tests en laboratoire internationaux de Samsung, effectués avec un chargeur de 65 W, alors qu’il reste 2 % de puissance, que tous les services et toutes les fonctions sont désactivés et que l’écran est éteint. Les spécifications du chargeur varient selon les régions. Marge d’erreur est de +/- 5 %.

5 Le chargeur peut alimenter les appareils Galaxy qui utilisent un port USB de type C.

6 Les appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro offrent un champ de vision de 87 degrés par rapport au champ de vision de 77 degrés de la gamme Galaxy Book Pro.

7 Automatiquement activé lors de l’utilisation de la caméra. Le mode Studio peut ne pas fonctionner correctement lorsque les effets de caméra d’appel vidéo de tiers (arrière-plans, effets de visage, etc.) sont appliqués simultanément. La fonction de Cadrage automatique nécessite une détection du visage et peut ne pas fonctionner correctement si l’utilisateur porte un masque facial. Les caractéristiques peuvent varier selon l’environnement, les conditions de luminosité, les applications, l’état de l’appareil et d’autres facteurs.

8 Modèles Galaxy Book2 Pro 360 seulement. L’écran Super AMOLED est un écran AMOLED qui intègre la fonctionnalité d’écran tactile

9 Le Galaxy Book2 Pro a une luminosité de 400 nits, le Galaxy Book2 Pro 360 a une luminosité de 370 nits par défaut (la gamme Galaxy Book Pro avait une luminosité de 300 nits par défaut)

10 Prend uniquement en charge les applications voix par IP, y compris Zoom, WeChat, Facebook Messenger et WhatsApp.

11 Le modèle de 13,3 pouces prend en charge une sortie maximale de 4 W.

12 Oreillettes Galaxy Buds vendues séparément.

13 Le transfert de données au moyen du Galaxy Book Smart Switch nécessite que tous les appareils soient installés avec le Galaxy Book Smart Switch. L’ordinateur à partir duquel sont transférés les fichiers peut être n’importe quel ordinateur doté du dernier système d’exploitation Windows. Les paramètres, les applications MS Store et les fichiers peuvent être transférés. Les deux ordinateurs doivent être connectés au même réseau.

14 Les utilisateurs doivent relier leur appareil Galaxy à leur ordinateur Windows au moyen de la fonction « Lien avec Windows » sur le téléphone et de l’application Votre téléphone sur l’ordinateur. Suivez les instructions de configuration, notamment se connecter au même compte Microsoft. La fonction Lien avec Windows est préinstallée sur certains appareils Galaxy. Votre téléphone nécessite la mise à jour de Windows du 10 avril 2019 (ou ultérieure) sur l’ordinateur et recommande la dernière version de Windows 11. Votre téléphone nécessite que l’appareil Galaxy soit allumé et connecté au même réseau Wi-Fi que le PC. Afin d’interagir avec elles, certaines applications mobiles peuvent restreindre le contenu à partager sur d’autres écrans ou nécessiter un écran tactile. Plusieurs applications Android peuvent être lancées simultanément; jusqu’à cinq à la fois sur un ordinateur Windows 11.

15 Le même compte Samsung et l’activation de la fonction MultiControl sur les deux appareils sont requis (Paramètres Samsung > Fonctions avancées > MultiControl). Les deux appareils doivent être connectés au même Wi-Fi. La fonction MultiControl de Samsung nécessite une mise à jour de ONE UI 4.1 ou ultérieure sur la tablette Galaxy Tab et les paramètres Samsung v1.5, les paramètres Samsung v3.3(ARM) ou ultérieure sur l’ordinateur.

16 Le type, le nombre, la capacité et la date d’expiration transférables des fichiers ainsi que le nombre de partages de fichiers simultanés avec la fonction Private Share peuvent être limités. La fonction Private Share ne peut être prise en charge que sur les téléphones mobiles Galaxy dotés du système d’exploitation Android P ou d’une version ultérieure. Private Share n’est prise en charge qu’entre les appareils mobiles Galaxy, soit les téléphones, tablettes et ordinateurs. Types de fichiers partageables : Image (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp), vidéo (.webm, .mp4, .3gp, .mkv), Audio (.mp3, .wav, .ogg, .m4a), Texte (.txt).

17 Quick Share est disponible sur les téléphones intelligents Galaxy, les tablettes Galaxy Tabs et les Galaxy Books, sous Android 10 et One UI 2.1 et versions ultérieures. Les appareils et les caractéristiques disponibles peuvent faire l’objet de modifications. Une connexion BLE (Bluetooth Low Energy) et Wi-Fi Direct est nécessaire pour activer Quick Share.

18 Les consommateurs doivent avoir des appareils compatibles pour utiliser les fonctionnalités SmartThings. Tous les appareils doivent être enregistrés auprès de SmartThings pour recevoir des notifications intelligentes.

19 Bixby ne reconnaît et ne prend en charge que certains accents et dialectes de l’anglais (É.-U.), du coréen (Corée du sud). L’utilisation de Bixby peut être limitée dans certaines situations, y compris, sans s’y limiter, pendant l’enregistrement des médias (vidéo/jeux/voix), pendant les appels (y compris les appels sortants), etc. La disponibilité du service peut varier selon l’emplacement/l’opérateur de télécommunications/la langue/le modèle de l’appareil/la version du système d’exploitation. * Bixby contrôle certaines applications, d’autres seront prises en charge ultérieurement. Connexion au compte Samsung et au réseau de données (Wi-Fi ou réseau de données) est requise. Pour contrôler d’autres appareils avec Bixby, ils doivent tous être enregistrés avec SmartThings.

20 Nécessite une connexion au compte Samsung, une connexion au Wi-Fi ou au réseau de données, et la configuration des paramètres dans l’application SmartThings Find. L’emplacement de l’appareil perdu retrouvé avec SmartThings Find est l’emplacement approximatif où le signal de l’appareil perdu a été détecté. L’application SmartThings Find n’est disponible que sur les appareils Galaxy dotés d’Android 8.0 ou d’une version ultérieure. SmartThings Find peut suivre les appareils de la gamme Galaxy Book2 Pro pendant un maximum de 10 jours lorsque les appareils sont éteints et pleinement chargés. La durée peut varier selon l’emplacement, le réseau, les habitudes d’utilisation, les paramètres de l’appareil, l’état de la batterie et d’autres facteurs.

30 La disponibilité peut varier selon les appareils.

31 La disponibilité peut varier selon les appareils.

32 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

33 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur

34 La disponibilité varie selon la région et le transporteur. L’expérience peut varier selon les appareils.

35 La disponibilité peut varier selon les appareils.

36 La vitesse réelle peut varier selon le marché, l’opérateur de télécommunications et l’environnement de l’utilisateur. La disponibilité du Wi-Fi 6E variera en fonction de la version du système d’exploitation, du pays, de l’emplacement, des conditions du réseau et d’autres facteurs. Routeurs réseaux sans fil Wi-Fi 6E requis et vendu séparément.

37 La disponibilité peut varier selon les appareils.

38 La disponibilité varie en fonction des appareils.

39 La disposition du clavier peut varier selon le marché.

40 Bluetooth n’est pas disponible pour le stylet S Pen.

41 Valeur typique selon des essais effectués en laboratoire par un tiers. La valeur typique correspond à la valeur moyenne estimée qui tient compte de la variation de la capacité de la batterie selon des échantillons de batteries testés conformément à la norme IEC 61960. L’autonomie réelle de la batterie peut varier selon l’environnement réseau, les habitudes d’utilisation et d’autres facteurs.

** 370 nits (Typ), 500 nits (HDR) - authentification VESA HDR 500, contenu HDR seulement *** Basé sur le poids de l’adaptateur de voyage aux États-Unis (adaptateur de voyage COR 146 g, adaptateur de voyage UE 120 g)

42 La vitesse réelle de l’adaptateur USB peut varier selon l’environnement de l’utilisateur

