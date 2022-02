Täiendava osaluse omandamine äriühingus (Connecto Eesti AS)

English Estonian

25. veebruaril 2022 sõlmis AS Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti lepingu Aardekapp OÜga täiendava 15% osaluse (82 500 aktsia) omandamiseks elektri-, gaasi- ja telekommunikatsioonivõrke projekteerivas, ehitavas ja hooldavas ettevõttes Connecto Eesti AS.

Leping on jätkuks 2.juunil 2021 sõlmitud osaluse omandamise kokkulepetele. Peale täiendava osaluse omandamist kuulub Merko kontsernile 50% Connecto Eesti AS-st ja viimane muutub AS Merko Ehitus Eesti ning Aardekapp OÜ ühisettevõtteks.

Osaluse omandamine kahe tehingu kogumina ei ole oluliseks osaluse omandamiseks Tallinna väärtpaberibörsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele" tähenduses.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener- ja elamuehituse töid ning arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarense kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: urmas.somelar@merko.ee