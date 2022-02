English Dutch French

Geachte aandeelhouder,

Geachte mevrouw, geachte heer,





Ackermans & van Haaren realiseert over het volledige boekjaar 2021 een recordresultaat van 407 miljoen euro.

Uitmuntende resultaten van de bedrijven doorheen de hele AvH-groep onderbouwen dit indrukwekkende resultaat, dat ook het precoronajaar 2019 (met nochtans belangrijke meerwaarden) overtreft.

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een substantiële verhoging (+17%) van het dividend voorgesteld tot 2,75 euro per aandeel.





"Ik ben buitengewoon trots op het recordresultaat van 407 miljoen euro dat de groep in dit nog steeds volatiele pandemische jaar 2021 realiseert. Bovendien is dit resultaat quasi volledig recurrent en dragen alle segmenten bij tot de stijging. De banken blijven de grootste winstmotor van de groep dankzij record inflows van bijna 5,6 miljard euro. DEME heeft met een orderboek van 5,9 miljard euro een nieuw record bereikt, gedreven door grote maritieme infrastructuurwerken wereldwijd en de groei van de offshorewindmarkt naar Azië en nu ook de VS. Ook de bedrijven binnen de gediversifieerde portefeuille aan ‘groeikapitaal-investeringen’ realiseren sterke operationele resultaten. De creatie van de vastgoedontwikkelings- en investeringsgroep Nextensa en de geplande splitsing van DEME en CFE zijn belangrijke strategische initiatieven die een nog verhoogde transparantie en waardecreatiepotentieel voor de groep moeten creëren. Dankzij de verkoop van Manuchar, die we in het tweede kwartaal 2022 verwachten af te ronden, zal AvH over meer dan 200 miljoen euro cash beschikken om te blijven investeren in een meer duurzame en digitale wereld.” Jan Suykens, CEO - Voorzitter van het executief comité







U kan de videoboodschap van Jan Suykens, CEO van Ackermans & van Haaren, over de jaarresultaten bekijken op onze website of ons persbericht lezen via de link onderaan.





Met vriendelijke groeten

Ackermans & van Haaren





Bijlage