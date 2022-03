Inbanki neljanda kvartali ja 2021. aasta auditeerimata majandustulemused

English Estonian

Inbanki 2021. aasta neljanda kvartali puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot ning aasta puhaskasum 11,0 miljonit eurot. Panga aastane kasumi kasv oli 86% ja omakapitali tootlus 15,6%.

Inbanki laenuportfell kasvas 2020. aastaga võrreldes 50% ja ulatus 605 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 58% ja ulatus aasta lõpu seisuga 618 miljoni euroni.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 141 miljonit eurot. Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas see 58%. Kasvu vedas Poola äriüksus, mis kasvas aastatagusega võrreldes 119% ja panustas kogumüüki 67 miljonit eurot.

2021. aasta müügimaht oli kokku 498 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes kasvas see 66%. Peamine müügikasv tuli järelmaksu valdkonnast, mille mahud olid ligi 359 miljonit eurot ehk 74% rohkem kui aasta varem. Turgudest kasvas oodatult kõige kiiremini Poola, mille müügimahud kasvasid 150% ehk 230 miljoni euroni.

Neljanda kvartali puhaskasum kasvas mullusega võrreldes 71% ehk 1,7 miljonilt eurolt 2,9 miljoni euroni. 2021. aasta puhaskasum oli 11 miljonit eurot, mis on 86% rohkem kui eelmisel aastal.

2021. aasta lõpus oli Inbankil 804 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 4600 aktiivset partnerit.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Neljandas kvartalis jätkasime edukalt partnerpõhisele müügile suunatud strateegiat ning ületasime taas oma senised müügirekordid. Tugev müügikasv näitab, et tarbijakindlus on jätkuvalt kasvulainel ning finantseerimise mahud on ületamas koroonapandeemia eelset taset.

Inbank teenis 2021. aastal ajaloo suurima, 11 miljoni eurose kasumi, mis on ligi kaks korda enam kui aasta tagasi. Oleme oma ärimudeliga leidnud uue tasakaalupunkti ning siseneme 2022. aastasse varasemast madalamate marginaalide ja kvaliteetsema riskiprofiili tingimustes, kuid jätkuvalt kiire kasvu ootuses.

Kokkuvõttes võib 2021. aasta tulemustega vägagi rahule jääda. Järjekordsel keerulisel aastal õnnestus Inbankil ärimahte enam kui poole võrra kasvatada. Panime jala tõeliselt maha Poola turul ning otsustasime laieneda Tšehhi turule. Jätkasime investeerimist nii tehnoloogiasse kui ka uutesse ettevõtmistesse. Parandasime kasumlikkust, tugevdasime kapitalibaasi ja suurendasime oma rahvusvahelise organisatsiooni 290 inimeseni viies riigis.“

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2021

Bilansimaht 787,0 miljonit eurot

Laenuportfell 604,8 miljonit eurot

Hoiuseportfell 617,9 miljonit eurot

Omakapital 79,0 miljonit eurot

Puhaskasum 11,0 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 15,6%

Konsolideeritud kasumiaruanne ja muu koondkasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

4. kvartal 2021 4. kvartal 2020 12 kuud 2021 12 kuud 2020 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 13 179 11 061 48 038 43 035 Intressikulu -2 598 -1 945 -9 590 -7 855 Neto intressitulu 10 581 9 116 38 448 35 180 Teenustasutulu 661 551 2 200 1 362 Teenustasukulu -810 -915 -3 117 -2 463 Neto teenustasutulu -149 -364 -917 -1 101 Muud põhitegevusega seotud tulud 5 786 299 19 347 768 Muud põhitegevusega seotud kulud -3 839 0 -13 833 0 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 12 379 9 051 43 045 34 847 Tööjõukulud -3 093 -2 199 -11 623 -9 207 Turunduskulud -1 003 -556 -2 829 -1 557 Halduskulud -2 318 -1 162 -6 627 -4 223 Põhivara kulum -939 -707 -3 360 -2 334 Tegevuskulud kokku -7 353 -4 624 -24 439 -17 321 Kasum enne sidusettevõtete kasumit ja

laenude allahindluse kulu 5 026 4 427 18 606 17 526 Kasum sidus- ja tütarettevõtetelt 72 121 335 789 Laenude allahindluse kulu -1 671 -2 317 -6 668 -11 546 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 3 427 2 231 12 273 6 769 Tulumaks -490 -517 -1 310 -867 Aruandeperioodi puhaskasum 2 937 1 714 10 963 5 902 Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse 0 0 0 0 Realiseerumata kursivahed 42 -24 -59 -219 Aruandeperioodi koondkasum 2 979 1 690 10 904 5 683





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)



31.12.2021 31.12.2020 Varad Nõuded keskpankadele 77 453 27 445 Nõuded krediidiasutustele 17 870 19 784 Investeeringud võlakirjadesse 7 684 13 618 Laenud ja nõuded 604 848 402 212 Investeeringud sidusettevõtetesse 774 4 026 Materiaalsed varad 19 147 833 Vara kasutusõigus 25 231 1 157 Immateriaalsed varad 22 423 16 139 Muud finantsvarad 1 972 1 350 Muud varad 2 948 1 297 Edasilükkunud tulumaksu vara 2 401 2 170 Müügiks hoitavad sidusettevõtted 4 203 0 Varad kokku 786 954 490 031 Kohustised Klientide hoiused 617 857 391 341 Muud finantskohustised 49 188 12 218 Tulumaksukohustis 284 864 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 125 0 Muud kohustised 3 296 2 810 Emiteeritud võlaväärtpaberid 0 4 010 Allutatud võlaväärtpaberid 37 187 17 563 Kohustised kokku 707 937 428 806 Omakapital Aktsiakapital 997 961 Ülekurss 30 436 23 865 Kohustuslik reservkapital 96 90 Muud reservid 1 625 1 438 Jaotamata kasum 45 863 34 871 Omakapital kokku 79 017 61 225 Kohustised ja omakapital kokku 786 954 490 031





Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.



Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550





Manus