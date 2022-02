Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021

Pörssitiedote 28.2.2022 klo 8.30

YHTEENVETO KAUDELTA LOKAKUU-JOULUKUU/2021 (VERTAILUKAUSI LOKAKUU-JOULUKUU /2020)

Ovaro Kiinteistösijoitus myi marraskuussa kansainväliselle kiinteistösijoittajalle yhdeksän asuinkerrostalokohdetta osana isompaa asuntoportfoliota. Kauppahinta oli yhteensä 26,1 miljoonaa euroa ja siitä aiheutui noin 4,3 miljoonan euron alaskirjaus kohteiden myyntihintojen oltua 14,3 prosenttia alle tasearvojen. Kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 23.400 m2, johon sisältyi 337 asuntoa. Pääosa kohteista oli 1970-luvulla valmistuneita ja ne sijaitsivat Porvoossa, Keravalla, Kirkkonummella, Kaarinassa Raisiossa ja Vantaalla





Kaupan myötä maksettiin kokonaisuudessaan Collector Bankilta ollut laina, jota oli yhteensä jäljellä noin 24 miljoonalla eurolla. Kauppa toteutti Ovaron vahvistettua strategiaa, jossa kiinteistökehityksellä on aikaisempaa suurempi painoarvo ja samalla kevennettiin yhtiön rahoituskuluja.





Omavaraisuusaste nousi lainan takaisinmaksun jälkeen 76,1 prosenttiin.





Konsernin kassavarat olivat 10,1 miljoonaa euroa.





Ovaron osakkuusyhtiö Apitare Oy toteutti 11.10.2021 allekirjoitetun kiinteistökaupan 31.12.2021 ja hankki omistukseensa 17 600 m2:n vuokrattavan toimitilan, joka on vuokrattu Keski-Suomen Sairaanhoitopiirille 20 vuoden pääomavuokrasopimuksella. Voimassa olevien sote-rajoituslakien vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen tulee edelleen vahvistaa vuokrasopimus. Mikäli näin ei tapahtuisi vuokrasopimus päättyisi vuoden 2024 lopussa.





Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj perusti kiinteistökehitykseen keskittyvän tytäryhtiön Ovaro Kiinteistökehitys Oy:n. Ovaron tarkoituksena on toteuttaa perustetun tytäryhtiön kautta perustajarakennuttamista, eli gryndausta, johon liittyy kiinteistökehityskohteiden ja tonttien hankinta, kehittäminen, rakennuttaminen ja asuntojen myynti.





Lokakuussa 2021 Ovaro Kiinteistökehitys Oy toteutti lokakuussa vaihtokaupan, jossa se luovutti 70-luvun alussa valmistuneen, peruskorjaamattoman asuintalon osakkeet Lahden Liipolasta ja vastaanotti 91 % Kortepohjan liikekeskus Oy:n osakekannasta. Vaihtokauppa toteutettiin Ovaron hallituksen varapuheenjohtaja Tapani Rautiaisen määräysvaltayhteisö Royal House Oy:n kanssa ja molemmat kaupat toteutettiin markkinahinnoin, jotka oli määritetty ulkopuolisen arvioitsijan toimesta. Luovutettujen asunto-osakkeiden velaton kauppahinta 1,08 M€ ja hankittavan Kortepohjan liikekeskuksen osakkeiden velaton kauppahinta on 0,98 M€.





Ovaro aloittaa hankekehityksen Tampereen uudessa kaupunginosassa Ojalassa. Ovaro on saanut Tampereen kaupungilta tonttivarauksen joulukuussa, joka käsittää noin 2.600 kerrosneliömetrin asuntorakennusoikeuden. Tämä mahdollistaa noin 55 uuden asunnon rakentamisen tontille.





Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli neljännellä vuosineljänneksellä 1 587 tuhatta euroa (2 399 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 812 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.





Katsauskauden operatiivinen tulos (EPRA) oli tappiollinen 945 tuhatta euroa (-67 tuhatta euroa).





Katsauskauden tulos oli tappiollinen 3 940 tuhatta euroa (-8 792 tuhatta euroa). Keskeiset katsauskauden tulosta heikentävät tekijät olivat sijoituskiinteistöihin kohdistuva käypien arvojen muutos, sekä marraskuussa toteutettuun kauppaan kohdistuvat alaskirjaukset.





YHTEENVETO KAUDELTA TAMMIKUU-JOULUKUU/2021 (VERTAILUKAUSI TAMMIKUU- JOULUKUU /2020)

Yhtiön operatiivinen tulos (EPRA) tilikaudelta oli tappiollinen 807 tuhatta euroa (216 tuhatta euroa). Toteutettujen myyntien vaikutus yhtiön nettotuottoihin oli – 711 tuhatta euroa. Lisäksi tilikauden EPRA-tulosta rasittivat pitkälti kertaluontoiset kulut, jotka liittyivät projektien alaskirjaukseen, lainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun, alkuvuodesta 2021 kertaluontoisesti toteutettuun kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehdyn ylimääräisen arvonalennuksen ja siihen liittyneisiin taustatöihin tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen, uusien hallintojärjestelmien käyttöönottokuluihin sekä hankkeisiin liittyviin kuluihin.





Ovaron liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotoista ja oli 8 171 tuhatta euroa (9 677 tuhatta euroa). Vertailukauteen nähden liikevaihto laski 1 506 tuhatta euroa johtuen yhtiön strategian mukaisista asuntojen myynneistä. Yhtiö on järjestelmällisesti vähentänyt myyntisalkussa olevien ja huonosti tuottavien asuntojen määrää ja samalla panostanut Vuokrasalkun asuntojen vuokrattavuuteen.





Tilikauden tulos oli tappiollinen 13 124 tuhatta euroa (-11 501 tuhatta euroa). Keskeiset katsauskauden tulosta heikentävät tekijät olivat sijoituskiinteistöihin kohdistuva käypien arvojen muutos, sekä marraskuussa toteutettuun kauppaan kohdistuneet alaskirjaukset.





Ovaro solmi tammikuussa 2021 1,9 miljoonan euron lainasopimuksen POP Pankki ryhmään kuuluvan Reisjärven Osuuspankin kanssa. Laina erääntyy maksettavaksi 18.1.2025 ja sen korko on 12 kuukauden euribor plus 2,8 prosenttia.





Asuntojen myynnit ovat jatkuneet suunnitelman mukaisesti. Asuntoja myytiin tilikauden aikana yhteensä 588 kappaletta (146 kappaletta). Myytyjen asuntojen tasearvot olivat 59,3 miljoonaa euroa ja velattomat kauppahinnat 53,7 miljoonaa euroa.





TOIMITUSJOHTAJA MARKO HUTTUNEN

Aloitamme vuoden 2022 uusista asemista. Yhtiön keskeisenä tavoitteena on kiinteistökehitykseen siirtyminen saneerausohjelman toteutumisen jälkeen. Vuosi 2021 oli tappiollinen, sillä myimme suunnitelman mukaisesti merkittävän määrän asuntoja sekä portfoliokauppoina että yksittäin. Sen seurauksena pystyimme maksamaan kaikki korkeakorkoiset lainat pois. Myynnistä syntyi kertaluontoisia kuluja, jotka painoivat operatiivisen tuloksen miinukselle. Nyt yhtiö on lähes velaton ja kulurakenteeltaan kestävämpi. Jäljelle jäänyt asuntosalkku, vahva omavaraisuusaste ja kassavarat mahdollistavat painopisteen siirtämisen sekä investointeihin että kiinteistökehitykseen.

Viime vuoden suurin ja merkittävin investointipäätös oli Ovaron yhteisyrityksen kautta toteutettu Jyväskylän Kukkula -kauppa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiirille jälleen vuokrattavan kiinteistön kauppa toteutettiin 31.12.2021 käyttämällä omaa ja vieraan pääoman rahoitusta. Samalla käynnistettiin Kukkula-alueen kaavoitustyö.

Kukkulan lisäksi Ovarolla on Helsingissä, Tampereelle ja Jyväskylässä tonttivarauksia ja kehityskohteita siten, että toteutuessaan niille voidaan rakentaa noin 200 asuntoa.

Tulemme käyttämään yhtiön resursseja pääasiassa kahteen liiketoiminta-alueeseen. Haemme uusia kiinteistösijoituskohteita nykyisen salkun rinnalle ja kehittämällä salkun tuottoa aktiivisesti. Uudet sijoitukset voivat olla myös toimitilasijoituksia. Kiinteistösalkun tavoitteena on vakaa ja ennustettava tuotto. Kiinteistökehitys on yhtiön keskeinen uusi liiketoiminta-alue, jota kehitämme määrätietoisesti. Sen painopisteenä on perustajarakennuttaminen, eli gryndaus, jossa pääoman kiertonopeus on parempi. Kasvatamme hankevarantoa hakemalla tontteja ja kiinteistökehityskohteita. Tässä liiketoiminnassa keskiössä on yhtiön oma kiinteistökehitys, rakennuttaminen ja myyntien ja vuokrauksen toteutus. Keskitymme näin kiinteistökehittämisen arvoketjun tuottavimpiin osiin. Kiinteistökehitykseen liittyy myös Jyväskylän Kukkula-hanke, jossa Ovaro vastaa alueen aluekehityksestä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja hyvinvointialueen sekä muiden kumppaneiden kanssa.

Haluamme tuoda oman panoksemme suomalaiseen kaupunki- ja kiinteistökehitykseen. Yhtiön kilpailuedut perustuvat tulevaisuudessa kolmeen osatekijään: meillä on merkittävää osaamista sekä kiinteistökehittämiseen että kohteiden myyntiin ja vuokraukseen sekä olemme mukana kasvukeskusten aluekehityksessä. Jo sovitut, edellä mainitut hankkeet antavat jo osaltaan kasvunäkymiä tulevaisuuteen.

OHJEISTUS VUODELLE 2022

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen (EPRA) olevan merkittävästi parempi kuin vuonna 2021. Ovaron vertailukauden 2021 operatiivinen tulos oli selvästi negatiivinen, mihin vaikuttivat muun muassa kertaluontoiset kulut asuntoportfolion myynnin yhteydessä. Yhtiö arvioi tulevan vuoden operatiivisen tuloksen olevan positiivinen.

YHTEENVETOTAULUKKO

Keskeiset tunnusluvut 10-12/2021 10-12/2020 muutos 1-12/2021 1-12/2020 muutos Liikevaihto, t€ 1 587 2 399 -33,8 % 8 171 9 677 -15,6 % Nettotuotto, t€ 751 1 250 -39,9 % 4 333 5 330 -18,7 % Katsauskauden tulos, t€ -3 940 -8 792 55,2 % -13 124 -11 501 -14,1 % Tulos/osake, laimentamaton, € -0,36 -0,95 62,1 % -1,44 -1,24 -16,1 % Taseen loppusumma, M€ 59,3 116,2 -49,0 % 59,3 116,2 -49,0 % Rahavarat, M€ 10,1 4,9 106,1 % 10,1 4,9 106,1 % Vaihtoehtoiset tunnusluvut Operatiivinen tulos (EPRA), t € -945 -67 1310,4 % -807 216 473,6 % EPRA-tulos/osake, € -0,11 -0,01 100,0 % -0,09 0,02 550,0 % Nettovarallisuus/osake (EPRA) € 4,82 6,29 -23,4 % 4,82 6,29 -23,4 %

EPRA-tulos

EPRA-tulos oli koko tilikaudelta -807 tuhatta euroa, kun se vuotta aiemmin (1–12/2021) oli 216 tuhatta euroa. EPRA-tuloksen vaikuttivat merkittävimpinä tilikauden aikana seuraavat erät:

Yhtiön nettotuotto olisi ollut 711 tuhatta euroa parempi ilman tilikauden aikana toteutettujen myyntien vaikutusta.

Tilikauden aikana taseesta kirjattiin alas sellaisia projekteja, joiden aktivointikriteerit eivät enää täyttyneet yhteensä 308 tuhannen euron edestä.

Muut yhtiön hallinnon kuluihin sisältyvät kertaluontoiset erät, olivat yhteensä 326 tuhatta euroa. Nämä kertaluontoiset erät sisältävät muun muassa alkuvuodesta 2021 kertaluontoisesti toteutetun kiinteistöjen käyvän arvon arvostukseen tehdyn ylimääräinen arvonalennuksen ja siihen liittyneet taustatyöt tilintarkastus- ja arviointipalkkioineen, uusien hallintojärjestelmien käyttöönottokulut sekä hankkeisiin liittyneet kulut.

Portfoliokaupan yhteydessä toteutetun Collector Bankin lainan ennenaikaiseen takaisin maksuun liittyvät kulut, sisältäen jaksotetun IFRS 9:n mukaisen lainanjärjestelykulun, olivat 636 tuhatta euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Ovaro Kiinteistösijoitus arvioi, että yhtiön lähiajan keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät

asuntojen arvonmuutokseen, sijoituskiinteistöjen myynteihin, korjausmenoihin, rahoitukseen ja korkotasoon. Näistä asuntojen arvonmuutosta yhtiö pitää merkittävimpänä. Asuntomarkkinoilla tapahtuvat asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat yhtiön asuntojen arvoihin ja heijastuvat sitä kautta yhtiön tulokseen.

Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan vaihteluilla voi olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen vuokrausasteeseen ja vuokratuottoihin.

Yhtiö pyrkii kiinteistöjen suunnitelmallisella ylläpidolla, kehittämisellä ja aktiivisella vuokrauksella ylläpitämään kiinteistöjen ja asuntojen arvoa. On kuitenkin mahdollista, että yhtiön ajanmukaistamiskulut saattavat kasvaa. Suurilla odottamattomilla korjauksilla ja korjausmenoilla olisi negatiivinen vaikutus vuokrausasteeseen, vuokratuottoihin ja kannattavuuteen.

Yhtiön rahoitusasema on tarkasteluhetkellä vakaa.

Yhtiön kassavirallinen tuotto on matala suhteessa liiketoiminnan kuluihin. Korkojen nousu voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kassavirralliseen eli operatiiviseen tulokseen (EPRA). Korkotason nousu voi olla riski yhtiön tuloksentekokyvyn kannalta. Yhtiön voi olla vaikea turvata vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kilpailukykyisillä ehdoilla.

Inflaatio kiihtyminen tai pysyminen korkealla tasolla nostaa yleisesti kustannustasoa, joka saattaa osaltaan kasvattaa kiinteistöhoitokuluja vaikuttaen yhtiön kassavirtaan että tulokseen. Rakennuskustannusten nousu voi vaikuttaa tulevien kehityshankkeiden kannattavuuteen ja hidastaa tai jopa estää hankkeiden käynnistymistä.

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marko Huttunen, puh 050 329 2563.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.ovaro.fi

Liite: Tilinpäätöstiedote 2021.pdf