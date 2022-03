Enefit Greeni 2021.a. IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata finantstulemused

English Estonian

Enefit Greeni IV kvartali 2021 konsolideeritud äritulud suurenesid aastaga 57 protsenti 68,9 miljoni euroni ja kulumieelne ärikasum (EBITDA) 77 protsenti 49,6 miljoni euroni. Puhaskasumit teenis grupp 39,4 miljonit eurot, mida on 142 protsenti rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.

2021. aasta kokkuvõttes kasvasid Enefit Greeni konsolideeritud äritulud 13 protsenti 183,7 miljoni euroni, EBITDA 10 protsenti 121,5 miljoni euroni ning puhaskasum 17 protsenti 79,7 miljoni euroni. Kasum aktsia kohta (arvestades IPO järgset aktsiate arvu) oli 0,30 eurot (2020: 0,26 eurot).





Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase kommentaar:

„2021. aasta tõestas inimeste usku rohepöörde võimalikusesse ja andis tugeva signaali, et vajame kiiresti ja palju uut süsinikuneutraalset tootmisvõimsust. Taastuvenergiat on vaja rohkem nii Eestis kui kogu Euroopas. Tuul ja päike on kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid ning tehnoloogia ja lahendused suuremahuliseks tootmiseks on olemas.

Enefit Greeni 2021. aasta finantstulemused olid väga tugevad. Aasta algas rahulikumalt, kuna seisime silmitsi raske võrdlusbaasiga – viimaste aastate tuulisema esimese kvartaliga, tänu millele saavutasime 2020. aasta esimeses kvartalis rekordilise tuuleenergia tootmismahu. 2021. aasta esimeses kvartalis valitsenud nõrgemate tuuleolude tõttu ei suutnud me varasema aasta tulemust korrata. Aasta edenedes tuuleolud paranesid ning koos sellega ka meie tulemused. Teise poolaasta tootmistulemused olid väga head, samuti toetasid finantsilist poolt kõrged elektrihinnad. Rõõmu valmistasid Iru elektrijaama elektri- ja soojusenergia rekordilised tootmismahud. Samuti tegid heameelt suurepärased töötulemused digitaliseerimisele keskendunud varahalduse valdkonnas, mis aitasid hoida varade töökindlust väga kõrgel tasemel.

Liikusime tempokalt edasi lühiajaliste arenduste portfelliga. Võtsime vastu lõplikud investeerimisotsused kahe tuulepargi ehitamiseks Leedus, ühe tuulepargi ehitamiseks Soomes ja ühe päikesepargi ehitamiseks Poolas. Rajatavate tootmisvarade projekteeritud tootmisvõimsus on kokku ca 199 megavatti. See annab tuntava lisa ettevõtte praegusele 457-megavatisele elektritootmisvõimsusele. Käesoleval aastal plaanime langetada lõplikud investeerimisotsused peaaegu kaks korda suuremas mahus, et liikuda edasi üle 600 megavati suuruse investeerimisprogrammiga.

Oktoobris üliedukaks osutunud IPO käigus ei lubanud me üksnes teha uusi investeeringuid, vaid andsime lubaduse kohelda aktsionäre õiglaselt ning pool Enefit Greeni kasumist dividendideks jagada. Sellest tulenevalt teeb juhatus kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta dividendidena aktsionäridele 39,9 miljonit eurot ehk 0,151 eurot aktsia kohta.“





Olulisemad sündmused 2021. aastal

43 MW Šilale (Leedu) tuulepargi investeerimisotsus.

75 MW Akmene (Leedu) tuulepargi investeerimisotsus.

72 MW Tolpanvaara (Soome) tuulepargi investeerimisotsus.

9 MW Zambrowi (Poola) päikesepargi investeerimisotsus.

Uued laenulepingud SEB ja OP pangaga.

Edukas IPO: 100 miljonit eurot täiendavat omakapitali investeeringute rahastamiseks (lisaks müüs Eesti Energia endale kuulunud aktsiaid 75 miljoni euro väärtuses).





Peamised näitajad

IV kv 2021 IV kv 2020 Muutus % 12k 2021 12k 2020 Muutus % TOOTMISMAHUD Elektrienergia, GWh 385 366 5% 1,193 1,350 -12% Soojusenergia, GWh 174 169 3% 618 544 14% Pelletid, t 38 43 -12% 135 162 -16% ÄRITULUD, mln € 68,9 44,0 57% 183,7 162,7 13% Müügitulu, mln € 59,3 36,0 65% 153,0 114,0 34% Taastuvenergia toetus jm äritulud, mln € 9,6 8,0 20% 30,7 48,7 -37% EBITDA, mln € 49,6 27,9 77% 121,5 110,2 10% PUHASKASUM, mln € 39,4 16,3 142% 79,7 67,9 17% EPS*, € (IPO järgse aktsiate arvuga) 0,15 0,06 142% 0,30 0,26 17%

* - puhaskasum aktsia kohta





Müügi- ja muud äritulud

Grupi elektritoodang oli 2021. aastal 1 193 GWh (-158 GWh võrdlus perioodiga võrreldes). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind oli aruandeperioodil 107 €/MWh (võrdlusperioodil 75 €/MWh).

Müügitulusid mõjutas enim Nord Pool Eesti (NP Eesti) elektrihindade kasv, mis suurendas tulusid ligikaudu 38,9 miljoni euro võrra. NP Eesti keskmine turuhind oli 86,7 €/MWh ja 33,7 €/MWh vastavalt 2021. Ja 2020. aastal. Grupi NP Eesti elektrihinnale avatud tootmisüksuste arvutuslikud müügihinnad olid nendel perioodidel vastavalt 82,7 €/MWh ja 29,2 €/MWh.

Teine suurim müügitulude mõjur oli pelletite müük, mis kasvas aastaga 6,2 miljoni euro võrra. Aruandeperioodi pelletitoodang oli küll 26 tuhande tonni võrra madalam, kuid samas müük laovarude arvelt 54 tuhande tonni võrra suurem kui võrdlusperioodil.

Soojusenergia toodang kasvas 14% võrreldes eelmise aastaga, kuid keskmine müügihind langes 30%, mis tulenes asjaolust, et uus leping Utilitas Tallinnaga võimaldas Enefit Greenil müüa soojusenergiat aastaringselt, kuid Konkurentsiameti poolt heaks kiidetud Iru soojuseenergia piirhind oli madalam. Nende faktorite koosmõju viis soojamüügitulude kahanemiseni 1,3 miljoni euro võrra. Lisainformatsiooni leiab koostootmisjaamade segmendiaruandlusest.

Muude äritulude langus 2021. aastal on põhjustatud võrdlusperioodil toimunud ühekordsest tehingust seoses kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute müügiga (13,7 miljonit eurot). Lisaks on vähenenud taastuvenergia toetused 3,7 miljoni euro võrra, kuna Aulepa tuulepargi esimesena valminud osal (39 MW) lõppes toetusperiood 2021. aasta juulis, Eesti tuuleparkide elektritoodang oli 13% madalam ning Poola päikeseparkide puhul oli turuhind kõrgem, mis vähendas saadud toetuse suurust.





EBITDA ja segmendiaruandlus

Suurim EBITDA positiivne muutus tuleneb elektri hinna mõjust Eesti tootmisüksustes (38,9 miljonit eurot), lisaks suurenesid ka pelleti müügitulud (6,2 miljonit eurot) ning vähenesid muutuvkulud (3,2 miljonit eurot). Suurim negatiivne mõju tuli muudest tuludest, kuna 2020. aastal saadi ühekordset tulu saastekvootide müümisest (13,7 miljonit eurot). Teistest olulisematest mõjuritest võib nimetada pelleti varude muutuse negatiivset mõju EBITDAle summas 8,4 miljonit eurot. Leedu ja Eesti tuuleparkide elektritoodang kannatas tuuleolude tõttu (kokku -7,9 miljonit eurot) ning vähenesid taastuvenergia toetused (-3,7 miljonit eurot).

Aruandeperioodil oli nii EBITDA kui äritulude vaatest grupi suurim tuulenergia segment (59% ärituludest ja 74% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 38% ja tõi 29% EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment oli päikeseenergia, mille äritulud andsid 3% grupi ärituludest ja 1% EBITDA-st.





Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas aruandeperioodil 11,8 miljoni euro võrra 79,7 miljoni euroni. Puhaskasumi kasvule aitasid kaasa teise poolaasta kõrged elektri turuhinnad, püsikulude kasvu kontrollitud juhtimine ning digitaliseeritud varahalduse panus varade töökindluse hoidmisel ja toodangu tagamisel.





Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2021. aastal 76,5 miljonit eurot, mida on 62,7 miljonit eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 72,2 miljoni euroni. Sellest 70,0 miljonit eurot oli seotud ehitusfaasis olevate või planeeritult 2022. aastal ehitusfaasi jõudvate tuuleparkide arendustega: grupp ostis Eesti Energia AS tütarettevõttelt Tootsi Windpark OÜ krundid Sopi tuulepargi arendamiseks 29,4 miljoni euro eest, 19,3 miljoni eurot investeeriti Šilale II tuuleparki, 8,3 miljonit eurot moodustab Akmene tuulepargi tuulikute investeering, 7,1 miljonit eurot investeering Purtse tuuleparki ja 6,5 miljonit eurot 2021. aasta lõpus investeerimisotsuse saanud Tolpanvaara tuulepargi investeering.

Baasinvesteeringuid tehti aruandeperioodil 4,3 miljoni euro ulatuses (võrdlusperioodil 2,9 miljoni eurot) ning need olid seotud peamiselt Eesti tuuleparkide (2,0 miljonit eurot) ja koostootmisjaamade parendustega.





Kapitali struktuur

2021. aasta lõpus koosnes grupi investeeritud kapital (676,6 miljonit eurot, 2020: 698,1 miljonit eurot) omakapitalist summas 633,6 miljoni eurot (2020: 509,6 miljonit eurot) ja netovõlast (võlakohustused miinus raha ja ekvivalendid) summas 43,0 miljonit eurot (2020: 188,6 miljonit eurot). Finantsvõimendus mõõdetuna netovõla suhtena investeeritud kapitali oli seega väga madalal tasemel (6%, 2020: 27%), mis tulenes neljandas kvartalis aset leidnud aktsiaemissioonist ning laenukohustuste portfelli ümberkorraldamisest seoses uute arendusprojektide käivitamisega ning uute finantseerimispartnerite lisandumisega. Aasta lõpu seisuga oli grupil välja võtmata laene 140 miljonit eurot. Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär 31.12.2021 seisuga oli 1,17% (31.12.2020 1,66%). Enefit Greeni kapitalistruktuur on seega väga hästi ettevalmistatud 600 miljoni euro suuruse investeerimisprogrammi jätkamiseks.





Dividendiettepanek

Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga ettepaneku maksta aktsionäridele 2022. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 39,9 mln eurot (0,151 eurot ühe aktsia kohta), mis moodustab 50% grupi 2021. aasta auditeerimata puhaskasumist.





Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne







tuhandetes eurodes IV kv 2021 IV kv 2020 2021 2020 Müügitulu 59 346 35 979 153 002 113 994 Taastuvenergia toetus ja muud äritulud 9 562 7 990 30 705 48 689 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus -1 468 1 057 -3 708 4 674 Kaubad, toore, materjal ja teenused -13 854 -13 446 -44 037 -43 820 Tööjõukulud -1 781 -1 625 -6 713 -6 071 Põhivara kulum, amortisatsioon ja väärtuse langus -9 553 -9 260 -38 145 -38 192 Muud tegevuskulud -2 236 -2 014 -7 791 -7 297 ÄRIKASUM 40 016 18 681 83 312 71 979 Finantstulud 503 4 721 203 Finantskulud -669 -795 -2 833 -3 580 Neto finantstulud (-kulud) -166 -791 -2 112 -3 377 Kasum (-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse 36 20 46 5 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 39 886 17 910 81 246 68 607 Tulumaks -516 -1 639 -1 584 -737 ARUANDEPERIOODI KASUM 39 370 16 271 79 661 67 870





Lühendatud konsolideeeritud finantsseisundi aruanne





tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 Põhivara Materiaalne põhivara 612 503 594 980 Immateriaalne põhivara 68 239 67 839 Varade kasutusõigus 2 750 2 222 Ettemaksed põhivara eest 20 710 0 Edasilükkunud tulumaksuvara 442 344 Investeerinud sidusettevõtjatesse 578 532 Pikaajalised nõuded 78 103 Kokku põhivara 705 300 666 020 Käibevara Varud 9 529 11 085 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 22 374 51 566 Raha ja raha ekvivalendid 80 454 10 774 Kokku käibevara 112 357 73 425 Kokku varad 817 656 739 445





tuhandetes eurodes 31.12.2021 31.12.2020 OMAKAPITAL Emaettevõtja omanikule kuuluv kapital ja reservid Osakapital 264 276 4 794 Ülekurss 60 351 0 Kohustuslik reservkapital 479 479 Muud reservid 151 793 399 165 Realiseerimata kursivahede reserv -965 Jaotamata kasum 157 673 105 111 Kokku omakapital 633 608 509 549



KOHUSTUSED Pikaajalised kohustused Võlakohustused 93 884 161 558 Sihtfinantseerimine 7 458 8 020 Tuletisinstrumendid 23 207 0 Edasilükkunud tulumaksukohustused 12 568 12 555 Muud pikaajalised võlad 3 000 0 Eraldised 13 13 Kokku pikaajalised kohustused 140 130 182 146 Lühiajalised kohustused Võlakohustused 29 572 37 778 Võlad hankijatele ja muud võlad 14 291 9 858 Eraldised 56 114 Kokku lühiajalised kohustused 43 919 47 750 Kokku kohustused 184 048 229 896 Kokku omakapital ja kohustused 817 656 739 445





Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2021 aastalõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 457 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.

