Šiaulių banko grupės 2021 metų veiklos rezultatai

Šiaulių banko grupė pernai uždirbo 55,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, arba 28 proc. daugiau nei 2020 m.

Paskolų portfelio vertė per metus padidėjo 19 proc. ir viršijo 2,1 mlrd. eurų

Indėlių portfelis išaugo 14 proc. ir gruodžio pabaigoje sudarė 2,6 mlrd. eurų

Slapti pirkėjai pripažino Šiaulių banką geriausiai klientus aptarnaujančiu banku Lietuvoje

Pagrindinių veiklos rodiklių apžvalga

„Lyginant su 2020-aisiais, šie metai buvo sėkmingi ir panašu, kad, nepaisant vis dar šmėžuojančios pandemijos, ekonominė situacija stojasi į savo vėžes. Tiek verslo, tiek privatūs klientai aktyviai domėjosi finansavimu, ieškojo būdų investuoti santaupas. Nors „gyvų“ konsultacijų ir atliktų operacijų skaičius nuo pandemijos pradžios negrįžta į įprastas apimtis, o nuotolinio aptarnavimo paklausa nemažėja, džiaugiamės pasirinkę strategiją būti arčiau klientų ir leisti klientui pačiam rinktis, kaip jis nori būti aptarnautas. Tai įvertino ne tik tarptautiniai vertintojai - paskelbus 2021 m. „DIVE Lietuva“ atlikto slapto pirkėjo tyrimo rezultatus, susigrąžinome geriausiai klientus aptarnaujančio banko vardą ir surinkome 100 proc. kokybės baluose iš galimų 100,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė per 2021 m. uždirbo 55,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno (28 proc. daugiau nei 2020 m.). Ketvirtojo 2021 m. ketvirčio grynasis pelnas 11,0 mln. eurų (25 proc. daugiau, palyginus su 2020 m. IV ketvirčiu). Paskutinį ketvirtį grynasis pelnas buvo kiek mažesnis, lyginant su 2021 metų I-III ketvirčiais, tačiau atmetus vienkartinių ir netipinių sandorių įtaką pirmaisiais ketvirčiais bei įvertinus faktą, kad metų pabaigoje tradiciškai apskaitoma daugiau su besibaigiančiais metų projektais susijusių veiklos sąnaudų, IV ketvirtis nuteikia pozityviai.

Dėl spartaus skolinimo apimčių augimo ir klientų aktyvumo, tiek grynosios palūkanų pajamos, tiek grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo po 7 proc. ir atitinkamai pasiekė 80,9 mln. eurų ir 17,2 mln. eurų.

Visus 2021 m. nebuvo stebėta reikšmingų kredito kokybės blogėjimo bei pradelstų paskolų didėjimo tendencijų, tad per metus buvo suformuota 4,1 mln. eurų atidėjinių, kai 2020 m. atidėjiniai, atsižvelgiant daugiausiai į prognozes dėl COVID-19 įtakos, sudarė 12,0 mln. eurų. 2021 m. paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekė 0,2 proc. (2020 m. rodiklis sudarė 0,6 proc.).

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis (eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką) per metus beveik nepakito ir metų pabaigoje siekė 42,8 proc. (praėjusių metų - 42,9 proc.), o nuosavo kapitalo grąža didėjo iki 14,3 proc. (praėjusių metų - 12,7 proc.). Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga - padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) 247 proc.*, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 17,75 proc.*

Verslo segmentų apžvalga

Verslo ir privačių klientų finansavimas

Sparčiai augant tiek verslo, tiek privačių klientų finansavimo apimtims, paskolų portfelio vertė per IV ketvirtį padidėjo 3 proc., o per metus 19 proc. ir viršijo 2,1 mlrd. eurų. Pernai pasirašyta daugiau nei 1,2 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. 71 proc. daugiau nei per 2020 metus.

Verslo lūkesčiams išliekant stabiliems bei augant investicijoms, per metus pasirašyta naujų verslo kreditavimo sutarčių už beveik 0,7 mlrd. eurų (t. y. dvigubai daugiau nei 2020 m.), o vien per paskutinį metų ketvirtį - už 200 mln. eurų. Nors per IV ketvirtį verslo finansavimo portfelis beveik nekito, per visus praėjusius metus jis augo 11 proc. iki 1,17 mlrd. eurų. Verslo finansavimo neveiksnių paskolų portfelis ir toliau tendencingai mažėja - metų pabaigoje sudarė 64 mln. eurų (per metus sumažėjo 48 mln. EUR, t. y. 42 proc.).

Nepaisant tebesitęsiančios pandemijos, toliau buvo fiksuota didelė gyventojų finansavimo paklausa, ypač būsto paskolų srityje. Išliekant aukštam naujų paraiškų skaičiui, būsto paskolų portfelis per ketvirtąjį ketvirtį augo 10 proc., o nuo metų pradžios net 53 proc. ir viršijo 454 mln. eurų. Vartojimo finansavimo portfelis per ketvirtąjį ketvirtį augo 4 proc., o per visus 2021 m. 6 proc. ir viršijo 170 mln. eurų.

Bankas ir toliau didelį dėmesį skiria energetiškai efektyvių projektų finansavimui: per ketvirtį pasirašyta daugiabučių modernizavimo sutarčių už daugiau nei 30 mln. eurų, o per visus metus už 127 mln. eurų (+56 proc. metinis pokytis). Kartu su Europos investicijų banku (EIB) bei kitais investuotojais, siekiant įkurti naują 275 mln. eurų daugiabučių modernizavimo fondą, artėjama prie sutarčių pasirašymo proceso pabaigos. Tikimasi, kad šių metų antrąjį ketvirtį fondas pradės vykdyti veiklą.

Kasdienė bankininkystė

Pernai grynosios paslaugų ir komisinių pajamos nuosekliai didėjo kiekvieną ketvirtį ir pasiekė 17,2 mln. eurų, t. y. 7 proc. daugiau nei 2020 m. Banko paslaugomis 2021 m. pradėjo naudotis daugiau nei 15 tūkst. naujų privačių ir verslo klientų, o bendras klientų skaičius siekia 326 tūkst. Klientų, užsisakiusių paslaugų planus, skaičius augo 7 proc. iki 173 tūkst.

Toliau aktyviai auga negrynųjų pinigų paslaugų naudojimas, mažėja operacijos grynaisiais pinigais. Gyventojams vis dažniau atsiskaitant mokėjimo kortelėmis, stebimas aukštas kredito kortelių poreikis, kurių skaičius išaugo 25 proc. per metus; bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius siekia 173 tūkst.

Visus metus, atsižvelgiant į klientų poreikius, Bankas vystė skaitmeninius kanalus, išplečiant paslaugų skaičių interneto banke bei mobilioje programėlėje. Bendras el. kanalų vartotojų skaičius viršijo 218 tūkst. (+15 proc. palyginus su 2020 m.). Nuotoliniu būdu aptarnaujamų klientų skaičius taip pat stabiliai didėja.

2021-ieji Bankui tapo įvertinimo metais - „The Financial Times“ leidžiamo žurnalo „The Banker“ rinkimuose Šiaulių bankas pelnė 2021 m. geriausio banko Lietuvoje apdovanojimą; anksčiau tais pačiais metais verslo ir finansų žurnalas „Global Finance Magazine“ pripažino Banką geriausiu, o vėliau ir saugiausiu Lietuvoje veikiančiu banku. Svarbiausiu įvertinimu tapo „Dive Lietuva“ gruodį atlikto slapto pirkėjo tyrimo rezultatai, kurie parodė, kad Šiaulių banko klientų aptarnavimo kokybė yra aukščiausio lygio, o susumuoti atskirų kategorijų balai siekia 100 procentų iš 100. Šiaulių bankas geriausiai klientus aptarnaujančio banko poziciją iškovoja jau trečią kartą: 2021, 2019 ir 2018 metais.

Taupymas ir investavimas

Indėlių portfelis per metus augo 14 proc. (332 mln. eurų) ir metų pabaigoje viršijo 2,6 mlrd. eurų. Didžiąją dalį portfelio sudarantys indėliai iki pareikalavimo padidėjo 27 proc. arba 394 mln. eurų, o terminuotųjų indėlių portfelis sumažėjo 61 mln. eurų (7 proc.). Sukauptas santaupas klientai vis aktyviau nukreipia į Banko investavimo produktus - komisinių pajamos iš paslaugų, susijusių su vertybiniais popieriais, per metus pasiekė 3,3 mln. eurų (66 proc. daugiau, palyginus su 2020 m.). Praėjusių metų pabaigoje, bendradarbiaujant kartu su „SB draudimu“, Banko klientams buvo pasiūlyta nauja ilgalaikio taupymo paslauga - investicinis gyvybės draudimas.

*- prognozuojami duomenys

Šiaulių bankas kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2021 metų finansinių rezultatų ir aktualijų pristatymą internetiniame seminare. Pradžia - 2022 m. kovo 2 d. 16.00 val. (EET). Seminaras vyks anglų kalba. Daugiau informacijos čia .

Papildoma informacija:

Donatas Savickas, Finansų tarnybos vadovas

