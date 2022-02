AB „Klaipėdos nafta“ 2021 m. dvylikos mėnesių neaudituota finansinė informacija

English Lithuanian

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – KN, Bendrovė) skelbia dvylikos mėnesių, pasibaigusių 2021 m. gruodžio 31 d., neaudituotus konsoliduotus (toliau – Grupės) ir Bendrovės finansinius rezultatus.

Lyginant 2021 m. 12 mėn. su 2020 m. 12 mėn. pagrindiniai Grupės finansiniai rodikliai kito taip:



2021 m. 12 mėn. finansiniai rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 12 mėn. 2021 m. 12 mėn. koreguoti* rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 12 mėn. Pardavimo pajamos 61,8 mln. Eur -22,8 % 61,8 mln. Eur -22,8 % Grynasis pelnas (nuostoliai) -63,9 mln. Eur -97,9 mln. Eur -47,1 mln. Eur -58,6 mln. Eur EBITDA 26,1 mln. Eur -45,9 % 26,1 mln. Eur -45,9 %

Lyginant 2021 m. 12 mėn. su 2020 m. 12 mėn. pagrindiniai Bendrovės finansiniai rodikliai kito taip:

2021 m. 12 mėn. finansiniai rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 12 mėn. 2021 m. 12 mėn. koreguoti* rezultatai Pokytis, lyginant su 2020 m. 12 mėn. Pardavimo pajamos 58,6 mln. Eur -24,4 % 58,6 mln. Eur -24,4 % Grynasis pelnas (nuostoliai) -64,8 mln. Eur -98,3 mln. Eur -48,0 mln. Eur -58,9 mln. Eur EBITDA 24,6 mln. Eur -48,0 % 24,6 mln. Eur -48,0 %

* Koreguoti finansiniai rezultatai yra perskaičiuojami ir pateikiami iš grynojo pelno (nuostolių) eliminuojant šias sumas: 1) nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio, atsirandančio dėl 16 TFAS reikalavimų, įtaką, 2) dėl nerealizuoto užsienio valiutos kursų pokyčio pripažinto atidėtojo pelno mokesčio įtaką ir (3) išvestinių finansinių priemonių poveikį.

Vadovybės komentaras:

2021 metais, kaip ir 2020 m., Grupės ir Bendrovės grynajam pelnui reikšmingą įtaką darė nerealizuoti valiutų kursų svyravimai. Nerealizuota valiutų kursų įtaka susidarė dėl nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusio 16 TFAS „Nuoma“, pagal kurio reikalavimus Bendrovė kapitalizavo sutartinius nuomos įsipareigojimus. Didžioji šių įsipareigojimų dalis yra denominuota JAV doleriais. Kadangi visi JAV doleriais denominuoti nuomos įsipareigojimai yra susiję su SGD terminalu, visa nerealizuota valiutos kursų įtaka apskaitoma reguliuojamos veiklos segmente.

2021 m. 12 mėn. reguliuojamos SGD veiklos pardavimo pajamos sudaro 34,8 mln. Eur ir yra 8,6 mln. Eur arba 19,8 % mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (43,4 mln. Eur). Pagrindinės priežastys: (1) 2021 m. SGD saugumo dedamosios pajamų sumažėjimas dėl proporcingai įvertintos grąžintinos sumos, susijusios su per 2014-2019 m. laikotarpį Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytos investicijų grąžos viršijimu ir papildomų SGD perkrovos pajamų už 2019 m. grąžinimu, sudarančios 2,6 mln. Eur per 2021 m. sausio-gruodžio mėn. (2) 2021 m. 12 mėn. lyginant su 2020 m. atitinkamu laikotarpiu 1,2 mln. Eur mažesnė su VERT suderinta SGD saugumo dedamoji; (3) 2021 m. 12 mėn. lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu 3,2 mln. Eur mažesnės išdujinimo pajamos, kurias Bendrovė surenka papildomai; (4) per 2021 m. 12 mėn. dėl mažesnių vartojimo pajėgumų buvo surinkta 1,9 mln. Eur mažiau pastoviosios dalies pajamų nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu; (5) per 2021 m. 12 mėn. gauta 0,4 mln. Eur baudų pajamų už nepanaudotus pajėgumus (2020 m. tokių nebuvo).

Pajamos iš komercinės SGD veiklos per 2021 m. 12 mėn. yra 5,5 mln. Eur ir yra 0,2 mln. Eur didesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (5,3 mln. Eur). Komercinės SGD veiklos segmentą sudaro verslo vystymo projektai, įskaitant SGD terminalo eksploatacijos ir valdymo paslaugas Açu uoste Brazilijoje, ir SGD paskirstymo stoties Klaipėdoje veikla.

2021 m. 12 mėn. naftos terminalų pajamos yra 21,4 mln. Eur ir yra 10 mln. Eur mažesnės lyginant su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu (31,4 mln. Eur). 2021 m. III ketvirtį KN apskaitė Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą, kurį retrospektyviai pervertino IV ketvirtį, ir 2021 m. rugpjūčio 31 d. pripažino 54,2 mln. Eur Klaipėdos naftos terminalo turto vertės sumažėjimą bei atitinkamą 8,1 mln. Eur atidėtojo pelno mokesčio įtaką. Bendrai dėl šio turto vertės sumažėjimo pripažinimo įtakos (įskaitant atidėtąjį pelno mokestį ir įtaką nusidėvėjimo sąnaudoms) pelnui (nuostoliams) 2021 m. patirta 45,2 mln. Eur nuostolių. Siekiant, kad KN Klaipėdos naftos terminalo infrastruktūra būtų lanksčiai panaudota ir pritaikyta prie kintančių rinkos sąlygų, 2021 m. dvi Klaipėdos naftos terminalo talpyklos buvo pritaikytos bitumo krovai ir pradėta jų eksploatacija. Pirmąją 2022 m. sausio savaitę talpyklose sukaupta bitumo partija buvo sėkmingai perkrauta į tanklaivį. Toks principas, kai krova į laivą organizuojama sukaupiant didelę bitumo partiją talpyklose, yra naujovė Klaipėdos uoste.

2021 m. KN pavyko pritraukti naujų klientų, produktų bei pradėti teikti visiškai naujas paslaugas naftos terminaluose. Nuo 8 rūšių naftos produktų 2021 m. pradžioje, šiuo metu kartu su bitumu per KN infrastruktūrą kraunama net 13 skirtingų rūšių naftos produktų, tarp kurių 3 biodegalų rūšys (RRME, etanolis, biodyzelinas). Pastarųjų produktų krova terminale 2021 m. reikšmingai išaugo – per minėtą laikotarpį krauta net 40 proc. daugiau biodegalų lyginant su 2020 m. 2021 m. apie 9 proc. augo ir bendras autocisternų krovos kiekis KN, t. y., perkrauta kiek daugiau nei 569 tūkst. tonų naftos produktų.

2022 m. Grupė ir Bendrovė ir toliau orientuosis į veiklos efektyvumo didinimą, naujų paslaugų ir didesnės pridėtinės vertės kūrimą, naujų galimybių vertės grandinėje paiešką, taip pat į tarptautinę plėtrą.

​



Pridedama:

AB „Klaipėdos nafta“ neaudituotos sutrumpintos konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d. 2021 m. 12 mėn. grupės veiklos rezultatų pristatymas.





Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, +370 46 391772





