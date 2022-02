Finnish English

Oma Säästöpankki Oyj ja Kyndryl-Samlink ovat sopineet pitkäaikaisesta yhteistyöstä IT-palveluiden osalta

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai Yhtiö) on sopinut pitkäaikaisesta yhteistyöstä Kyndryl-Samlinkin kanssa, joka on osoittautunut kustannustehokkaaksi ja luotettavaksi IT-palveluiden kehittäjäkumppaniksi. Samlink siirtyi Kyndrylin omistukseen alkuvuodesta 2022.

Toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi , OmaSp :

”Odotamme yhteistyöltämme paljon, sillä Kyndryl-Samlinkilla on vahva osaaminen finanssialan IT-palveluiden kehittämisestä. Finanssialan näkökulmasta on hienoa, että he panostavat pankkialan osaamiseen Suomessa.

Kehitämme IT-järjestelmiämme järkevinä kokonaisuuksina ja OmaSp:n liiketoiminnan tarpeista. Pitkäaikaisella yhteistyöllä tavoittelemme entistä modernimpaa ja kustannustehokkaampaa IT-ympäristöä.”

Senior Partner Arto Sorvoja , Samlink:

”Tiimimme tuo OmaSp:lle syvää kokemusta digitaalisen matkan edistämiseen ja samalla auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa, jota tuemme omalla ketterällä ja joustavalla lähestymistavallamme. ZCloud- työkuormien lisäksi olen tyytyväinen, että OmaSp luottaa osaamiseemme IT-palveluiden kehittämisessä ja hallinnassa.”





Lisätietoja:

Pasi Sydänlammi, toimitusjohtaja, puh +358 45 657 5506, pasi.sydanlammi@omasp.fi

Ville Rissanen, digitaalisten palveluiden johtaja, puh +358 40 560 4626

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi





