Bourse Direct propose à ses nouveaux clients d’investir en bourse sans frais de courtage pendant 2 mois.

Paris, le 24/02/2022

Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France propose actuellement à ses nouveaux clients d’investir en bourse gratuitement1 grâce à son offre de bienvenue.

Devenir actionnaire devient de plus en plus accessible :

En 2021, 1,6 million de particuliers ont réalisé au moins un achat ou une vente d’actions2. Choisir son intermédiaire financier est une décision importante.

Avec une tarification ultra-compétitive sans frais cachés et une offre de produits financiers des plus complètes (Actions, ETF, warrants, certificats, turbos, OPCVM…),

Bourse Direct répond aux attentes aujourd’hui de tous les investisseurs.

En ce moment, Bourse Direct offre 1000€ de courtage1 à ses nouveaux clients et prend en charge 100% de leurs frais de transfert3,

quel que soit le type de compte : compte-titres, PEA, PEA-PME ou encore le PEA-Jeunes (18-25 ans).

Pour profiter de l’offre, il suffit d’ouvrir le compte de son choix directement en ligne avec le code offre : SNOW22 jusqu’au 7 mars inclus.

Devenir client de Bourse Direct, c’est bénéficier d’une offre complète et transparente :

+ de 140 000 produits de bourse exclusifs à 0€ frais de courtage grâce à un partenariat exclusif avec Morgan Stanley 4 ,

+ de 440 OPCVM à 0€ de courtage, 0% de droits d'entrée et de droits de sortie sélectionnés parmi les meilleures sociétés de gestion.

+ de 33 000 produits de bourse à frais de courtage réduits sur des partenaires de choix,

0€ de droits de garde et de frais de tenue de compte,

Un tarif unique à partir de 0,99€ l’ordre de bourse pour profiter de ses performances à moindre frais !

Un univers de produits d’investissement inédit : actions (françaises et étrangères), ETF, OPCVM, warrants, certificats, turbos…

Des formations 100% gratuites sur la bourse pour devenir un expert des marchés.





Plus d'information sur l'offre de Bourse Direct

A propos de Bourse Direct :

Acteur majeur de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne,

de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - 01 56 43 70 20

IMAGE 7 – Claire Doligez - 01 53 70 74 48

LES PRODUITS A EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ECHEANCE.

Produits à destination d'investisseurs avertis disposant des connaissances et de l'expérience nécessaires pour évaluer les avantages et les risques.

Consultez la rubrique “facteurs de risques” des Prospectus concernés.

1 Offre valable pour tout nouveau client dans le cadre de l’ouverture ou du transfert d’un compte titres ordinaire et/ou d’un PEA et/ou d’un PEA-PME avec une valorisation de 100 € minimum chez Bourse Direct avec le tarif 0,99€ entre le 18/02/2022 et le 07/03/2022. Offre réservée aux 1 000 premiers nouveaux clients ayant renseigné le code offre : SNOW22. Pendant 2 mois à compter de la date d’ouverture du compte dans les livres de Bourse Direct, les frais de courtage des ordres inférieurs à 100 000 € exécutés par Internet sur Euronext Paris, Amsterdam et Bruxelles (hors OPCVM, commission SRD, prorogation et hors taxe sur les transactions financières) seront offerts dans la limite de 1000 euros par compte. Voir conditions détaillées sur boursedirect.fr.

2 Source AMF : Tableau de bord des investisseurs particuliers actifs n°5 – janvier 2022

3 A hauteur de 200€ pour un compte-titres et 150€ pour un PEA. Au-delà, nous consulter.



4 Offre valable sur toute la gamme warrants, turbos, certificats de Morgan Stanley pour les frais de courtage sur les ordres exécutés d’un montant supérieur ou égal à 500€ et sur les OPCVM de la sélection 0% : 0€ de droits d'entrée et de sortie (hors frais acquis au fonds), 0€ de frais de courtage, 0€ de droits de garde. Voir conditions détaillées des offres sur boursedirect.fr

5 60% de frais de courtage remboursés sur vos 300 premiers ordres exécutés, par mois et par compte, ≥ à 400€ inclus sur les produits de bourse UniCredit jusqu’au 21/12/2022 et 60% de frais de courtage remboursés sur les 300 premiers ordres exécutés par compte compris entre 500 € et 50 000 € sur les Leverage et Short, Turbos, Warrants et Certificats Voir conditions détaillées des offres sur boursedirect.fr.

