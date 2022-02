ENREACH ANNONCE ENREACH UP, SA PLATEFORME DE NOUVELLE GÉNERATION, INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE, QUI ASSOCIE COMMUNICATION, COLLABORATION ET PRODUCTIVITE

Enreach , le leader européen des technologies de contact en forte croissance, soutenu par le fond d’investissement indépendant Waterland Private Equity (« Waterland »), annonce aujourd’hui la disponibilité commerciale de sa nouvelle plateforme unifiée Enreach Unified Platform (Enreach UP) à destination du marché des fournisseurs de services. Présentée pour la première fois au Mobile World Congress, Enreach UP est une plateforme cloud qui réunit les fonctionnalités de communication, de collaboration et de productivité. Ce jalon majeur pour Enreach intègre les meilleures technologies des différentes sociétés du groupe et constitue le socle de base pour fournir une innovation plus rapide et une livraison continue d’évolutions.

Enreach UP offre aux fournisseurs de services une large gamme de services à valeur ajoutée, notamment le cloud PBX, la convergence fixe-mobile, la collaboration vidéo, la messagerie instantanée, les fonctionnalités de centre de contact entrant/sortant, des robots conversationnels (ou chatbots) et une intégration transparente avec les services mobiles, Microsoft Teams, et les applications CRM et ERP. Enreach UP est proposée en tant que plateforme multi-tenant en marque blanche, avec plusieurs options de déploiement pour les différents types de partenaires, notamment un cluster de machines virtuelles, ou une infrastructure cloud native hébergée soit par un opérateur, soit par Enreach.

Bertrand Pourcelot, DG d’Enreach for Service Providers, déclare : « Enreach UP constitue une étape clé dans notre mission de devenir le leader des technologies de contact en Europe. Avec nos partenaires fournisseurs de services, nous aidons les utilisateurs à améliorer leur façon de communiquer, de collaborer et de travailler, en intégrant tous les moyens de communication dans un environnement unique, flexible, contrôlé par l’utilisateur, et accessible de n’importe où et à tout moment. Sans silos technologiques, les barrières physiques et numériques disparaissent pour permettre au quotidien des contacts et des échanges qui font du sens. »



Développement innovant

Enreach UP a été conçue avec les techniques les plus récentes de développement logiciel. Grâce à une architecture basée sur des microservices permettant une livraison continue, la plateforme assure une innovation et un déploiement plus rapides, ainsi qu’une disponibilité de service et une évolutivité accrues.

Koen van Geffen, directeur technique d’Enreach, déclare : "Enreach UP témoigne de notre approche audacieuse et innovante de la conception et du développement logiciels, qui nous permet de réunir et d’améliorer les meilleurs produits et technologies des sociétés dont nous avons fait l’acquisition et de les déployer sur le marché. Notre innovation continue permettra à nos clients d’avoir un accès rapide aux nouvelles fonctionnalités et aux mises à jour de produits. »

José Ruiz, responsable d’Enreach UP, poursuit : « La technologie sous-jacente représente un bond en avant considérable et permettra non seulement d’accélérer l’innovation, mais aussi de nous aider, nous et nos partenaires, à nous différencier fortement sur le marché. Nous croyons aux avantages d’une approche unifiée et sans silos pour l’ensemble de notre écosystème, avec une stratégie axée sur l’intégration des meilleures technologies. »



Enreach Contact, l’offre SaaS également propulsée par la technologie unifiée d’Enreach

Enreach utilise la même technologie qu'Enreach UP pour son offre SaaS phare, Enreach Contact, qui fournit des solutions de contact aux PME dans plusieurs pays européens.

Enreach Contact est hébergée dans le cloud d’Enreach et est également proposée aux partenaires de distribution, tels que les revendeurs informatiques, qui cherchent un accès rapide au marché des communications unifiées avec une approche de type guichet unique intégrant un OSS/BSS et la possibilité de promouvoir sa propre marque.

Découvrez Enreach UP et Enreach Contact au Mobile World Congress

Les visiteurs du MWC sont invités à assister à une démonstration en direct et à en apprendre plus sur Enreach UP et Enreach Contact sur le stand 2J63, Hall 2.