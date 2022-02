Finnish Swedish English

Aktia Pankki Oyj

Lehdistötiedote

28.2.2022 klo 11.00

Aktia jälleen Suomen paras rahastotalo Morningstar-vertailussa

Aktia on valittu tänään julkaistussa Morningstar Awards 2022 -vertailussa Suomen parhaaksi rahastotaloksi niin korkorahastojen kuin koko rahastovalikoiman osalta. Riippumaton rahastovertailija Morningstar valitsee vuosittain parhaat rahastotalot viiden vuoden riskikorjatun tuoton perusteella.

Rahastoihin erikoistunut analyysitalo Morningstar jakoi palkinnot kolmessa rahastotalosarjassa: osakevarainhoitajat, korkovarainhoitajat sekä varainhoitajat koko valikoiman osalta. Parhaat varainhoitajat valitaan viiden vuoden riskikorjatun tuoton perusteella, ja vertailtavien rahastojen tulee olla saatavilla suomalaisille piensijoittajille. Aktia voitti sarjansa niin korkorahastoissa kuin koko rahastovalikoiman osalta.

”Morningstar on arvostettu ja riippumaton taho, joten menestys tässä vertailussa tuntuu aina yhtä hienolta. Aktian varainhoitopalvelut on palkittu toistuvasti niin Morningstarin kuin useiden muiden toimijoiden vertailuissa. Se on osoitus Aktian varainhoidon timanttisesta osaamisesta ja siitä, että olemme onnistuneet pitkäjänteisessä työssämme”, sanoo Aktian varainhoidosta vastaava johtaja Perttu Purhonen.

Aktian tänään saama tunnustus kertoo sen menestyksekkäästä salkunhoidosta sekä laajasta tuotevalikoimasta. Koko valikoiman osalta saatu kärkisija osoittaa, että Aktialla on asiakkaille selkeästi lisäarvoa tuottava rahastovalikoima. Viime vuonna sijoituskohdevalikoima laajeni entisestään, kun Taalerin varainhoitoliiketoiminnasta tuli yrityskaupan myötä osa Aktiaa.

”Haluamme tarjota asiakkaillemme Suomen parasta varainhoidon osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Menestys vertailussa on vahva osoitus aktiivisen salkunhoitomme tuloksellisuudesta, joka näkyy ennen kaikkea asiakkaidemme sijoitusten tuottokehityksessä”, Purhonen jatkaa.

Aktian hallinnoimat asiakasvarat 31.12.2021 olivat 15,5 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Perttu Purhonen, johtaja, Aktia varainhoito, +358 50 0812 627, perttu.purhonen(a)aktia.fi

Katja Korsinkin, viestintäpäällikkö, puh. +358 10 247 6294, katja.korsinkin(a)aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2021 olivat 15,5 miljardia euroa ja taseen arvo 11,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.