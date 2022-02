Gofore Oyj: Gofore Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistu

English Finnish

Gofore Oyj:n vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistu

Gofore Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu suomeksi osoitteessa www.gofore.com/sijoita ja englanniksi www.gofore.com/invest.

Goforen vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja vuoden 2021 tilinpäätöksen. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 on julkaistu erillisinä raportteina.

Lisäksi Gofore on julkaissut vastuullisuusraportin vuodelta 2021 suomeksi osoitteessa www.gofore.com/sijoita. Raportti on saatavilla englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilla maaliskuun aikana osoitteessa www.gofore.com/invest.

Gofore on julkaissut tilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona, joka on tämän tiedotteen liitteenä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien ESEF-tilinpäätöstä kansainvälisen ISAE 3000 - varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä.

Goforen vuosikertomus 2021, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021, palkitsemisraportti 2021 sekä vastuullisuusraportti 2021 ovat PDF-tiedostoina tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

