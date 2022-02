eGain présentera son innovation en matière de connaissance de l'IA et un parcours de réussite client lors du Mobile World Congress 2022

Dutch French German Italian Spanish

SUNNYVALE, Californie (États-Unis), 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ : EGAN ), un fournisseur de solutions de connaissance en IA pour l'automatisation de l'engagement client, a annoncé aujourd'hui sa participation au MWC (Mobile World Congress), qui se tiendra à Barcelone du 28 février au 3 mars.



Le service à la clientèle est le premier facteur de différenciation de la fidélité des clients pour les opérateurs de services mobiles. Lors de cette conférence, eGain présentera sa technologie de connaissances en IA pour automatiser et optimiser le service client des opérateurs de télécommunications. La société retracera par ailleurs le parcours de réussite de BT , un client d'eGain de grand renom, le mercredi 2 mars à 15 h 00 CET.

BT Consumer a transformé le service clientèle omnicanal pour plus de 20 millions d'usagers grâce aux solutions de connaissances en IA déployées par eGain. La société a amélioré son score NPS de plus de 20 points et réduit les coûts de service pour des dizaines de milliers d'agents et d'employés de magasin. En reconnaissance de son application innovante en matière d'IA et de gestion des connaissances, elle a reçu le prestigieux prix KM Reality en novembre 2021.

Plus d'informations

eGain tiendra un stand au MWC

Lieu : Hall n° 7, n° 7H12

Site Internet du MWC : https://www.mwcbarcelona.com/

Présentation d'eGain : Heure dédiée

Sujet : la connaissance de l'IA transforme le service client des entreprises de télécommunications - Récit de la réussite de BT Consumer

Date/heure : 2 mars à 15 h 00 CET

Lieu : Hall 7, Théâtre 4

Enregistrement

À propos d'eGain

Imprégnée de l'IA, notre logiciel basé sur les connaissances automatise les expériences axées sur le numérique pour les entreprises et les agences gouvernementales. Pré-connectée avec des systèmes de centres de contact et de GRC de premier plan, la plateforme d'eGain offre une valeur ajoutée rapide et une innovation facile grâce à une assistance virtuelle, un libre-service client et des outils bureautiques modernes pour les agents. Rendez-vous sur www.eGain.com pour plus d'informations.

eGain, le logo eGain et tous les autres noms et slogans de produits eGain sont des marques commerciales ou des marques déposées d'eGain Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés et produits mentionnés dans le présent communiqué de presse peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées des sociétés respectives.

Contact d'eGain auprès des médias