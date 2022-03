eGain presenterà soluzioni innovative di AI Knowledge Management e strategie di Client Success al Mobile World Congress 2022

Dutch French German Italian Spanish

SUNNYVALE, California, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- oggi eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), azienda leader nel fornire soluzioni per automatizzare il customer engagement grazie a tecnologie di AI Knowledge Management all’avanguardia, ha annunciato che parteciperà al Mobile World Congress che si terrà dal 28 febbraio al 3 marzo a Barcellona.



Per i clienti del settore mobile, il customer service ha un ruolo chiave nel consolidare la customer loyalty. Per l’occasione, eGain presenterà le sue soluzioni tecnologiche per automatizzare e ottimizzare il servizio clienti di aziende nel settore delle telecomunicazioni. Mercoledì 2 marzo alle ore 15:00 CET l’azienda parlerà del successo di BT Consumer , uno dei clienti principali di eGain.

Grazie alla gestione della conoscenza intelligente di eGain, BT Consumer ha trasformato il proprio customer service multicanale a beneficio di oltre 20 milioni di clienti. Il loro NPS è migliorato di oltre 20 punti riducendo allo stesso tempo i costi di decine di migliaia di agenti e rivenditori. A novembre 2021, grazie al loro impegno nell’adottare soluzioni sempre più innovative nell'ambito della AI e della gestione della conoscenza, sono stati premiati con il prestigioso KM reality award .

Per maggiori informazioni

Stand eGain presso il MWC

Luogo: Hall 7, n. 7H12

Sito internet MWC: https://www.mwcbarcelona.com/

Presentazione di eGain: Power Hour

Argomento: Il Knowledge Management intelligente trasforma il customer service delle aziende di telecomunicazioni - il successo di BT Consumer

Data/Ora: 2 marzo ore 15:00 CET

Luogo: Hall 7, Auditorium 4

Per registrarsi

Come funziona eGain

Grazie all’AI, le nostre soluzioni software automatizzano le esperienze digital-first di imprese e agenzie governative. Integrandosi ai CRM e alle piattaforme di Contact Center più all’avanguardia, le soluzioni eGain aggiungono in poco tempo valore e portano innovazione, grazie a virtual assistance, customer self-service e strumenti desktop moderni per gli agenti. Per maggiori informazioni visita www.eGain.com .

eGain, il logo eGain e tutti i nomi prodotto e gli slogan utilizzati sono marchi registrati eGain Corp. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i nomi di altre società o prodotti citati in questo comunicato potrebbero essere marchi registrati presso le rispettive società.

