eGain gaat innovatie op het gebied van AI kennis en klantensucces tonen op het Mobile World Congress 2022

SUNNYVALE, Calif., Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN ), een toonaangevende dienstverlener op het gebied van AI kennis voor automatisering van klantbetrokkenheid, kondigde vandaag aan dat het aanwezig zal zijn op het MWC (Mobile World Congress) dat van 28 februari tot 3 maart in Barcelona wordt gehouden.

Klantenservice is voor mobiele dienstverleners de belangrijkste onderscheidende factor wat betreft klantloyaliteit. Tijdens de conferentie presenteert eGain haar AI-kennistechnologie voor het automatiseren en optimaliseren van klantenservice binnen de telecommunicatiesector. Het bedrijf zal op woensdag 2 maart om 15.00 uur CET het succesverhaal vertellen van BT , een eGain-klant bij uitstek.

Met de AI kennis van eGain kon BT Consumer voor meer dan 20 miljoen klanten overstappen op omnichannel klantenservice. BT verbeterde zijn NPS met meer dan 20 punten en verminderde de servicekosten onder tienduizenden agenten en winkelmedewerkers. Als erkenning van haar innovatieve toepassing van AI en kennismanagement ontving BT in november 2021 de prestigieuze KM reality award .

eGain aanwezig met stand op MWC

Locatie: Hal nr.7, nr.7H12

MWC-website: https://www.mwcbarcelona.com/

eGain-presentatie: Power Hour

Onderwerp: AI kennis transformeert klantenservice in telecommunicatiesector - Het succesverhaal van BT Consumer

Datum/Tijd: 2 maart, 15 u CET

Locatie: Hal 7, Zaal 4

Inschrijven

Over eGain

Onze door kennis aangestuurde software met geïntegreerde AI automatiseert digital-first-ervaringen voor bedrijven en overheidsinstanties. Het eGain-platform, dat verbonden is met toonaangevende CRM- en contactcentrumsystemen, creëert in korte tijd waarde en levert eenvoudige innovatie met virtuele assistentie, selfservice voor klanten en moderne dekstoptools voor agenten. Bezoek www.eGain.com voor meer info.

eGain, het eGain-logo en alle andere eGain-productnamen en slogans zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van eGain Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere bedrijfsnamen en producten die in dit persbericht worden vermeld zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

