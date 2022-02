Osisko annonce un protocole d’entente avec la Première Nation des Cris de Waswanipi pour le transport d’hydroélectricité à Windfall

English French

TORONTO, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (TSX : OSK, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la signature d’un protocole d’entente (« PE ») avec la Première Nation des Cris de Waswanipi (la « PNCW »), en vertu duquel la PNCW transportera de l’hydroélectricité au projet Windfall.



La PNCW financera, construira, détiendra et exploitera une ligne de transmission de 120 kV qui transportera de l’hydroélectricité jusqu’au projet Windfall et aux secteurs avoisinants. À titre d’utilisateur, Osisko versera des frais de transport à la PNCW. Le PE décrit les principaux termes de l’entente entre Osisko et la PNCW afin d’assurer la livraison d’hydroélectricité au projet Windfall d’Osisko pendant une période nominale de 18 ans, pouvant être prolongée selon la durée d’exploitation de l’usine Windfall.

Le PE concrétise l’approche de partenariat entre Osisko et la PNCW en matière de développement des ressources naturelles. De plus, l’utilisation d’hydroélectricité durant les dernières étapes de l’exploration et tout au long des étapes de construction et d’exploitation permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la dépendance du projet Windfall envers les carburants fossiles.

Le chef de la direction et président du conseil d’administration d’Osisko, John Burzynski, a déclaré : « Osisko est fier de signer ce PE avec la Première Nation des Cris de Waswanipi, une nouvelle approche historique en affaires sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. Le PE visant le transport d’hydroélectricité s’aligne sur la vision d’Osisko en matière de développement durable des ressources naturelles, et sur la vision de la PNCW en matière d’infrastructures durables sur son territoire traditionnel. »

Le Chef de la Première Nation des Cris de Waswanipi, Marcel Happyjack, a déclaré : « Osisko nous consulte et travaille avec nous en tant que titulaire de droits depuis qu’ils ont acquis Windfall en août 2015. Leur approche en matière de développement durable est mise en lumière par le succès de Miyuukaa Corp., notre entité de développement socio-économique. Cette opportunité en tant que propriétaire est l’aboutissement de plusieurs années de respect mutuel et de collaboration. Nous sommes en train d’écrire un nouveau chapitre dans le développement d’infrastructures durables au sein du territoire d’Eeyou Istchee Baie-James. »

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources de métaux précieux au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 500 kilomètres carrés).

Mise en garde

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les informations prospectives dans ce communiqué de presse comprennent notamment, sans s’y limiter, la capacité d’Osisko de finaliser la négociation et de signer les documents finaux et additionnels en lien avec l’approvisionnement en électricité à des modalités qui lui sont acceptables; la capacité de PNCW de financer, de construire, de détenir et d’exploiter la ligne de transmission; les buts, objectifs et futurs plans; les énoncés portant sur le développement et l’approvisionnement en fournitures pour soutenir le développement. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ces informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, la négociation fructueuse des documents; une variation importante des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations; les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour le projet; les incertitudes liées à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement de projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement miniers; et les risques décrits dans les documents publiés par Osisko déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur d’Osisko. Bien qu’Osisko soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans ce communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces événements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. Osisko décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi.

