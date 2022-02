Études sur l'efficacité de la capsule KOVIR pour les patients atteints d'une forme légère ou modérée de la COVID-19

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Malay Korean

HANOÏ, Vietnam, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deux études sur les patients atteints de la COVID-19 ont été menées à l'hôpital de terrain n° 3 par l'Institut de médecine traditionnelle de Hô Chi Minh-Ville. Les études ont été surveillées de manière indépendante par Big Leap. Les données ont été analysées par un biostatisticien indépendant. Les études ont été réalisées conformément aux principes scientifiques et éthiques internationaux de la déclaration d'Helsinki et aux directives de la conférence internationale sur l'harmonisation - bonnes pratiques cliniques (ICH-GCP). Les études ont été enregistrées auprès de ClinicalTrials.gov et ont été examinées dans les revues ISI/Scopus.



La première étude (A66, n° d'enregistrement CS/YDHDT/21/25) est un essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo chez 66 patients (34 patients ont reçu KOVIR et 32 patients ont reçu le placebo), mené entre juillet et septembre 2021.

La deuxième étude (B1000, n° d'enregistrement CS/YDHDT/21/26) est un essai non randomisé sur 1 000 patients atteints de COVID-19 sans détresse respiratoire (700 patients ayant reçu KOVIR et 300 n'ayant pas reçu KOVIR [groupe témoin]), mené entre août et décembre 2021.

Le traitement standard, selon le ministère vietnamien de la Santé au moment des études, comprenait des antipyrétiques, des antibiotiques, des antitussifs, des expectorants, des antihistaminiques, des corticostéroïdes, des anticoagulants, des nutraceutiques et aucun médicament antiviral contre le SARS-CoV-2.

RÉSULTATS DES RECHERCHES

Pas de progression vers des stades sévères de la COVID :

chez 734 patients atteints d'une maladie légère ou modérée liée à la COVID-19 qui ont reçu KOVIR, aucun n'a progressé au stade de la maladie grave. En comparaison, le taux de progression vers le stade de la maladie grave (identifié par la détresse respiratoire et la nécessité d'une assistance en oxygène) chez les patients n'ayant pas reçu KOVIR dans l'étude A66 et B1000 était de 6,2 % et 6,0 % respectivement.



Réduction significative des symptômes de la COVID :

KOVIR réduit considérablement les symptômes généraux de la COVID dès le troisième jour, tels que la fatigue et les signes vitaux (fréquence cardiaque, tension artérielle, température corporelle).

Les symptômes que KOVIR réduit considérablement comprennent : la toux, le souffle court, la perte du goût et de l'odorat, la congestion nasale, les douleurs dans l'ensemble du corps et des articulations, le mal de gorge, l'écoulement nasal, les maux de tête, la fatigue, les douleurs thoraciques, les éternuements, la transpiration, la somnolence.

Réduit considérablement la durée du traitement contre la COVID :

Le temps nécessaire à la disparition complète des symptômes cliniques de la COVID dans le groupe KOVIR a été réduit de huit jours par rapport à celui du groupe témoin (moyenne de 19 jours).

Les symptômes cliniques comprenaient la toux, le souffle court, la perte du goût et de l'odorat, la congestion nasale, les douleurs dans l'ensemble du corps et des articulations, le mal de gorge, l'écoulement nasal, les maux de tête, la fatigue, les douleurs thoraciques, les éternuements, la transpiration, la somnolence.

Réduction considérable de la quantité de médicaments utilisés pour le traitement de la COVID :

KOVIR réduit de manière significative les besoins en corticostéroïdes, anticoagulants, antipyrétiques, antitussifs, expectorants, antihistaminiques et médicaments pour soulager les problèmes gastriques dans le traitement de la COVID, par rapport au groupe témoin.

Inocuité :

La dose de KOVIR de 3 comprimés 3 fois par jour pendant 14 jours est sûre pour les patients atteints de SARS-CoV-2. Il n'y a eu aucun effet indésirable et aucune préoccupation concernant l'innocuité de KOVIR dans les deux études.

Les résultats des précédentes études précliniques ont montré que :

KOVIR n'a montré aucun signe de toxicité aiguë à une dose de 37,5 capsules/kg.

KOVIR n'a causé aucune toxicité subchronique sur les souris à une dose de 1,08 capsule/kg/jour (9 capsules/jour d'équivalent de dose humain) et la dose de 3,24 capsules/kg/jour (27 capsules/jour d'équivalent de dose humain) dans les 30 jours.

KOVIR a montré les activités pharmacologiques d'amélioration du système immunitaire à la dose de 1,44 capsule/kg/jour (6 capsules/jour d'équivalent de dose humain) et la dose de 2,16 capsules/kg/jour (9 capsules/jour d'équivalent de dose humain), dans le cadre d'une utilisation par voie orale en continu dans les 7 jours suivant le modèle d'étude d'immunodéficience aiguë causée par le cyclophosphamide à travers les indices de :

+ Indice immunitaire général : récupération significative du poids de la rate, amélioration de la situation des dommages de la rate, thymus sur les images microscopiques, amélioration de la récupération des globules blancs généraux et réduction de la quantité de globules blancs défectueux, par rapport au groupe modèle et au groupe témoin.

+ Immunité à médiation cellulaire : récupération significative de la réaction intradermique causée par l'antigène ovalbumine.

+ La dose humaine de 9 capsules/jour a amélioré la récupération de la concentration d'IL-2.

Les résultats des études de toxicité pour la reproduction de KOVIR à des doses de 1,44 capsule/kg/jour (6 capsules/jour d'équivalent de dose humain) et 2,16 capsules/kg/jour (9 capsules/jour d'équivalent de dose humain) ont montré que KOVIR ne produisait pas de toxicité pour la reproduction chez les souris mâles et femelles dans l'ensemble du cycle de reproduction. KOVIR n'a pas provoqué de toxicité chez les souris pendant la grossesse et l'allaitement. Aucune toxicité n'a été découverte chez les souriceaux nouveau-nés.

Propositions basées sur les études :

KOVIR est recommandé aux patients atteints d'une forme légère ou modérée de COVID-19 administré à domicile et dans les centres de traitement afin de réduire le taux de progression vers des maladies graves, de réduire rapidement les symptômes, de réduire les besoins d'autres médicaments et de raccourcir la durée du traitement, et donc de réduire la pression sur le système de santé. Nous avons recommandé d'utiliser KOVIR dès que possible après le diagnostic de la COVID-19.

Les résultats des études encouragent la médecine traditionnelle vietnamienne à poursuivre la lutte contre la pandémie. Forte d'une longue expérience dans l'utilisation de la médecine traditionnelle dans le traitement des maladies, l'Association de médecine traditionnelle du Vietnam et ses 70 000 membres, y compris des médecins exerçant aux niveaux central et régional, mène de nombreuses études pour évaluer les résultats des essais cliniques de médicaments traditionnels sur les patients atteints de COVID-19.

KOVIR contient des ingrédients 100 % naturels et est produit par Sunstar JSC, une société vietnamienne spécialisée dans la science et la technologie qui possède 21 ans d'expérience dans le domaine des produits à base de plantes. La société possède actuellement plus de 150 médicaments à base de plantes, compléments alimentaires et produits cosmétiques qui sont largement vendus au Vietnam, en Amérique et en Europe.

www.saothaiduong.com.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb419a54-217d-4d50-a442-7ddd1d3fb5ad