KOVIR 藥丸對輕度或中度 2019 冠狀病毒病患者療效的研究

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越南河內, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 胡志明市傳統醫學研究所在第 3 野外醫院對 2019 冠狀病毒病患者進行兩項研究。這些研究由 Big Leap 獨立監測。數據由獨立的生物統計學家分析。這些研究是根據赫爾辛基宣言、國際法規協會 - 優良臨床試驗之法規 (ICH-GCP) 的國際科學和倫理原則展開。這些研究已在 ClinicalTrials.gov 註冊，並已在 ISI/Scopus 期刊審查中。



第一項研究（A66，註冊編號 CS/YDHDT/21/25）是雙盲隨機、安慰劑對照研究，共有 66 名患者參與（34 名患者接受了 KOVIR，32 名患者接受了安慰劑），於 2021 年 7 月至 9 月期間進行。

第二項研究（B1000，註冊編號 CS/YDHDT/21/26）是非隨機試驗，有 1,000 名沒有呼吸窘迫的 2019 冠狀病毒病患者參與（700 名使用 KOVIR 的患者和 300 名沒有使用 KOVIR 的患者為「對照組」），於 2021 年 8 月至 12 月期間進行。

越南衛生部在研究期間的標準治療包括退燒藥、抗生素、止咳藥、化痰藥、抗組胺藥、皮質類固醇、抗凝血劑、營養保健品，並且不使用 SARS-CoV-2 抗病毒藥物。

研究結果

沒有惡化到嚴重冠狀病毒病階段：

在接受 KOVIR 治療的 734 名輕度或中度 2019 冠狀病毒病患者中，沒有人惡化至重症階段。相比之下，研究 A66 和 B1000 中未使用 KOVIR 的患者惡化至重症階段（根據呼吸窘迫及需要吸氧氣確定）的比率分別為 6.2% 和 6.0%。



冠狀病毒病症狀顯著減少：

從第 3 天開始，KOVIR 顯著降低了一般冠狀病毒病症狀，例如疲勞和生命體徵（心率、血壓、體溫）。

KOVIR 顯著減輕的症狀包括：咳嗽、氣促、味覺和嗅覺喪失、鼻塞、全身和關節疼痛、喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、疲勞、胸口痛、打噴嚏、出汗、嗜睡。

顯著縮短冠狀病毒病治療時間：

與對照組相比，KOVIR 組的冠狀病毒病臨床症狀完全消失所需的時間減少了 8 天（平均為 19 天）。

臨床症狀包括咳嗽、氣促、味覺和嗅覺喪失、鼻塞、全身和關節疼痛、喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、疲勞、胸口痛、打噴嚏、 出汗，嗜睡。

顯著減少用於治療冠狀病毒病的藥物劑量：

與對照組相比，KOVIR 顯著降低了冠狀病毒病治療對皮質類固醇、抗凝劑、退燒藥、止咳藥、化痰藥、抗組胺藥和抑制胃病藥物的需求。

安全性：

14 天內每天 3 次，每次 3 片的 KOVIR 劑量對 SARS-CoV-2 患者是安全。兩項研究均未出現不良事件，也沒有對 KOVIR 安全性的擔憂。

以往的臨床前研究結果顯示：

KOVIR 在每公斤 37.5 粒藥丸劑量下未顯示任何急性毒性跡象。

每天每公斤 1.08 粒劑量（相當於每天 9 粒人體劑量）和每天每公斤 3.24 粒劑量（相當於每天 27 粒人體劑量）的 KOVIR，30 天內沒有對小鼠引起任何亞慢性毒性。

在環磷酰胺致急性免疫缺陷研究模型上，7 天內連續口服 KOVIR，即每天每公斤 1.44 粒（相當於每天 6 粒人體劑量）及每天每公斤 2.16 粒（相當於每天 9 粒人體劑量），顯示出 KOVIR 改善免疫系統的藥理活性，指標如下：

+ 一般免疫指標：與模型組和對照組相比，脾臟重量顯著恢復，顯微圖像上脾臟、胸腺的損傷情況得到改善，一般白細胞恢復率提高，白細胞缺乏量減少。

+ 細胞介導免疫：顯著恢復卵清蛋白抗原引起的皮內反應。

+ 每天 9 粒藥丸的人體劑量改善恢復了 IL-2 濃度。

劑量為每天每公斤 1.44 粒（相當於每天 6 粒人體劑量）和每天每公斤 2.16 粒（相當於每天 9 粒人體劑量）的 KOVIR 生殖毒性研究結果表明，KOVIR 在整個生殖週期中對雄性和雌性小鼠都沒有產生生殖毒性。KOVIR 在懷孕和哺乳期間不會對雌性小鼠造成毒性。在新生小鼠中未發現毒性。

基於研究的建議：

建議在家中和治療中心患有輕度或中度冠狀病毒病的患者使用 KOVIR，以降低惡化為重症的速度，迅速減輕症狀，減少對其他藥物的需求，並縮短治療時間，因此，減輕對醫療系統的壓力。我們建議在確診 2019 冠狀病毒病後儘快使用 KOVIR。

研究結果鼓勵越南傳統醫學繼續抵抗這種流行病。由於使用傳統醫學治療疾病的悠久歷史，越南傳統醫學協會及其 70,000 名成員，包括中央和地區級的醫生，正在開展大量研究，以評估傳統醫學對 2019 冠狀病毒病患者的臨床試驗結果。

KOVIR 含有 100% 天然成分，由 Sunstar JSC 生產，該公司是一家在草本藥物產品領域擁有 21 年經驗的越南科技公司。該公司目前擁有 150 多種草本藥物產品、膳食補充劑和化妝品，廣泛銷往越南、美國及歐洲。

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