NetSfere et HP s'associent pour activer les services de messagerie sécurisée et de collaboration pour les fournisseurs de services de santé

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

CHICAGO, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere , un fournisseur mondial de solutions de messagerie et de mobilité sécurisées et conformes de nouvelle génération, a été nommé partenaire du programme HP Independent Software Vendor (ISV) autorisé pour poursuivre la numérisation de la communication dans le domaine de la santé, rationaliser les soins aux patients et les flux de travail, et limiter l'utilisation d'outils à risque, ainsi que les applications de messagerie grand public non conformes.



« Il existe un besoin crucial d'une communication sécurisée et efficace dans le domaine des soins de santé, d'autant plus que la pandémie a mis à rude épreuve le temps et les ressources des hôpitaux et du personnel médical », a commenté Harsh Mamgain, vice-président des produits chez NetSfere. « Le travail vital des cliniciens nécessite des options de messagerie sécurisées, conformes et flexibles qui éliminent le besoin de se tourner vers des applications grand public à risque. En travaillant avec HP, NetSfere peut désormais fournir les solutions de collaboration sécurisées et conformes nécessaires dont l'industrie a besoin pour le portefeuille de clients de HP Healthcare alors qu'ils se numérisent pour rationaliser les communications et continuer à fournir des soins vitaux aux patients. »

La pandémie a accéléré le besoin d'outils de communication conformes et instantanés pour optimiser les flux de travail cliniques, rationaliser la communication du personnel et rendre les informations vitales facilement accessibles au personnel autorisé dans l'ensemble du secteur de la santé. Remplaçant les applications grand public qui présentent des risques cruciaux pour la confidentialité et la conformité, ainsi que les téléavertisseurs limités aux données, NetSfere Enterprise propose une plateforme de messagerie conforme à la norme HIPAA qui permet au personnel de communiquer en toute sécurité en temps réel via une interface web conviviale ou une application de messagerie mobile.

La plateforme de messagerie sécurisée leader du marché de NetSfere fournit tous les moyens de communication préférés : texte, vidéo et voix, en plus des capacités d'alerte d'urgence pour présenter la solution de communication tout-en-un la plus holistique, la plus conforme et la plus complète du marché pour les prestataires de soins de santé. Créée avec un cryptage de bout en bout et un contrôle informatique complet, la plateforme est conforme aux réglementations mondiales et fournit aux professionnels de la santé un service de messagerie privé, hautement sécurisé, fiable, géré et contrôlé de manière centralisée et basé sur le cloud.

Les fonctionnalités supplémentaires de NetSfere Lifeline permettent aux personnel d'envoyer des messages critiques hautement prioritaires aux équipes ciblées ou à toute une entreprise pour qu'elles diffusent les informations d'urgence de manière à attirer l'attention. Les messages peuvent inclure du texte, des images ou des emplacements, garantissant que toutes les informations essentielles soient partagées rapidement dans des situations critiques.

« Les solutions de santé HP sont conçues pour aider à garantir la sécurité, augmenter l'efficacité et protéger contre les risques de sécurité, faisant de la plateforme conforme à la norme HIPAA de NetSfere un partenaire ISV idéal », a commenté Cory McElroy, vice-président des solutions de vente au détail et de l'industrie chez HP. « Les soins de santé se transforment rapidement, et cette collaboration avec NetSfere comblera une lacune pour les fournisseurs alors qu'ils mettent en œuvre d'autres technologies sur les solutions HP. »

Pour tout complément d'information sur le portefeuille de produits de NetSfere, veuillez consulter le site www.netsfere.com .

À propos de NetSfere

NetSfere est une plateforme sécurisée de services de messagerie d'entreprise d' Infinite Convergence Solutions, Inc . NetSfere fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l'industrie, comprenant le chiffrement d'un appareil à l'autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l'échelle mondiale. Ce service est également fourni en partenariat avec Deutsche Telekom GmbH, l'une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd., un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d'informations, afin de proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. Ce service tire parti de l'expérience d'Infinite Convergence, qui fournit des solutions de mobilité aux opérateurs mobiles de niveau 1 à l'échelle mondiale ainsi que des technologies prenant en charge plus de 500 millions d'abonnés et plus de 1 000 milliards de messages chaque année. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et d'autres réglementations.Infinite Convergence Solutions compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et à Singapour.Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.netsfere.com .

Contact auprès des médias

Erin Robertson Davila

Uproar PR pour NetSfere

904-716-4439

erobertson@uproarpr.com