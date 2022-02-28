NetSfere携手HP为医疗保健服务提供商实现安全消息传递和协作服务

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芝加哥, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球下一代安全且合规的消息传递与移动出行解决方案提供商 NetSfere 已获指定为HP独立软件供应商（ISV）计划合作伙伴，以进一步实现医疗保健通信数字化，简化患者护理和工作流程，并终止使用不合规的高风险型消费级消息传递应用。



NetSfere产品副总裁Harsh Mamgain表示：“医疗保健领域亟需实现安全高效通信，尤其是在疫情造成医院和医护人员的时间及资源紧张的情况下。重要工作的临床医生执业需要安全、合规且灵活的消息传递选项，从而消除使用高风险型消费级应用程序的需求。通过与HP合作，NetSfere现在可以为HP Healthcare客户组合提供必要的安全合规型协作解决方案，帮助他们实现数字化，从而简化通信并继续为患者提供拯救生命的医疗服务。”

疫情加速了对合规型即时通信工具的需求，以优化临床工作流程，简化工作人员通信，并使整个医疗保健行业的授权人员能够随时获得重要信息。 NetSfere Enterprise 取代了存在严重隐私和合规性风险的消费级应用及数据受限寻呼机，提供符合《健康保险隐私及责任法案》（HIPAA）要求的消息传递平台，让工作人员能够通过用户友好型网络界面或移动消息传递应用进行实时安全通信。

NetSfere业界领先的安全消息传递平台除了提供紧急警报功能之外，还提供所有首选通信方式（文本、视频和语音），为市场上的医疗保健提供商提供最全面的合规型一体化通信解决方案。该平台采用端到端加密和全面IT控制技术创建，符合全球各项法规的要求，为医疗专精人士提供私密、高度安全可靠、集中管理与控制的云技术消息传递服务。

NetSfere Lifeline 的其他功能允许个人向目标团队或整个组织发送高优先级的关键消息，以引发关注的方式传播紧急信息。消息可以囊括文字、图像或位置信息，确保在危急情况下能够快速分享所有基本内容。

HP零售与行业解决方案副总裁Cory McElroy表示：“HP Healthcare解决方案旨在帮助确保安全、提升效率和防范安全风险，使NetSfere的HIPAA合规性平台成为独立软件供应商合作伙伴的理想选择。医疗保健行业正在快速转型，此次与NetSfere的合作将为众多供应商填补他们在HP Solutions上实施其他技术的空白。”

如需了解NetSfere产品组合的更多信息，请访问 www.netsfere.com 。

关于NetSfere

NetSfere是一个安全的企业消息服务与协作平台，由 Infinite Convergence Solutions, Inc 开发。NetSfere提供行业领先的安全性和消息传递能力，包括全球性云技术服务可用性、设备到设备加密、基于位置的功能和管理控制。这项服务还与世界领先的综合性电信公司德国电信（Deutsche Telekom GmbH）及全球信息通信与技术服务提供商NTT Ltd.合作提供，共同为世界各地客户提供 NetSfere 服务。此项服务利用了Infinite Convergence为全球一级移动运营商提供移动出行解决方案的经验，及其每年支持5亿多订阅用户和超过一万亿条消息的技术。NetSfere也符合《通用数据保护条例》（GDPR）、《健康保险隐私及责任法案》（HIPAA）、《萨班斯·奥克斯利法案》（Sarbanes-Oxley）、ISO 27001等全球监管要求。Infinite Convergence Solutions在美国、德国、印度和新加坡设有办事机构。如需了解更多信息，请访问 www.netsfere.com 。

媒体联系人

Erin Robertson Davila

NetSfere公共关系

904-716-4439

erobertson@uproarpr.com