NetSfere 和 HP 合作為醫療護理服務供應商提供安全的訊息傳遞和協作服務

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

芝加哥, Feb. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 下一代安全及合規訊息傳遞與流動解決方案全球供應商 NetSfere 已獲指定為授權的 HP 獨立軟件供應商 (ISV) 計劃合作夥伴，以進一步推動數碼醫療護理通訊，簡化患者護理和工作流程，並遏制使用具風險、不合規的消費者類型傳訊應用程式。



NetSfere 產品副總裁 Harsh Mamgain 表示：「醫療護理領域迫切需要安全、高效的通訊，尤其是疫情使醫院和醫護人員出現時間和資源緊絀的情況下。臨床醫生執行的重要工作需要安全、合規和靈活的訊息傳遞選項，從而無需轉向使用具風險的消費者類型應用程式。透過與 HP 合作，NetSfere 現可為 HP Healthcare 組合的客戶提供必要的安全和合規協作解決方案，以滿足行業對 HP Healthcare 組合客戶的需求，讓他們透過數碼途徑簡化通訊及繼續為患者提供挽救生命的護理。」

疫情加速對合規、即時通訊工具的需求，以優化臨床工作流程、簡化員工通訊，讓整個醫護行業的授權人員可以輕鬆存取重要訊息。 NetSfere Enterprise 取代了具有重大私隱和合規風險的消費者類型應用程式和數據受限的傳呼機，提供一個符合 HIPAA 標準的訊息傳遞平台，讓員工能夠安全透過易用的網絡介面或流動訊息應用程式進行實時通訊。

NetSfere 行業領先的安全訊息傳遞平台除了提供緊急警報功能外，還提供所有首選的通訊方式，即文字、視像和語音，為市場的醫護供應商提供最全面、合規、一體化的通訊解決方案。該平台以端到端加密和完整的資訊科技控制創建，符合全球法規，為專業醫護人員提供私人、高保安和可靠的集中管理和控制、建基於雲端的訊息傳遞服務。

NetSfere Lifeline 的附加功能允許人員向目標團隊或整個組組織發送優先級別高的重要訊息，以引人注目的方式傳播緊急資訊。訊息可以包括文字、圖像或位置，確保在緊急情況下能快速分享所有重要資訊。

HP 零售及行業解決方案副總裁 Cory McElroy 表示：「HP Healthcare 解決方案是為幫助確保安全、提高效率及防範安全風險而設計，讓 NetSfere 的 HIPAA 兼容平台成為獨立軟件供應商 (ISV) 合作夥伴的理想選擇。醫療護理正在迅速轉型，與 NetSfere 的合作將填補供應商在 HP 解決方案上實施其他技術的空白。」

有關 NetSfere 產品組合的更多資訊，請瀏覽 www.netsfere.com 。

關於 NetSfere

NetSfere 是 Infinite Convergence Solutions, Inc 的安全企業訊息傳遞服務供應商及平台。NetSfere 提供行業領先的安全和訊息傳送功能，包括全球雲端服務供應、裝置到裝置加密，以及位置功能和管理控制。該服務亦與領先的綜合電訊公司之一 Deutsche Telekom GmbH (德國電信) 和全球資訊通訊與技術服務供應商 NTT Ltd. 共同將 NetSfere 提供給其全球客戶。該服務善用 Infinite Convergence 的豐富經驗和技術，他們為全球一級流動營運商提供流動解決方案，且每年支持 5 億多用戶和超過 1 萬億條訊息。NetSfere 也遵從全球法規要求，包括 GDPR、HIPAA、Sarbanes-Oxley、ISO 27001 等等。Infinite Convergence Solutions 在美國、德國、印度和新加坡設有辦事處。如欲了解更多詳情，請瀏覽 www.netsfere.com 。

傳媒聯絡人

Erin Robertson Davila

代表 NetSfere 的 Uproar PR

電話：904-716-4439

電郵：erobertson@uproarpr.com