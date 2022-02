„Utenos trikotažo“ grupė pernai uždirbo 30,4 mln. Eur pajamų

English Lithuanian

AB „Utenos trikotažas“

2022 m. vasario 28 d.

SBA valdoma tekstilės įmonių grupė „Utenos trikotažas“ neaudituotais 2021 m. duomenimis uždirbo 30,4 mln. Eur pajamų, t.y. 9,1% daugiau nei 2020 metais. Atskirai „Utenos trikotažo“ bendrovės pajamos per metus augo 13,5% – iki 28,1 mln. eurų.



Didžiausios pajamos – iš užsakomosios gamybos

Didžiausio „Utenos trikotažo“ grupės pardavimų segmento – užsakomosios trikotažo gamybos – pardavimai per 2021 m., lyginant su metais prieš tai, padidėjo 20,8% ir metų pabaigoje siekė 23,7 mln. eurų. Per metus grupė eksportavo 81,9 proc. produkcijos.

Pasaulyje toliau augant išskirtinės ir tvarios tekstilės paklausai, aukštos pridėtinės vertės gamyba pasauliniams prekių ženklams sudaro apie 84 proc. „Utenos trikotažo“ pajamų. Dėl šios tendencijos visos grupės ateities investicijos ir resursai bus nukreipti į tolimesnį aplinkai draugiškų inovacijų vystymą, pozicijų globaliose rinkose stiprinimą bei ilgalaikį pelningą įmonės augimą.

Pelningumą koregavo ir pandemija, ir dramatiškas kaštų augimas

Praėjusių metų pelningumą smarkiai koregavo padidėjusių žaliavų, darbo jėgos, taip pat ir energijos kaštų įtaka, rezultatuose neišvengiamai atsispindi ir besitęsiančios pasaulinės pandemijos pasekmės. Dėl koronaviruso 2021 m. dramatiškai trūkinėjo tiek gamybos pajėgumai, tiek visa tiekimo grandinė, kas lėmė papildomas išlaidas trikdžiams kompensuoti.

„Utenos trikotažo“ įmonių grupei be „Utenos trikotažo“ šiuo metu priklauso bendrovės „Aboutwear“, „Gotija“, „Šatrija“ ir „Mrija“ (Ukraina). Per 2021 m. grupė patyrė 2,9 mln. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai 2020 m. nuostoliai siekė 336 tūkst. Eur prieš mokesčius. Atskirai bendrovė „Utenos trikotažas“ per tą patį laikotarpį patyrė 2,8 mln. Eur nuostolių prieš mokesčius, kai prieš metus nuostoliai prieš mokesčius siekė 224 tūkst. Eurų. Bendrai visos „Utenos trikotažo“ grupės ir atskirai bendrovės EBITDA neigiama – atitinkamai -1,9 mln. Eur ir -1,3 mln. eurų.

Dukterinė „Utenos trikotažo“ bendrovė „Aboutwear“ stabdo komercinę veiklą

Per 2021 m. „Utenos trikotažo“ valdomų prekių ženklų – UTENOS ir ABOUT – pardavimai sumažėjo 14,2% iki 4,5 mln. eurų. Reikšmingos įtakos rezultatams turėjo prekybos apribojimai dėl Lietuvoje besitęsiančio karantino.

„Utenos trikotažui“ nusprendus koncentruotis į didžiausias pajamas generuojančią užsakomosios gamybos veiklą ir vykdant nuosavų prekių ženklų pertvarką, inovatyvios ir tvarios mados ženklą „About“ vystanti dukterinė bendrovė „Aboutwear“ stabdo komercinę veiklą. Ženklo gaminiais prekiaujanti e. prekybos platforma www.aboutwear.com veiks iki kovo 7 d., vėliau likusiais „About“ gaminiais bus prekiaujama „Utenos trikotažo“ e. parduotuvėje www.utenotrikotazas.lt. Bendrovė „Aboutwear“ taip pat nutrauks sutartis su prekybos partneriais Lietuvoje ir užsienyje. Sprendimas dėl komercinės veiklos stabdymo priimtas baigus aktyvią naujo investuotojo paiešką, kuriai šiuo metu aplinkybės yra ypač nepalankios.

Daugiau informacijos:

Živilė Jonaitytė

CFO, AB „Utenos trikotažas“

Mob.: +370 686 51938

Email: zivile.jonaityte@ut.lt

