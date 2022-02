Positiv utveckling under 2021

År 2021 har för Sparbanken Syd inneburit en tydlig lönsamhetsförbättring med ett rörelseresultat på 25 mkr (10 mkr 2020). Både räntenettot och provisionsnettot utvecklas positivt och är främst drivet av ökade utlåningsvolymer i egen balansräkning, men även av en ökad sparaaffär och god börsutveckling under året.

- Resultatet är en klar förbättring och ett steg på vägen mot en ökad lönsamhetsnivå i banken där vi genom tillväxt i affären och kontroll på kostnaderna ska uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet, säger Henrietta Hansson, VD för Sparbanken Syd.

Bankens affärsvolymer har ökat med 6% under året och tillväxten är främst driven av sparaaffären, men även en positiv trend i vår företagsaffär har påverkat positivt. Utlåningsvolymerna i egen portfölj har ökat då bolån under året placerats i egen balansräkning och därmed har förmedlade utlåningsvolymer även minskat.

Under året har ett större arbete lagts ner på att hitta lönsamma och hållbara samarbets-former med det nya, nationella hypoteksbolaget Borgo. I början av 2022 blev banken aktieägare i Borgo och vi ser fram emot att framöver erbjuda bolån inom ramen för samarbetet med Borgo.

Vi har under året haft stort fokus på kundnöjdhet och digitalisering, bland annat har vi lanserat en första version av ny internet- och mobilbank, samt digitaliserat flertalet kundprocesser. För att följa upp vad våra kunder tycker om oss har vi genomfört flertalet kundnöjdhetsmätningar vilka visat på en hög grad av nöjdhet med såväl service som bemötande. Ett positivt resultat som vi är stolta över, och som vi tar med oss in i vårt fortsatta förbättringsarbete.





Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta:

Anna Björksten, Kommunikation- och marknadschef

Tel: 0411-82 21 35, anna.bjorksten@sparbankensyd.se



