777.be et Jean-Claude Van Damme sont de retour pour un nouveau chapitre !

BRUXELLES, Belgique, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'opérateur belge de casinos et de paris sportifs en ligne 777.be a renforcé sa collaboration avec la star hollywoodienne Jean-Claude Van Damme via sa troisième série de publicités sur le thème des jeux d'argent. Avec des millions de vues accumulées lors des campagnes précédentes depuis 2019, ce nouveau chapitre entre les deux géants belges vise à renforcer ce succès.



Cette semaine, 777.be a diffusé les deux spots, tournés à Paris en janvier 2022, en ligne et à la télévision. La publicité du casino peut être classée comme un mini-film passionnant sur le thème des dés asiatiques, un témoignage visuel clair de certains des succès de M. Van Damme. La publicité pour les paris sportifs met l'accent sur l'importance du jeu responsable. Les deux spots sont proposés avec une certaine touche de fun, d'humour et de style caractéristique que M Van Damme apporte à tous ses projets.



Comme toujours, 777.be vise à trouver un équilibre entre le fun et le divertissement du jeu d'un côté et le jeu responsable de l'autre. Ce message combiné au charisme et à la popularité de M. Van Damme s'est avéré particulièrement efficace pour l'opérateur belge. Les jeux d'argent responsables et modérés seront encore plus importants cette année, avec de grands événements tels que la Coupe du monde. Les événements de cette taille attirent beaucoup de nouveaux parieurs, et pour 777.be, il est crucial que chacun sache à quel point il est important de connaître ses limites.



À propos de 777.be

777.be est l'opération de casino et de paris sportifs en ligne du Casino de Spa, l'un des plus anciens casinos au monde. Casino de Spa, qui fait partie d'Ardent Group, a reçu une licence belge pour fournir des jeux de casino en ligne à l'adresse www.casino777.be en 2011, ainsi qu'une licence pour les paris sportifs via www.bet777.be quatre ans plus tard. Bet777.be a ensuite établi et maintenu une position solide sur le marché belge des paris en ligne, offrant un choix diversifié de possibilités de paris en live et pré-live, ainsi qu'une variété de fonctionnalités. Fin 2021, Casino777.be a lancé son propre studio de roulette et de blackjack 24h/24, renforçant ainsi sa position sur le marché belge des jeux.



