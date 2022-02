Investeringsforeningen Investin - Årsrapport 2021

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Investin har i dag behandlet og godkendt årsrapport for 2021.

Afkastmæssigt oplevede foreningen et blandet år i 2021. Afdelinger med risikobetonede aktiver leverede meget positive afkast og højere end foreningens ledelse havde ventet primo året, mens afdelinger med obligationer derimod opnåede enten et afkast tæt på 0% eller negative afkast, der var lavere end ventet.

I forhold til de respektive benchmark var afkastet positivt for størstedelen af afdelingerne, og samlet set finder ledelsen afkastudviklingen tilfredsstillende.

Foreningens ledelse forventer for 2022, at udviklingen på de finansielle markeder vil blive præget af usikkerhed, særligt i 1. halvår. En uventet højere inflation kan bevirke en rentestigning, der kan påvirke såvel obligationsmarkederne som aktiemarkederne negativt. Endvidere er visse dele af aktiemarkederne udfordrende prisfastsat, hvorfor indtjeningsskuffelser eller geopolitiske spændinger kan igangsætte markedsuro og kurskorrektioner. Særligt situationen i Ukraine kan skabe alvorlig usikkerhed. Investor må derfor berede sig på, at der kan komme betydelige kursudsving på de finansielle markeder.

Foreningens ledelse skønner derfor et begrænset afkast i foreningens afdelinger i 2022. Væsentlige afkastudsving over året må forventes i foreningens afdelinger, og negative afkast ikke kan udelukkes.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 91 60.

Investeringsforeningen Investin

Tage Fabrin-Brasted

Direktør

