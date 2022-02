ARTEA : Chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de +215%

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Vésinet, le 28 février 2022

Chiffre d’affaires 2021 en forte croissance de +215%

Dream Energy : montée en puissance de l’activité production d’énergie renouvelable

Une activité promotion multipliée par 4,7

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires de l’exercice 2021 en forte croissance de +215% par rapport à 2020.

(en milliers d'euros) 2021 2020 Evolution Total Dream Energy - Activité Energie 2 587 2 377 +9% Revenus locatifs bruts 8 403 12 059 -30% Charges refacturées - 2 365 - 2 652 -11% Activité Foncière 6 038 9 407 -36% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 2 562 1 597 +60% Total revenus récurrents immobiliers 8 599 11 004 -22% Total revenus promoteur 94 500 20 173 +368% TOTAL chiffre d'affaires 105 686 33 554 +215% Données consolidées non auditées

En 2021, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 106 M€ en progression de +215% par rapport à 2020.

Au second semestre, l’accélération commerciale de l’activité Promotion s’est poursuivie avec un chiffre d’affaires qui a été multiplié par 3 au second semestre 2021 par rapport au second semestre 2020.

Dream Energy : montée en puissance de l’activité production d’énergie renouvelable

Avec l’acquisition des barrages de Carignan et Baccarat, ARTEA détient à fin 2021 douze centrales hydroélectriques pour une puissance totale installée de 6 500 kW. D’autres acquisitions de centrales sont en cours avec comme objectif de doubler rapidement la capacité de production hydroélectrique du groupe.

ARTEA poursuit le développement de projets photovoltaïques à forte valeur ajoutée intégrant des unités de stockage d’énergie dans le cadre de programme d’autoconsommation collective.

En intégrant les relations intragroupes avec le pôle immobilier, Dream Energy a eu un chiffre d’affaires de 3,8 M€ en 2021. Un nouvel axe de croissance a été lancé début 2022 avec l’ouverture d’une première station de super-chargeur pour véhicules électriques à Vesoul.

Immobilier : une activité promotion multipliée par 4,7

L’année a notamment été marquée par les investissements réalisés par « L’Immobilière Durable », foncière créée en janvier 2021 détenue à 60% par ARTEA en contrôle conjoint avec son partenaire La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), avec sept nouveaux projets immobiliers, représentant plus de 30 000 m² d’espaces de bureaux, coworking et coliving préloués à plus de 90%. Ces investissements représentent une valeur cumulée de près de 100 M€ dont le dernier actif, situé sur l’Arteparc de Fuveau, a été contractualisé en janvier 2022 pour 10 M€.

Le chiffre d’affaires issu des activités récurrentes immobilières est en baisse suite à la sortie du périmètre des sociétés ayant été apportées à l’Immobilière Durable :

Une baisse des revenus Fonciers de -36% suite à la déconsolidation des sociétés ayant été apportées à l’Immobilière Durable. Sans cet impact de déconsolidation, la croissance aurait été de 1%. Sur l’ensemble du patrimoine, le taux d’occupation est toujours optimisé à 96% ; Des revenus issus de l’activité Services en croissance de +60% sur la période grâce au début de sortie de la crise sanitaire.

Le chiffre d’affaires issu des activités de promotion a été multiplié par 4,7 grâce aux opérations réalisées avec l’Immobilière Durable mais aussi pour des tiers.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2021, le 29 avril 2022

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable avec Dream Energy (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2025, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergies renouvelables, produites en France ;

l'immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 ème generation à faible bilan carbonne déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

(conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dits de 3 generation à faible bilan carbonne déployés dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée reposant sur une offre unique de services en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses concepts de coworking (Coworkoffice), de coliving (Coloft) et d’hôtellerie Lifestyle.





Depuis 20 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et celui de ses clients vers un monde peu émetteur de CO2. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permette de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Triple Zéro » : zéro carbone, zéro fossile, 100% renouvelable.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Plus d’informations sur : https://www.groupe-artea.fr

Contacts :

ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif & financier

Tel : +33 1 30 71 12 62

Email : edouard.dechalain@groupe-artea.fr ACTIFIN, communication financière

Alexandre COMMEROT







+33 (0) 7 85 55 25 25

acommerot@actifin.fr

