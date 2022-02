Proactis SA Chiffre d'Affaires du premier semestre 2022

English French

Proactis SA - Chiffre d’Affaires des 6 mois se terminant au 31 janvier 2022

Paris – 28 Février 2022 – Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale des dépenses et des solutions collaboratives des processus d’affaires, diffuse aujourd’hui l’information financière concernant les 6 mois se terminant le 31 janvier 2022, en application de la Directive Européenne de Transparence.

Eléments Financiers

En millions d'€ 6 mois

au 31 janvier 2021 6 mois

au 31 janvier 2022 % Variation

2022 /2021(*) Chiffre d'Affaires consolidé







5.6 4.8 -13% SaaS (**)







5.0 4.2 -15% Services







0.6 0.6 8% (*) Pourcentages calculés sur les nombres exacts et non sur les nombres arrondis présentés

(**) SaaS est un modèle de mise à disposition de technologies par lequel le prestataire développe une application et héberge ("à la demande") le service pour ses clients qui n’achètent pas la technologie mais paient une redevance pour son utilisation.

Le chiffre d'affaires du Groupe est inférieur au niveau de la période précédente, principalement en raison du non-renouvellement de contrats concernant des produits non stratégiques au Groupe ou de la diminution de valeur des contrats. La plupart des diminutions de valeur des contrats correspond à l’annulation de l’élément relatif aux technologies partenaires. De même, les non-renouvellements concernent en majorité des contrats intégrant des technologies partenaires. La composante Services du chiffre d’affaires est en augmentation en raison de besoins supplémentaires de clients actuels.

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion des dépenses et d’automatisation des processus commerciaux concernant biens et services dans un contexte collaboratif, dans le Cloud, via The Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent au client des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Parmi les principaux clients se trouvent BASF et Michelin.

Proactis SA est présent à Paris, à Bonn, aux Etats-Unis et à Manille

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com

