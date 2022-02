La SRC désigne un groupe d'experts sur la surveillance des eaux usées pour le SRAS-CoV-2 au Canada

English French

OTTAWA, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société royale du Canada (SRC) a formé un groupe d'experts pour préparer une note de breffage sur les applications, les limites et le potentiel de la surveillance des eaux usées pour le SRAS-CoV-2 au Canada. Le Prof. Steve Hrudey, professeur émérite de la University of Alberta, présidera ce groupe d'experts.



« Au début de la pandémie, la surveillance des eaux usées n’était pas reconnue par les responsables de la santé publique comme une solution pour comprendre et combattre la COVID-19. Cependant, au cours des deux dernières années, de nombreux chercheurs et institutions ont travaillé ensemble afin de démontrer le potentiel de la surveillance des eaux usées pour aider les autorités de santé publique à détecter objectivement la propagation de la COVID-19 au sein des communautés », a déclaré le Prof. Hrudey, MSRC. « La surveillance des eaux usées peut jeter un éclairage important sur la pandémie et jouer un rôle clé en ce qui concerne le contrôle des niveaux d’infection au cours de la présente et des futures pandémies. J’ai hâte d’examiner en profondeur ces applications avec mes collègues dans le contexte canadien. »

En tant que président, le Prof. Hrudey dirigera un groupe multidisciplinaire et multisectoriel possédant une vaste expertise en génie environnemental, en microbiologie, en médecine et en santé environnementale.

« En tant qu'éminent chercheur en santé environnementale, le Prof. Hrudey est un puits de connaissances et d'expérience pour cet important projet », a déclaré Jeremy N. McNeil, président de la SRC. « Nous savons que le Prof. Hrudey et son équipe fourniront une expertise, des idées et des recommandations aux décideurs. »

La SRC a préparé des notes de breffage et d'autres ressources pour garantir aux Canadiens et Canadiennes un accès libre à des données scientifiques indépendantes et fondées sur des preuves.

Le groupe d'experts sur la surveillance des eaux usées pour le SRAS-CoV-2 au Canada

Prof. Heather N. Bischel | Professeure adjointe, Département de génie civil et environnemental University of California, Davis

| Professeure adjointe, Département de génie civil et environnemental University of California, Davis Prof. Jeff Charrois | Directeur principal, Équipe chargée des opérations d’analyse et du développement des processus, EPCOR Water Services Inc.

| Directeur principal, Équipe chargée des opérations d’analyse et du développement des processus, EPCOR Water Services Inc. Prof. Alex H. S. Chik | Gestionnaire de projet, Initiative de surveillance des eaux usées, Agence ontarienne des eaux

| Gestionnaire de projet, Initiative de surveillance des eaux usées, Agence ontarienne des eaux Mme Bernadette Conant | Présidente-directrice générale, Réseau canadien de l’eau

| Présidente-directrice générale, Réseau canadien de l’eau Prof. Rob Delatolla | Professeur, génie civil, Université d’Ottawa

| Professeur, génie civil, Université d’Ottawa Prof. Sarah Dorner | Professeure, génie civil, géologique et minier, Polytechnique Montréal

| Professeure, génie civil, géologique et minier, Polytechnique Montréal Prof. Tyson Graber | Chercheur adjoint, Institut de recherche du Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO)

| Chercheur adjoint, Institut de recherche du Children's Hospital of Eastern Ontario (CHEO) Prof. Steve E. Hrudey | Professeur émérite, toxicologie analytique et environnementale, Faculté de Médecine et dentisterie, University of Alberta

| Professeur émérite, toxicologie analytique et environnementale, Faculté de Médecine et dentisterie, University of Alberta Prof. Casey Hubert | Président du Campus Alberta Innovates Program en géomicrobiologie, Département des sciences biologiques, University of Calgary

| Président du Campus Alberta Innovates Program en géomicrobiologie, Département des sciences biologiques, University of Calgary Prof. Judy Isaac-Renton | Professeure émérite, Département de pathologie et biologie médicale, Faculté de Médecine, University of British Columbia

| Professeure émérite, Département de pathologie et biologie médicale, Faculté de Médecine, University of British Columbia Prof. Wendy Pons | Professeure, Programme de baccalauréat en santé environnementale, Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning

| Professeure, Programme de baccalauréat en santé environnementale, Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning Prof. Hannah Safford | Directrice adjointe de la politique scientifique de la Federation of American Scientists

| Directrice adjointe de la politique scientifique de la Federation of American Scientists Prof. Mark Servos | Professeur & titulaire d’une Chaire de recherche du Canada, Département de Biologie, University of Waterloo

| Professeur & titulaire d’une Chaire de recherche du Canada, Département de Biologie, University of Waterloo Prof. Christopher Sikora | Médecin-hygiéniste, région d’Edmonton, Alberta Health Services

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et sciences humaines et des sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l’excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l’innovation au Canada en partenariat avec d’autres académies nationales dans le monde.

