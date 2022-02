Communiqué Savienca Fromage & Dairy

Viroflay le 28 février 2022

Communiqué de presse

Savencia Fromage & Dairy est implanté en Russie et en Ukraine, où ses filiales comptent 1500 collaborateurs. L’exposition financière du Groupe est limitée dans ces deux pays.

En Ukraine, la fromagerie de Zvenigorodka est située à 200 km au sud de Kiev et produit principalement des pâtes pressées pour le marché local.

Le Groupe suit de très près l’évolution de la situation, et a mis en place une cellule de crise locale pleinement opérationnelle. ​Nous sommes mobilisés pour assurer la sécurité de nos collaborateurs ; c’est notre priorité. Le Groupe fait le maximum pour répondre aux situations individuelles de ses collaborateurs.

​ A ce jour n’étant pas située en zone critique, la fromagerie continue actuellement à collecter le lait auprès des éleveurs et à produire des fromages pour contribuer à nourrir la population.

