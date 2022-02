Pour une 15e année consécutive, Konica Minolta se démarque côté fidélité des clients

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) trône en tête du palmarès de l’indice de fidélité des consommateurs de Brand Keys (Brand Keys Customer Loyalty Engagement Indexᴹᴰ) pour une 15e année de suite. Cette reconnaissance confirme que l’entreprise se distingue de ses concurrents quand vient le temps de répondre aux attentes des clients, voire de les surpasser.



C’est Brand Keys, une firme new-yorkaise d’experts-conseils en attachement et en fidélité à la marque, qui publie l’étude multi-intérêts annuelle soulignant la fidélité des clients à la marque Konica Minolta dans la catégorie des imprimantes de bureau multifonctions. Cette année, l’étude a révélé un écart de plus en plus criant entre les attentes des clients et la performance des marques, ainsi qu’un processus décisionnel on ne peut plus chargé émotivement.

" Dans notre industrie, nous avons vu seulement 27 % des marques répondre aux attentes croissantes des acheteurs et au changement de fidélité à la marque qui en a résulté ", a déclaré Kaan Sayiner, Directeur du Marketing de Solutions d'Affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Nous sommes très fiers que nos clients aient continué à nous faire confiance, année après année."

Dans la 25e édition annuelle de son indice, Brand Keys met en lumière les entreprises qui parviennent à susciter l’attachement le plus fort chez leurs clients et à les fidéliser en répondant à leurs attentes, voire en les surpassant. Les marques reconnues se sont illustrées dans ces domaines et ont surclassé la concurrence en satisfaisant les clients dans les catégories qui leur importent le plus.

« Le 25e anniversaire nous semblait le bon moment pour mettre de l’avant les marques qui se sont classées au premier rang de notre indice de fidélité année après année, explique Robert Passikoff, président et fondateur de Brand Key. Cet exploit témoigne de leur capacité à répondre aux attentes de leurs clients et à créer un lien affectif à long terme. Félicitations à Konica Minolta d’avoir su créer et maintenir un si beau lien de confiance avec ses clients, même en ces temps extrêmement éprouvants. »

Vous pouvez consulter la liste complète des meilleures marques dans les 94 catégories de l’indice de fidélité des consommateurs ici.

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive.

