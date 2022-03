Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2021. a IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

English Estonian

Tegevjuhi ülevaade

2021. aasta neljas kvartal on kinnitanud eelmises kvartalis nähtud positiivset trendi. Turuseis on hea ja me näeme meie projektide järele kindlat ning püsivat nõudlust. Ehitusturg tekitab endiselt probleeme, mis on tingitud peamiselt Covid-19 poolt põhjustatud komplikatsioonidest ja seonduvatest probleemidest tarneahelas ning materjalide kallinemisest, mis on tingitud tarneraskustest, mis omakorda muudab fikseeritud hinna kindlaksmääramise keerulisemaks kokkulepetes ehitusfirmadega.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas oleme jätkanud Kindrali Majade ja Kalaranna projektide ehitust. 2021. aasta kolmandas kvartalis alustasime korterite üleandmist Kalaranna projektis, kus valmivad kaheksa maja kokku 240 korteriga. Täna anname üle korterid viiendas ja kuuendas majas ning meil on sõlmitud broneeringud või eelmüügilepingud kõikidele äripindadele ja 99% korteritele selles projekti etapis. Eelmisel aastal alustasime Kristiine City uue projekti Kindrali Majade ehitamist, kuhu kerkib kolm hoonekompleksi kokku 195 korteriga. Selles projektis olime enne ehituslepingu sõlmimist broneerinud või eelmüünud üle poole korteritest. Täna meil ei ole Kindrali projektis ühtegi vaba korterit.

Riias müüme luksuslikke kortereid River Breeze Residence’s ja alustasime ehitushanke protsessi Kliversala elamukvartali järgneva osa - Blue Marine - arendamiseks. Oleme hankele kutsunud mitu ehitusfirmat ja oleme välja selgitamas parimat valikut, lähtudes meile laekuvatest pakkumistest. Läti kinnisvarasektor jääb oma naaberriikidest (Eestist ja Leedust) maha meie hinnangul tingimuslikel põhjustel, millel on väike mõju meie pikaajalisele väärtuse loomise strateegiale. Siiski on vaieldamatu, et turg liigub praegu teiste Balti riikidega võrreldes aeglasemas tempos. Sellega kaasnevad mõned lühiajalised väljakutsed, kuid usume, et see kasutamata potentsiaal võib olla soodne ka juhul, kui otsustaksime oma kinnisvara portfelli selles piirkonnas laiendada, ostes varasid madalama hinnaga kui teistes Balti riikide pealinnades.

Vilniuses on meie Šaltiniu Namai Attico projektis vaid 4 müümata korterit. Kinnisvaraturg on 2021. aastal hästi arenenud ja nägime suurt huvi meie luksusobjektide vastu, saavutades ühed kõrgeimaid ruutmeetrihindasid kogu kohalikul turul. Alustasime just linnavillade ja ärihoone järgmise etapi ehitushanke protsessidega ning ehitustöödega saame alustada sel suvel.

Hotellindus

Covid-19 pandeemia avaldas tugevat mõju kogu turismisektorile, kuid õnneks on Saksamaa valitsus pakkunud palju toetust Bad Kreuznachis asuvale PK Parkhotel Kurhausile.

Praegused piirangud põhinevad endiselt “2G+ mudelil”, mis tähendab, et kõik hotellikülastajad, kellel on saadud 2 doosi vaktsiini, peavad siiski esitama iga päev negatiivse Covid-testi. See raskendab selgelt ruumide müümise tööd ja otsustasime selle probleemi muuta võimaluseks, kiirendades tubade teise poole renoveerimise protsessi (esimene pool on renoveeritud 5 aastat tagasi), tehes töid perioodil, kus me ei sega oma külalisi tänu hotelli väiksemale hõivatusele.

Tööde lisaväärtuseks on ka kasutamata ala ümberehitamine seitsmeks standardtoaks ning luksusliku privaatse sauna ja terrassiga sviidi loomine, mis tõstab oluliselt hotelli üldist mainet.

Järgnevatel kuudel plaanime jätkata käimasolevate arenduste ehitustöödega ning valmistuda eelseisvateks etappideks. Kinnisvaraarendus läheb hästi, turg on tugev ning jätkame oma strateegia elluviimist, mille eesmärk on luua pikaajalist väärtust oma aktsionäridele ja kogukondadele, mida soovime jätkusuutlikul, mugavusi tooval ja esteetiliselt meeldival viisil arendada.

Edoardo Preatoni

Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive oli 2021. aastal 44,8 miljonit eurot, mis on 133% rohkem kui võrdlusperioodil (2020 12 kuud: 19,2 miljonit eurot). Neljanda kvartali kogukäive ulatus 23,7 miljoni euroni, suurenedes võrdlusperioodi 5,6 miljoni euro kogukäibe suhtes 4,23 korda. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Kinnisvarast saadav tulu aruandeperioodil on seotud Ratsuri Majade projekti ning Kalaranna Kvartali esimeste majade valmimisega ja korterite klientidele üle andmisega. 2021. aastal jätkab Ettevõte valminud korterite müüki River Breeze Residence’s Riias ja Šaltinių Namai Attico arenduses Vilniuses ning käimas olevate arendusprojektide eelmüügiga Kalaranna Kvartali ning Kindrali Majade arendustes Tallinnas.

2021. aasta brutokasum suurenes 69% võrra ja moodustas 11,4 miljonit eurot võrrelduna 6,8 miljoni euroga 2020. aastal. Neljanda kvartali brutokasum oli 5,3 miljonit eurot võrrelduna 1,4 miljoni euroga võrdlusperioodil.

2021. aasta ärikasum moodustas 12,4 miljonit eurot võrrelduna 43,1 miljoni euro ärikahjumiga võrdlusperioodil. Neljanda kvartali ärikasum oli 8,7 miljonit eurot võrrelduna 1,1 miljoni kahjumiga möödunud aasta samal perioodil.

2021. aasta puhaskasum oli 29,8 miljonit eurot ning neljandas kvartalis 7,3 miljonit eurot. Võrdlusperioodidel oli vastavalt puhaskahjum 59,5 miljonit eurot ja 48,4 miljonit eurot. Kui 2020 aasta tulemit mõjutas negatiivselt tütarettevõttele AS Tallinna Moekombinaat kuuluva kinnisvara investeeringu väärtus, siis aruandeperioodi tulemit mõjutas positiivselt nii kontrolli kaotus AS-i Tallinna Moekombinaat üle ja tütarettevõtte konsolideerimise lõpetamine Ettevõtte finantsaruannetes, kui ka Eesti arendusprojektide suurenenud müügitulud.

Rahavood põhitegevusest olid 2021 aastal positiivsed: 13,3 miljonit eurot võrreldes negatiivse 7,7 miljoni euroga samal perioodil 2020. aastal. Neljandas kvartalis olid rahavood põhitegevusest positiivsed 11,9 miljonit eurot võrdlusperioodi negatiivse 3,1 miljoni kõrval.

Aktsia puhasväärtus oli 31. detsembri 2021 seisuga 0,76 eurot võrreldes 0,17 euroga 31. detsembril 2020.

Peamised tulemusnäitajad (koos lõpetatud tegevusvaldkondadega)

IV kvartal Käive (tuhat eurot) 44 830 19 234 23 722 5 619 Brutokasum (tuhat eurot) 11 424 6 775 5 321 1 404 Brutokasum, % 25% 35% 22% 25% Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 12 380 -43 108 8 666 -44 244 Ärikasum / -kahjum, % 28% -224% 37% -787% Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 29 757 -59 456 7 292 -48 371 Puhaskasum / -kahjum, % 66% -309% 31% -861% Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,52 -0,98 0,13 -0,79





31.12.2021 31.12.2020 Varad kokku (tuhat eurot) 116 027 179 048 Kohustused kokku (tuhat eurot) 73 184 169 477 Omakapital kokku (tuhat eurot) 42 843 9 571 Võla / omakapitali suhe * 1,71 14.15 Varade tootlus, % ** 20,2% -31% Omakapitali tootlus, % *** 113,5 -141% Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,76 0,23

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku

**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)

*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)

**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.06.2021 31.12.2020 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 9 626 9 393 Lühiajalised nõuded 802 1 797 Varud 57 533 58 352 Käibevara kokku 67 961 69 542 Põhivara Pikaajalised nõuded 21 3 517 Materiaalne põhivara 6 754 6 745 Kasutusõigusega vara 202 357 Kinnisvarainvesteeringud 40 734 98 512 Immateriaalne põhivara 355 375 Põhivara kokku 48 066 109 506 VARAD KOKKU 116 027 179 048 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised võlakohustused 3 955 107 581 Ostjate ettemaksed 12 419 7 866 Lühiajalised võlad tarnijatele 4 379 22 211 Maksukohustused 1 144 458 Lühiajalised eraldised 1 125 459 Lühiajalised kohustused kokku 23 022 138 575 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 46 455 27 255 Muud pikaajalised kohustused 2 526 2 295 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 133 1 170 Pikaajalised eraldised 48 182 Pikaajalised kohustused kokku 50 162 30 902 KOHUSTUSED KOKKU 73 184 169 477 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 Ülekurss 5 661 5 661 Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 Ümberhindluse reserv 2 984 2 984 Eelmiste perioodide jaotamata kasum -8 031 47 647 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 29 757 -55 678 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital kokku 42 843 13 086 Mittekontrolliv osalus 0 -3 515 OMAKAPITAL KOKKU 42 843 9 571 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 116 027 179 048

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021

12 kuud 2020

12 kuud 2021

IV kvartal 2020

IV kvartal JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD Äritulud Müügitulu 43 095 13 637 23 722 4 894 Müüdud toodete ja teenuste kulu -32 519 -9 424 -18 401 -3 386 Brutokasum 10 576 4 213 5 321 1 508 Turustuskulud -502 -610 -144 -193 Üldhalduskulud -5 592 -4 372 -2 043 -1 201 Muud äritulud 7654 384 5 541 358 Muud ärikulud -63 2 876 -9 2 891 Ärikasum /-kahjum 12 073 2 491 8 666 3 363 Finantstulud 53 813 4 1 1 Finantskulud -30 882 -5 420 -1 408 -1 327 Kasum/ kahjum enne tulumaksu 35 004 -2 925 7 259 2 037 Tulumaks 10 -354 33 -143 Jätkuvate tegevuste puhaskasum/-kahjum 35 014 -3 279 7 292 1 894 Kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest -5 257 -56 177 0 -50 265 Perioodi puhaskasum/ - kahjum 29 757 -59 456 7 292 -48 371 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 29 757 -55 678 7 292 -45005 Mittekontrolliv osalus 0 -3 778 0 -3 366 Tulumaksujärgne muu koondkasum Objektid, mida edaspidi ei klassifitseerita kasumiaruandes Kinnisvara ümberhindluse reservi muutus 0 -278 0 0 Aruandeperioodi koondkahjum kokku 29 757 -59 734 7 292 -48371 Aruandeperioodi puhastulemi jaotus: Emaettevõtte omanikele kuuluv osa 29 757 -55 956 7 292 -45005 Mittekontrolliv osalus 0 -3 778 0 -3 366 Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro) 0,62 -0,06 0,13 0,03 Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,52 -0,99 0,13 -0,79

Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne

tuhandetes eurodes 2021

12 kuud 2020

12 kuud 2021

IV kvartal 2020

IV kvartal Põhitegevuse rahavood Aruandeperioodi puhaskasum / -kahjum 29 757 -59 456 7 302 -48 373 Korrigeerimised: Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 374 416 92 105 Kasum kinnisvarainvesteeringu müügist -1 092 0 0 0 Kahjum põhivara maha kandmisest 0 8 0 8 Põhivara väärtuse muutus -56 -16 -56 -16 Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus -5 484 43 127 -5 484 43 127 Kasum tütarettevõtte kajastamise lõpetamisest -53 808 0 0 0 Finantstulud ja -kulud 36 440 15 994 1 407 3 984 Edasilükkunud tulumaksu muutus -37 -178 0 -60 Muud mitterahalised muutused (netosumma) 1 537 -3110 -7 14 Muutused käibevahendites: Lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes 4 492 -1 514 686 535 Varudes 818 -13 011 10 278 -636 Kohustustes ja ettemaksetes 477 10 025 -2 323 -1 845 Eraldistes -127 59 12 31 Põhitegevuse rahavood kokku 13 291 -7 656 11 907 -3 126 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -178 -94 -76 -71 Immateriaalse põhivara soetamine -20 -43 -8 -45 Kinnisvarainvesteeringute soetamine -459 -844 -48 -187 Laekumised kinnisvarainvesteeringute müügist 2 000 0 0 0 Rahajäägi muutus -182 0 0 0 Saadud intressid 3 1 0 0 Rahavood investeerimistegevusest kokku 1 164 -980 -132 -303 Rahavood finantseerimistegevusest Laekumised mitte-konverteeritavatest võlakirjadest 0 28 500 0 0 Konverteeritavate võlakirjade lunastamine -337 -33 0 -30 Mitte-konverteeritavate võlakirjade lunastamine 0 -28 000 0 0 Saadud laenud 22 340 14 410 3 843 6 721 Tagastatud laenud -30 581 -1 376 -18 726 -692 Kapitalirendi tagasimaksed -163 -135 -34 -5 Makstud intressid ja muud finantskulud -5 481 -5 953 -515 -488 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -14 222 7 413 -15 432 5 506 Raha ja raha ekvivalentide muutus 233 -1 223 -3 657 2 077 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 9 393 10 616 13 283 7 316 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 626 9 393 9 626 9 393

