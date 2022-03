Canards Illimités Canada a réalisé 106 projets d’habitat grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel

French English

MARAIS OAK HAMMOCK, Manitoba, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le rapport publié par l’un des organismes conservationniste les plus importants et les plus anciens du pays fait état des résultats positifs que ses activités produisent sur la biodiversité et dans la lutte contre le changement climatique grâce au concours apporté par Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel. Dans des deux dernières années de ce programme, Canards Illimités Canada (CIC) a réalisé 106 projets d’habitat dans les secteurs du pays dans lesquels les besoins conservationnistes étaient les plus criants.



Dans l’ensemble, ces projets ont permis de conserver 12 126 hectares en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Dans ces provinces, les paysages fonctionnels hébergent de nombreuses espèces en péril et accusent des taux élevés de dégradation des milieux humides et des prairies. En faisant appel aux différents outils de conservation mis au point en partenariat avec les agriculteurs, les éleveurs et d’autres propriétaires fonciers privés, CIC aide à créer des habitats plus sains pour la faune, à les protéger contre les effets des chocs météorologiques et à améliorer l’environnement naturel du Canada.

« L’empreinte positive que nous laissons sur les paysages clés grâce au Programme de conservation du patrimoine naturel est importante, a déclaré Larry Kaumeyer, chef de la direction de CIC. Riches en biodiversité, ces zones apportent des solutions naturelles aux enjeux environnementaux les plus impérieux, dont la prévention des inondations et des sécheresses, la purification de l’eau et la lutte contre les dérèglements climatiques. Les services environnementaux énormes qu’ils apportent font rejaillir des bienfaits sur tous les Canadiens et méritent notre investissement collectif. »

Choisi comme mandataire dans la réalisation du Programme de conservation du patrimoine naturel, CIC doit réunir les fonds nécessaires pour compléter les investissements du gouvernement.

« Notre communauté de conservationnistes continue d’être à la hauteur et d’appuyer nos efforts. Leurs généreuses contributions nous permettent de maximiser les rendements environnementaux, ce qui est extrêmement important, compte tenu du financement limité consacré à la conservation », a expliqué M. Kaumeyer.



Les répercussions positives de ces 106 projets d’habitat sur la faune et les Canadiens sont exposées dans leurs grandes lignes dans le rapport intitulé « Sauvegarder l’eau, la faune et les milieux naturels : Canards Illimités Canada et le Programme de conservation du patrimoine naturel ». En voici les faits saillants :

La protection contre les inondations : Les milieux humides conservés et restaurés par CIC permettront d’endiguer chaque année plus de 6,7 millions de mètres cubes d’eau sur le territoire. C’est plus que 2 700 piscines olympiques.





Les milieux humides conservés et restaurés par CIC permettront d’endiguer chaque année plus de 6,7 millions de mètres cubes d’eau sur le territoire. C’est plus que 2 700 piscines olympiques. Le stockage du carbone : Les efforts de conservation et de restauration de CIC permettront d’éviter de rejeter dans l’atmosphère près de 1,9 million de tonnes d’équivalents en dioxyde de carbone emmagasinés dans les sols et dans les sédiments des milieux humides et des prairies.





Les efforts de conservation et de restauration de CIC permettront d’éviter de rejeter dans l’atmosphère près de 1,9 million de tonnes d’équivalents en dioxyde de carbone emmagasinés dans les sols et dans les sédiments des milieux humides et des prairies. La qualité de l’eau : Les activités de conservation des milieux humides exercées par CIC ont permis d’éviter de déverser, dans les cours d’eau et dans les lacs, environ 10 tonnes de phosphore et 32 tonnes d’azote.





Les activités de conservation des milieux humides exercées par CIC ont permis d’éviter de déverser, dans les cours d’eau et dans les lacs, environ 10 tonnes de phosphore et 32 tonnes d’azote. L’aide apportée aux espèces en péril : On estime que les prairies conservées et restaurées par CIC assurent l’habitat de plus de 5 300 nids par an pour les espèces nichant dans les prairies. Il s’agit du plectrophane à ventre noir et du pinson de Baird — espèce particulièrement préoccupante dans les prairies canadiennes. Ces deux espèces sont menacées à l’échelle fédérale.





On estime que les prairies conservées et restaurées par CIC assurent l’habitat de plus de 5 300 nids par an pour les espèces nichant dans les prairies. Il s’agit du plectrophane à ventre noir et du pinson de Baird — espèce particulièrement préoccupante dans les prairies canadiennes. Ces deux espèces sont menacées à l’échelle fédérale. La protection des pollinisateurs : L’habitat conservé par CIC appuie 80 espèces d’abeilles documentées.



Nous vous invitons à prendre connaissance des détails complets du rapport de CIC, qui comprend les grands projets réalisés et les profils des propriétaires fonciers, sur le site www.canards.ca/pcpn.

CIC mène actuellement d’autres projets d’habitat grâce au financement versé dans la troisième année du Programme de conservation du patrimoine naturel et est impatiente d’accomplir des progrès dans la quatrième année de ce programme. Environnement et Changement climatique Canada a pour objectif de sécuriser, d’ici 2023, 200 000 hectares de terrain.



CIC est fier de travailler de concert avec Conservation de la nature Canada, Habitat faunique Canada, le Groupe de travail sur les fiducies foncières canadiennes et les fiducies foncières canadiennes locales dans la réalisation du Programme de conservation du patrimoine naturel.

À PROPOS DE CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré, CIC collabore, avec le gouvernement, l’industrie, des organismes à but non lucratif, les peuples autochtones et des propriétaires fonciers, à la conservation des milieux humides essentiels à la sauvagine, à la faune et à l’environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et les services environnementaux innovants de CIC, veuillez consulter le site www.canards.ca.

À PROPOS DU PROGRAMME DE CONSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement du Canada est un partenariat exceptionnel qui appuie les nouvelles zones protégées et préservées en faisant l’acquisition de terrains privés et de participations privées dans le domaine foncier. Ce programme est géré par Conservation de la nature Canada (CNC). Les contributions réunies par CNC et par ses partenaires, Canards Illimités Canada et la collectivité des fiducies foncières du pays sont complémentaires des fonds fédéraux investis dans ce programme.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ashley Lewis

Spécialiste principale des communications

Canards Illimités Canada

media@ducks.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bf35a2b8-3cef-4986-ae6b-8e5c56bba6e6/fr