Konica Minolta lance la presse AccurioPrint 2100

MISSISSAUGA, Ontario, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), chef de file des solutions d'impression et d'emballage industrielles et commerciales, est heureuse d'annoncer le lancement de l'AccurioPrint 2100, une nouvelle presse monochrome haute vitesse (100 ppm) conçue pour les services de reproduction centraux internes, les centres d'impression payante et les bureaux à gros volume d'impression. Regorgeant de technologies de pointe axées sur la rentabilité qui améliorent la productivité et simplifient l'organisation du travail, l'AccurioPrint 2100 est synonyme de construction robuste, de performance supérieure et d'options de finition en ligne intelligentes.



Aussi abordable qu’efficace, l’AccurioPrint 2100 peut imprimer 100 pages de format lettre par minute et atteindre un volume mensuel de 2,25 millions de pages de format lettre. Elle prend en charge divers types de supports, de 40 à 350 g/m2 (300 g/m2 en mode recto verso). Offert en option, le capteur de supports intelligent IM-101 détecte le type de support utilisé et son grammage.

L’AccurioPrint 2100, c’est aussi une interface commune avec celle des appareils couleur, des options de connectivité améliorées pour le bureau et une fonction de numérisation couleur haute vitesse à double balayage. La technologie avancée de traitement des couleurs SEAD (Screen-enhancing Activity Digital), exclusive à Konica Minolta, combine une gamme d’innovations techniques qui garantissent des images de qualité exceptionnelle à grande vitesse, ainsi qu’un réglage du repérage avant-arrière automatique. La très écologique AccurioPrint 2100 regorge de technologies avant-gardistes conçues pour aider les clients à repousser les limites et pour simplifier la production afin d’éliminer les manipulations et réduire les erreurs.

Konica Minolta s’emploie à créer des produits innovants qui redéfinissent le marché et soutiennent la croissance des clients, ce dont témoigne AccurioPro, sa suite de solutions numériques pour l’impression professionnelle. AccurioPro comprend des fonctions de gestion centralisée, de traitement automatisé des processus documentaires et de gestion des couleurs, une intégration parfaite de différentes technologies d’impression et une pleine connectivité avec tous les systèmes d’impression de Konica Minolta, de l’entrée à la sortie.

L’outil AccurioPro Print Manager de Konica Minolta est également offert de série pour accélérer et simplifier la gestion des tâches et ainsi aider les clients à tirer le maximum de l’impression de production. Il comprend diverses fonctions pour améliorer l’organisation du travail (surveillance et modification des tâches, dossiers actifs, etc.).

L’AccurioPrint 2100 a une capacité d’empilage de 4 200 feuilles et un éventail d’options de finition, dont l’agrafage en coin en deux points de 100 feuilles ou moins, l’assemblage de livrets de 80 pages ou moins, le pliage en trois et la perforation de deux ou trois trous. Elle propose également une fonction de production de livres avec reliure métallique et divers jeux de poinçons pour le découpage, le rainurage et la perforation.

" Nous croyons que notre succès est étroitement lié à celui de nos collaborateurs, de nos clients et de nos communautés. Nous nous associons à nos clients pour repenser l'avenir de l'impression telle que nous la connaissons, pour comprendre leurs univers et pour concevoir des produits qui donnent vie à leurs idées ", a déclaré Mario Mottillo, Président de Solutions d'Affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Les capacités d'automatisation avancées de l'AccurioPrint 2100 en font le choix idéal pour réduire les coûts tout en maximisant la productivité dans n’importe quel environnement d'impression."

Pour en savoir plus sur l'AccurioPrint 2100, rendez-vous sur le site Web de Konica Minolta.

À propos de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demain™ (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 15 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 9e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société.

