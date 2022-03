LHV Groupi 2021. aasta auditeeritud aastaaruanne ja dividendipakkumine

English Estonian

AS-i LHV Group nõukogu on kiitnud heaks ettevõtte 2021. aasta auditeeritud aastaaruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule. 8. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega võrreldes ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemuste osas erinevusi.

AS-i LHV Group konsolideeritud aastaaruanne 2021 on lisatud antud teatele ja tehakse kättesaadavaks LHV investorlehel aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/#aastaaruanded.

2021. aastal teenis AS LHV Group puhastuludena 140,4 miljonit eurot (+36%), samal ajal kui kulud moodustasid kokku 65,2 miljonit eurot (+48%), laenude allahindlusi tehti 3,9 miljoni euro väärtuses (-64%). Aasta kokkuvõttes kujunes grupi konsolideeritud puhaskasumiks 60,3 miljonit eurot (+51%), millest grupi aktsionäride osa oli 58,3 miljonit eurot (+54%). LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli 2021. aastal 21,1%.

LHV Groupi varade maht kasvas 2021. aastal 38% 6,84 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas 41% 5,81 miljardi euroni ja laenude maht 21% 2,68 miljardi euroni. LHV juhitud fondide maht vähenes aastaga pensionireformi mõjul 12% võrra 1,35 miljardi euroni. Finantsvahendajatega seotud maksete arv kasvas aastaga 70% võrra 27,4 miljoni makseni.

Äriüksuste lõikes teenis AS LHV Pank 2021. aastal puhaskasumit 64,1 miljonit eurot (+85%), seejuures 12,2 miljonit eurot (+129%) Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis aastaga 0,7 miljonit eurot puhaskasumit (-92%). AS LHV Kindlustuse puhaskahjum oli 2021. aastal 0,8 miljonit eurot ning LHV UK Limited puhaskahjum oli 3,0 miljonit eurot. LHV Group kui eraldi üksus teenis 2021. aastal 8,9 miljonit eurot kasumit, mille ettevõtte teenis tütarettevõtete makstud dividendidest.

Dividendipakkumine

AS-i LHV Group juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 2021. aasta kasumi jaotamiseks järgnevalt:

maksta dividende 0,40 eurot aktsia kohta kokku summas 11,946 miljonit eurot; dividendidelt makstav tulumaks oleks 2,986 miljonit eurot;

lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 46,363 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumile.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. aprilli 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. aprill 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2022. aastal.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 670 inimese. LHV pangateenuseid kasutab jaanuari seisuga 327 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 145 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 180 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





